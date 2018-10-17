2018-10-17T17:36:08+03:00
Общество

В жестоком убийстве 14-летнего подростка из Каменска-Шахтинского подозревают его сверстника

Школьник уже дал признательные показания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Тело 14-летнего подростка нашли на набережнойТело 14-летнего подростка нашли на набережнойФото: соцсети
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Сутки понадобились правоохранительным органам на раскрытие убийства 14-летнего школьника из Каменск-Шахтинского. Подозреваемый - его сверстник из соседнего села. Как стало известно «Комсомолке», юноша был задержан через несколько часов после обнаружения тела. Узнав, что его видели с погибшим рядом с местом происшествия, он не стал отрицать. В убийстве признался, а вот причину пояснить не смог. Сам мальчик утверждает, что якобы раньше между ними были ссоры (несколько лет назад они учились в одной школе), во время общения на набережной, где они случайно встретились, снова стали спорить.

- По предварительным данным, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов ножом, - рассказала Гагалина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, тело 14-летнего школьника нашли дворники, которые рано утром пришли убирать набережную. По предварительным данным, на теле мальчика обнаружили следы от пяти ударов ножом в грудь и живот. Причиной смерти стала острая и обильная кровопотеря.

- В ходе расследования следователи истребуют и изучат материал, характеризующий подозреваемого, исследуют его условия жизни и иные сведения, а также установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - добавляют в следкоме.

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