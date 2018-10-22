«Рассуждалки КП»: дети о газовой безопасности
Посмотрите, как дети рассуждают о том, есть ли у газа запах и как пахнет огонь, почему нельзя крутить газовые краны и висеть на газовой трубе, и чем поможет гусь с вареньем, если газ закончится
«Рассуждалки КП»: дети о газовой безопасности.Посмотрите, как дети рассуждают о том, есть ли у газа запах и как пахнет огонь, почему нельзя крутить газовые краны и висеть на газовой трубе, и чем поможет гусь с вареньем, если газ закончится
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