2018-10-19T11:24:31+03:00
Общество

На трассе «Дон» Mercedes протаранил «копейку»: погибли четыре человека

На месте аварии работают оперативные службы [фото с места]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В аварии погибли четыре человекаВ аварии погибли четыре человекаФото: архив КП
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Рано утром в пятницу, 19 октября, на трассе «Дон» произошла авария со смертельным исходом. В Октябрьском районе (1015 километр), по предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes столкнулся с ВАЗ-2101, который двигался в попутном направлении. Сила удара была такой, что иномарка протащила «копейку» на несколько десятков метров.

Погибли все, кто находился в машине отечественного производства - водитель и три пассажира (женщина 66 лет, мужчина 71 год, девушка 26 лет). Пострадали также два человека из Mercedes, они доставлены в больницу.

- На месте работают автоинспекторы, по факту проводится проверка, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области. - Информация уточняется.

Место аварии Фото: Областной УГИБДД

Место аварииФото: Областной УГИБДД

Напомним, ранее стало известно, что водитель легковушки, сбивший на трассе Новошахтинск - Майский трех пешеходов (двое погибли, одна женщина в тяжелом состоянии в больнице), которые шли по зебре, находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Все пассажиры и водитель этой машины погибли Фото: Областной УГИБДД

Все пассажиры и водитель этой машины погиблиФото: Областной УГИБДД

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