2018-10-19T10:38:53+03:00
Здоровье

Успейте записаться на бесплатный прием к врачам: «Неделя здоровья» с «Комсомольской правдой»!

«Комсомольская правда» совместно с медицинскими центрами Ростова проводит в рамках проекта «Клиника года - 2018» с 22 по 26 октября акцию «Неделя здоровья»
Наталья Веснина
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Фото: Ленц МарияФото: Ленц Мария
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Каждый ростовчанин получит возможность пройти медицинское обследование у высококлассных специалистов разного профиля и провести диагностику различных заболеваний. Опытные врачи, передовое оборудование, качественный сервис - и все это абсолютно БЕСПЛАТНО!

Что и где можно пройти бесплатно

1. Стоматологическая клиника «Реноме». Прием стоматолога - включает профосмотр врача-стоматолога, консультацию и обследование, а также составление комплексного плана лечения.

2. Лечебно-диагностический центр «Сокол». Прием офтальмолога - включает комплексную диагностику зрения с консультацией врача-офтальмолога.

3. Специализированная клиника «Варикозанет». Прием флеболога - включает УЗИ вен, консультацию врача-флеболога и назначение лечения.

4. Дорожная клиническая больница СКЖД. Консультация нейрохирурга.

5. Социально-реабилитационный центр «Спасение». Прием нарколога и психиатра.

6. Медицинский центр «Эталон» - филиал «Диамед». УЗИ щитовидной железы.

7. Медицинский центр «Эталон» - филиал «МРТ-Диагност». МРТ головного мозга.

Как записаться на бесплатный прием?

Запись на прием врачей в рамках «Недели здоровья» проводится в редакции ИД «Комсомольская правда» - Ростов» по телефону:

(Будние дни) - 8-863-291-05-00

(Выходные дни) - 8 (863) – 2-484-888

Ватцап 8-918-504-87-85

Спешите - количество бесплатных приемов ограничено!

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