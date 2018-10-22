Остеопороз: грозное заболевание, которым болеют не только пожилые

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-22T16:23:55+03:00

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Всемирная организация здравоохранения приурочила к 20 октября Всемирный день борьбы с остеопорозом. В этот день врачи делятся информацией по вопросам диагностики, профилактики и лечения остеопороза, других метаболических заболеваний костей. По статистике остеопороз входит в четверку самых распространенных заболеваний после болезней сердца, сахарного диабета и онкологических недугов.

Остеопороз проявляется в снижении плотности костной ткани. Болезнь развивается, как правило, постепенно. Со временем человек начинает страдать от частых переломов тазовых костей, конечностей и позвоночника.

В большей степени остеопорозу подвержены пожилые люди и женщины в период менопаузы. В возрасте старше 70 лет этот диагноз ставится 50% пациентов. Возможен остеопороз и у молодых. Ему подвержены девушки, перенесшие оперативное вмешательство на яичниках, а также применяющие различные жесткие диеты, при которых в организме снижается количество кальция и витаминов. Возможно возникновение заболевания костей у людей, злоупотребляющих противосудорожными и мочегонными препаратами и страдающих различными эндокринными расстройствами.

Остеопороз выявляется на рентгенологической денситометрии костей. Это позволяет вычислить минеральную плотность костной ткани и выяснить риск развития переломов. Именно это исследование выявляет остеопороз на ранних стадиях и помогает предотвратить будущие переломы. После 50 лет эту процедуру необходимо проходить регулярно.

Прогрессирующий остеопороз пока не поддается медикаментозному лечению. Поэтому врачи большое внимание уделяют профилактике заболевания.

Лучшая профилактика остеопороза заключается в полноценном питании, которое должно содержать достаточное количество кальция и витамина D. Кальций можно найти не только в специальных витаминных комплексах, но и в таких продуктах, как кунжут, миндаль, сельдерей, твердые сорта сыра, курага, цветная капуста и брокколи. Витамин D, как известно, образуется под действием солнечных лучей. Зимой его недостаток нужно пополнять блюдами с рыбой, яйцами, сыром и орехами.

Необходима и умеренная физическая нагрузка - плавание, длительные прогулки, танцы и активный образ жизни в целом. Опасно при развитии остеопороза курение.

Проблемами лечения остеопороза занимаются различные специалисты - ревматологи, эндокринологи, нефрологи. Получить консультацию можно у терапевта. Людям, которые страдают заболеваниями костей, врачи прописывают препараты, необходимые при синтезе костной ткани. Вместе со сбалансированной диетой и здоровым образом жизни они способствуют укреплению мышечных тканей и скелета.