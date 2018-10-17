В Ростове горожанам морочат головы липовыми извещениями по замене счетчиков

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-17T12:46:00+03:00

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Жильцы стали получать подозрительные квитанции, внешне очень похожие на настоящие. Отправитель - некий центр учета.

- Почтовые ящики домов по улице 2-й Краснодарской наполнены подобными извещениями, - рассказали жители. - Штрих- и QR-коды не читаемы. Такое уже было, но в этот раз они грамотнее оформлены!

На самом деле сбивает с толку оформление: и ссылки на действующие статьи федерального закона, и упоминание о повторном извещении, поставленное синей печатью, и указание сроков. Вот только если позвонить по указанному телефону, выясняется, что организация не требует оплаты, а таким образом предлагает свои услуги, напоминая о наличии сроков поверки водяных счетчиков.

- Я тоже получила такую квитанцию, решила провести собственное расследование, - рассказала Ирина Трофимова, руководитель областного клуба председателей cоветов многоквартирных домов. - Если эта организация реальная, то все-таки есть подозрение по поводу чистоплотности подобной рекламы. Они мне тоже в телефонной беседе пояснили, что на оплате не настаивают, просто предлагают поменять счетчики. Какой совет потребителям? Внимательно проверять квитанции, звонить и уточнять, прежде чем платить.

ОФИЦИАЛЬНО

Доверяйте поверку счетчиков только аккредитованным организациям

- Согласно постановлению правительства №354, осуществлять плановую поверку приборов учета воды обязан собственник помещения, - пояснили в Водоканале. - На него возложена ответственность за соблюдение сроков поверки: для приборов учета холодной воды межповерочный интервал равен шести годам, для счетчиков горячей воды он составляет четыре года. Важно помнить, что срок поверки отсчитывается не c момента установки, a c даты изготовления прибора. Не стоит забывать и о том, что каждый прибор учета имеет срок эксплуатации, который обычно составляет от 6 до 12 лет при условии, что прибор регулярно проходит техническое обслуживание.

Внимание! Поверку прибора учета могут осуществлять только аккредитованные в сфере обеспечения единства измерений компании. Они могут быть как государственными, так и частными. Проверить, есть ли у организации соответствующая аккредитация, можно на сайте Росаккредитации.

Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников!