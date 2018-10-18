2018-10-18T15:35:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сотрудники горгаза проводят для школьников открытые уроки безопасности

После обучения ребятам выдают сертификаты инспекторов домашней безопасности
Ольга КУПОРОВА
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&ensp;Фото: Ольга КУПОРОВА
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Ежегодно в Ростовской области происходят несчастные случаи, связанные с нарушениями правил обращения с газовыми приборами. Зачастую виноваты владельцы жилья, которые не осознают опасность самостоятельной установки, ремонта плиты, колонки или обогревательного котла. А бывает, что трагедия становится следствием нарушения элементарных правил безопасности.

Накануне отопительного сезона сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объявили месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту, в рамках которого начали вести активную разъяснительную работу.

- Мы проводим в том числе занятия со школьниками города на знание правил безопасного использования газа, - пояснил начальник отдела промышленной безопасности филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Сергей Грицай. - Уроки проходят в несколько этапов, включая в себя как теоретическую часть - просмотр обучающего фильма, так и практическую - основы пользования газовым оборудованием. Для лучшего восприятия и усвоения информации эти занятия ведутся в интерактивной форме в нашем кабинете инструктажа, который оснащен всем необходимым.

Разговор о главной цели - максимально обезопасить детей от несчастных случаев - проходил во время открытого урока для четвероклассников гимназии №36. Отвечая на вопросы, школьники рассказали, что умеют самостоятельно включать газовые плиты, знают об особом специфическом запахе, который появляется во время утечки.

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РекламаФото: Ольга КУПОРОВА

- На самом деле газ без запаха, потому в него специально добавляют вещество, которое имеет сложное название - этилмеркаптан, - пояснила учитель Ирина Бондаренко (она же - инженер по безопасности ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»). - Он нужен, чтобы почувствовать утечку газа и предотвратить трагедию. Был в Ростове случай, когда мальчик включил печку, а сам выбежал по делам на улицу, в это время газ стал заполнять квартиру, хорошо, что проходила соседка, которая почувствовала запах и вызвала аварийную бригаду. Она поступила правильно!

Вместе с сотрудниками компании ребята проговорили основные правила безопасности, куда надо звонить в случае появления запаха газа («04», «104» или «112»), научились грамотно включать печь и колонку, после чего им показали мультик «Путешествие Газика». Он о том, как человек научился добывать и использовать голубое топливо, насколько опасен газ и как избежать несчастных случаев. Викторина в интерактивной форме закрепила знания ребят, которые правильно ответили на вопросы и стали обладателями сертификатов инспекторов домашней безопасности.

Сотрудники «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» уверены, что подобные занятия не пройдут бесследно, ребята не только сами будут правильно обращаться с газовой плитой или колонкой, но и напомнят об этом взрослым.

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