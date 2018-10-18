После трагедии в Керчи в школах Ростова-на-Дону усилены меры безопасности

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-18T17:15:55+03:00

В горадминистрации заверили, что меры безопасности в учебных заведениях Ростова-на-Дону организованы на достойном уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО

В южной столице вдобавок к тем камерам видеонаблюдения, которые уже установлены снаружи, собираются поставить системы слежения еще и внутри учебных заведений

Изменить размер текста: A A

Кровавая бойня, устроенная в политехническом колледже Керчи 18-летним студентом 4-го курса Владиславом Росляковым, от рук которого погиб двадцать один человек, стала очередным ЧП всероссийского масштаба. И отголоски случившегося уже получили развитие по всей стране.

В частности, как стало известно «КП», во всех учебных заведениях Ростова-на-Дону и области усилены меры безопасности, хотя официально специальных распоряжений на этот счет силовым структурам не поступало.

- Отдельного приказа на переход по усиленному несению службы не было, - подтвердили «Комсомолке» в региональном управлении Росгвардии. - Однако был проведен дополнительный инструктаж для сотрудников, обеспечивающих охрану объектов образования.

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ

Прежде всего, все, кто так или иначе причастен к процессу обеспечения безопасности в школах (охранники, вахтеры, завучи, дежурные учителя, сотрудники правоохранительных органов, отвечающие за «тревожные кнопки» и т.д.), получили вполне конкретный наказ: обращать внимание на любые мелочи, вызывающие подозрение. И сразу же сообщать об этом так называемым кураторам в спецслужбах.

Это и нестандартное (особенно агрессивное) поведение учеников, и негабаритные предметы в сумках и рюкзаках, и даже странные беседы между юношами и девушками.

- К сожалению, предугадать, что может произойти, где и как, никто не в состоянии, - отметил источник в силовых структурах. - Но вот принять определенный набор, говоря казенным языком, профилактических усилий мы в состоянии. Что и делается. Это не означает, что все охранники и учителя разом превратятся в драконов, но бездействовать тоже нельзя.

Эвакуация раненых после бойни в Керчи.Фото: REUTERS

Как сообщили «КП» в правительстве Ростовской области, региональный минобр разослал по муниципалитетам письмо «о необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению негативных ситуаций в образовательных учреждениях».

ЧТО СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ВЛАСТИ

Следует отметить, впрочем, что и прежде к вопросам безопасности в общеобразовательных учреждениях южной столицы подходили весьма основательно, хотя инциденты (пусть, к большому счастью, и локального характера, без ужасов) случались.

Не так давно, например, в одной из гимназий ученик распылил в коридоре газовый баллончик, тогда от этого пострадали семеро школьников и медсестра. После чего тоже был разбор полетов.

Между тем, по периметру всех ростовских школ есть ограждения и видеокамеры, на входе в них установлены рамки металлоискателей, там же дежурят вахтер или сотрудник охранного агентства, есть кнопки тревожной сигнализации.

В начале нынешнего учебного года в одной из гимназий города произошло ЧП - ученик распылил газовый баллончик. Детей пришлось эвакуировать. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

- Ситуация в городе в образовательных учреждениях спокойная, идет образовательный процесс, - отметила в комментарии для радио «Комсомольская правда» замглавы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова. - Но и до этого случая в Керчи во всех образовательных учреждениях приняты все необходимые меры, связанные с безопасностью в учебных заведениях. У нас каждая школа или детсад имеет соглашение с охранными агентствами. Но, конечно, в эти дни и преподаватели, и руководство принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности. Если при проходе через рамку металлоискателя прозвучит сигнал на металлический предмет, то дежурные просят показать содержимое ранца или сумки, это нормально. А когда приходят, скажем, родители и четко называют причину посещения школы, то никаких запретов не существует. К ним выходит дежурный преподаватель и может передать информацию или позвать ребенка во время перемены.

Кроме того, как говорила ранее начальник городского управления образования Виктория Чернышова, уже существует проект по оснащению системами видеонаблюдения помещений внутри учебных заведений, то есть столовых, рекреаций, при входе и пр., то есть там, где чаще всего происходят конфликты.

КОНКРЕТНО

Как оценивается ситуация по соблюдению прав детей в регионе

В распоряжении «КП» имеется доклад уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, из которого следует, что восстанавливать нарушенные права и защищать законные интересы несовершеннолетних удается примерно в 18 процентах случаев - по итогам поступивших заявлений.

Привычное первенство в структуре обращений занимают вопросы семейного права - таковых примерно треть: это споры об определении порядка общения ребенка с родителями, находящимися в конфликте между собой, и того, с кем ему жить, а также жалобы на отсутствие понимания и нежелание родителей преодолеть конфликт и обиду, плюс неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

На втором месте - защита жилищных прав (в том числе, связанных с выселением по искам банков из-за нарушения кредитных обязательств).

На третьей строчке - вопросы по состоянию образовательной среды. Причем, как следует из отчета детского омбудсмена, сохраняется тенденция роста количества обращений о конфликтных ситуациях в школах и детсадах.

Четвертая позиция по частоте обращений - тема опеки и попечительства, пятая - вопросы в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, констатируется в документе, за прошлый год (по текущему, 2018-му, статистику еще не подводили) возросло количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам, - таковых оказалось 377, из которых 38 погибли от преступных посягательств.

- Как показывает следственная практика, причинами совершения преступлений в отношении несовершеннолетних являются ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, оставление детей без присмотра и контроля, неблагополучная обстановка в семье, крайним проявлением которой является жестокое обращение, - резюмировала уполномоченный по правам ребенка в РО Ирина Черкасова.

Ирина Айдинова объяснила с точки зрения эксперта, из-за чего происходят такие кошмары, как это случилось в Керчи.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Самая острая проблема - выявление ребенка с агрессией»

- Такие случаи возникают не на пустом месте, - уверена старший инспектор 1-го отдела процессуального контроля управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова. - Когда их начинают расследовать, то выясняется, что были неразрешенные конфликты, соответствующая переписка в соцсетях, поведенческие моменты. Самая острая проблема - выявление ребенка с агрессией. Очень важно на раннем этапе увидеть ребят, входящих в эту группу риска. Мое мнение, чтобы иметь возможность предотвращать массовую стрельбу в школах, в образовательных организациях обязательно должны быть психологи. Необходимо тщательно расследовать случаи насилия и угроз со стороны подростков в школе и семье, выявлять особенности их личности, обеспечить качественную и своевременную психологическую и медицинскую помощь, чтобы не пропустить признаки психических заболеваний, психологических травм. Все это - важные условия для предотвращения трагедии. Конечно, еще соблюдение мер безопасности в школе, правил хранения оружия в семье, где есть дети.