В Ростове-на-Дону охранник магазина запер покупательницу в подсобке из-за украденной машинки

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-18T11:26:00+03:00

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17 октября в гипермаркете в северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошел необычный случай. Посетители магазина услышали жалобные мольбы о помощи от молодой женщины, закрытой в кладовке. Дверь сторожил охранник торгового объекта, который заподозрил, что покупательница украла товар и попыталась скрыться. Эту сцену очевидец снял на видео. Автор ролика пояснил, что мужчина вызвал полицейских и держал подозрительную даму запертой, пока стражи порядка ехали на место. Та же решила разжалобить других посетителей, чтобы они помогли ей выбраться.

- Я вас умоляю, помогите мне, у меня маленький ребенок! Я ничего не делала! Я только машинку одну взяла! - кричала женщина из-за двери. - Умоляю, они не выпустят меня отсюда!

- Воровка, воровка, все! Спокойно, полиция приедет, заберет тебя, - сердито отвечает охранник.

Несмотря на жалобный голос пойманной дамы, очевидцы больше поверили мужчине. Затем покупательница заявила, что ей плохо, и вместе с полицией на место приехала скорая помощь.

Воровка пытается разжалобить посетителей в Окее на Северном 17.10.2018 .Ростов-на-Дону Главный

В комментариях под видео ростовчане устроили спор о правомерности действий охранника. Одни люди пишут, что он уполномочен только вызвать полицию, но никак не задерживать людей. Другие спрашивают: неужели мужчина должен был просто стоять и смотреть, как посетительница выносит товар? По закону "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", охранники имеют право задержать подозреваемого до приезда полиции, однако применение силы с их стороны должно быть соразмерно ущербу, от которого он уберег магазин. Пойманный вор может подать на действия сотрудников предприятия и выиграть дело, если, например, его повалили на пол за кражу бутылки воды.

В пресс-службе главка донской полиции "Комсомолке" прокомментировали, что в полицию поступило заявление о краже, в отношении данной женщины проводится проверка. Что касается охранника магазина, его проверять не будут, так как мужчина действовал в рамках своих полномочий.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону мужчина украл деньги из магазина, воспользовавшись отсутствием продавца

Мужчина зашел в магазин тканей и вначале сделал вид, будто интересуется товаром, но затем заметил, что за прилавком никого нет. Далее злоумышленник спокойно подошел к столу кассира, наклонился вниз и забрал спрятанные там купюры. (подробности)