Завершение строительства третьей очереди северного обхода Ростова-на-Дону планируется в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-19T18:31:42+03:00

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В преддверии Дня работников дорожного хозяйства гостем эфира на радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) стал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

- В нашей отрасли сегодня трудятся пять тысяч человек — это порядка двадцати пяти крупных дорожных предприятий, это 35 тысяч километров дорог — федерального, регионального и муниципального значения, - сообщил в ходе беседы министр. - И по интенсивности нагрузки, которые они испытывают, Ростовская область входит в число самых-самых субъектов Федерации. В качестве примера приведу такой: только по М-4 у нас ежесуточно проходит трафик - в районе Ростова-на-Дону - в 120 тысяч автомобилей (при том, что он проектировался в свое время на пропуск 40 тысяч машин).

Сильнейший импульс в развитии дорожной сети региона, отметил Иванов, придал, конечно же, чемпионат мира по футболу, в рамках подготовки к которому удалось построить и отремонтировать (в основном, разумеется, за счет федеральных финансовых вливаний) сотни километров дорог.

- Особенно хотелось бы выделить не только обновленный Ворошиловский мост, Южный подъезд к Ростову-на-Дону и обустроенную там же развязку, но и две дороги, которые мы построили к новому аэропорту «Платов» - и сейчас ведутся работы по расширению одной из них, я имею в виду 16-километровый участок от северного обхода регионального центра до воздушной гавани, с двух до четырех полос, - заметил министр. - Мы видим, что интенсивность растет — и увеличится еще больше, когда мы завершим третью очередь северного обхода Ростова-на-Дону и выйдем на Таганрогское шоссе, а это должно случиться в 2019-2020 годы: наша задача синхронизировать свои темпы с федеральным дорожным агентством, поскольку на 9-м километре трассы М-23 должна появиться транспортная разноуровневая развязка.

Беседа с Андреем Ивановым получилась очень содержательной и интересной.Фото: Ольга ГОПАЛО

Глава областного транспортного ведомства сообщил также, что в ближайшее время планируется создание в регионе четырнадцати постов весогабаритного контроля, работающих в автоматическом режиме.

- По объемам грузоперевозок автомобильным транспортном Ростовская область входит в пятерку лидеров в РФ, - рассказал Андрей Иванов. - А дорожная сеть, построенная в 70-х, по конструктиву зачастую не соответствует возрастающим нагрузкам (сегодня нормативу соответствуют в регионе 53 процента дорог). И вот эти посты весогабаритного контроля должны позволят сохранить наши дороги в нормативном состоянии. Другой момент, который мы планируем развивать, это активное внедрение систем фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме — реагирующие не только на превышение скорости, но и на парковку в неположенных местах, ведь немало ДТП происходит как раз со стоящим транспортом.

Министр также поздравил в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» работников дорожной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 21 октября.

- Безусловно хочется пожелать успехов в этой непростой работе, чтобы этот труд был благодарным, - подчеркнул Андрей Иванов. - Дорогие друзья, продолжайте свою очень нужную и важную деятельность, спасибо вам за это. Мира вам, добра и благополучия! А всем нам, как пользователям, я желаю безопасных и качественных дорог.