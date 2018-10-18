Двух ростовчан осудили за жестокое убийство семьи 20-летней давности

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-18T12:23:22+03:00

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В Советском суде вынесли приговор по делу убийства 20-летней давности. На скамье подсудимых оказались два бывших друга - Вадим Елисеев и Алексей Каблуков. Именно они совершили преступление, о жестокости которого еще долго говорили, несмотря на то, что в лихие 90-е происходило всякое.

НЕ ПОЖАЛЕЛИ НИКОГО

Весной 1998 года в многоквартирном доме по улице 339-й Стрелковой Дивизии обнаружили убитыми четырех человек - супругов, их сына и его друга. Тогда следственно-оперативной группе удалось установить следующее: преступников было двое, они действовали в перчатках, не оставив следов. Предположили, что дверь убийцам открыл 18-летний подросток.

В это время квартире находился его друг (они вдвоем играли в компьютер), а также отец – тяжелобольной мужчина, который не вставал с кровати. Преступники зарезали всех и уже собирались уходить, обнаружив огромное количество золотых украшений и пять тысяч долларов, когда вернулась 41-летняя хозяйка.

Владелицу торговых площадей, расположенных в здании одного из вокзалов Ростова, привез к дому личный водитель. Предпринимательница, приехавшая на обед, позвонила в дверь, которую ей открыли преступники. Несчастная даже не успела оказать сопротивления. Убийцы затащили ее в спальню, где находились тела подростков, где с ней жестоко расправились. Позже эксперты насчитали на ее теле множество ножевых ранений.

НОЖ ЗАКОПАЛИ ВО ДВОРЕ БОЛЬНИЦЫ

Преступники действовали очень осторожно, не оставили следов, что затруднило поиски, в результате расследование уголовного дела было приостановлено. Два года назад, как сообщили в региональном СКР, была получена информация о причастности к преступлению Каблукова. Стали его искать, чтобы допросить. Он не стал отрицать и во всем покаялся. На момент жестокого убийства ему было всего 17 лет. Он жалел о преступлении, стал глубоко верующим человеком, замаливал грехи, но признаваться правоохранительным органов не торопился. По его словам, с подельником почти сразу перестал общаться. Тот ударился во все тяжкие и попал за решетку.

Именно Каблуков показал место, где был закопан нож - на территории областной больнице и рассказал о подготовке к преступлению. С убитым сыном они были знакомы, гуляли в одной компании. Тот, будучи отпрыском обеспеченных родителей, иногда занимал деньги, но в день преступления якобы отказал, а им срочно они требовались.

Прежде чем пойти на убийство, подростки сначала позвонили жертве, убедились, что тот находится дома, а через некоторое время постучались в дверь, надев маски.

- Судом и следствием установлено, что обвиняемые подготовили две самодельные маски, две пары перчаток, нож, муляж пистолета и несколько мотков липкой ленты, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - Совершив убийство четырех человек, они похитили пять тысяч долларов и золотые украшения, после чего скрылись.

УК РФ предусматривает для особо тяжких преступлений 15-летний срок давности, но с оговоркой - если «тянет» на пожизненный срок или смертную казнь, то суд может принять иное решение. Так и случилось.

- Приговором Советского районного суда Каблуков признан виновным в совершении вышеуказанного преступления с назначением наказания в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы, Елисеев также признан виновным, ему назначили наказание в виде 20 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.