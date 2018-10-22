МРТ бесплатно - это не фантастика!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T16:31:09+03:00

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В Ростовской области довольно высока потребность в магнитно-резонансной диагностике. Причем если в Ростове-на-Дону достаточно пунктов, где проводят МРТ-исследования, то в других городах данным видом медпомощи население охвачено очень слабо. Чтобы устранить этот момент, несколько лет назад в области стали открываться центры диагностики «МРТ плюс».

На сегодняшний день работают два отделения, где можно пройти востребованные высокоточные медицинские обследования, - в пос. Каменоломни (Шахты) и Новочеркасске. Сделать это в своем родном городе гораздо удобнее, чем ехать в областной центр. О том, как попасть на диагностику, рассказал главный врач медицинских центров «МРТ плюс» Николай Демченко.

Главный врач медицинских центров «МРТ плюс» Николай Демченко. Фото: «МРТ плюс»

- Николай Сергеевич, как давно работают центры «МРТ плюс»?

- Первое наше отделение открылось в Каменоломнях 7 лет назад. Там мы выполняем ультразвуковые исследования, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Второе отделение нашего центра открылось 3 года назад в Новочеркасске. Там есть аппарат УЗИ экспертного класса и оборудование для проведения МРТ.

Оба центра оказывают высокоточные диагностические услуги. Причем мы не разделяем УЗИ, КТ и МРТ на «хорошие» и «плохие» методы, а наоборот, объединяем их для постановки правильного диагноза. Все они безопасны для организма, и один дополняет другой. Кроме того, у нас существует метод двойного контроля, когда результаты пересматривают несколько специалистов для наиболее точной постановки диагноза, - получается своеобразный консилиум. Также у нас есть собственные телеконсультанты.

- Что это за специалисты?

- Это консультанты, которые работают посредством удаленного доступа. Один из них специализируется на КТ, второй - на МРТ, причем это специалист с мировым именем Андрей Эльдарович Цориев, один из основоположников радиографии в России. Телеконсультанты находятся в Екатеринбурге на постоянной связи с нашими специалистами. Если возникают какие-то трудности или сомнения в проведении исследования или формировании заключения, мы обращаемся к ним за помощью. Кроме того, у нас есть услуга «второе мнение». Пациент может прийти к нам с уже с готовым заключением УЗИ, КТ или МРТ, и наши специалисты, в том числе телеконсультанты, дадут свое заключение, опираясь на имеющиеся результаты.

Коллектив у нас прочный, у врачей опыт работы не менее 5 лет. Все они придерживаются системы непрерывного медицинского обучения, посещают крупные конгрессы по своей специализации, в том числе съезды радиологов в Москве, Санкт-Петербурге и за границей.

- Как обеспечивается качество проводимых исследований?

- Мы используем современное высокоточное специализированное оборудование экспертного класса от ведущих производителей - Сименс, Самсунг, Филипс. Постоянно усовершенствуем протоколы наших исследований, к нам приезжают лучшие консультанты страны. Все исследования соответствуют международным стандартам. А также в наших центрах мы используем инжекторы для выполнения таких сложных исследований, как болюсное контрастирование и перфузия головного мозга. На сегодняшний день они являются приоритетными.

- Расскажите об этих наработках подробнее.

- В Ростовской области не везде выполняются исследования так, как это положено. В некоторых диагностических центрах для удешевления процедуры и экономии времени используются упрощенные методы, которые не позволяют выдавать информативные результаты. У нас принципиально другой подход. Мы проводим специфические высокоточные исследования с использованием контраста, так как наличие собственного инжектора позволяет это делать.

Наш центр один из немногих занимается перфузией головного мозга. Эта сложный способ исследования, который позволяет не просто увидеть скопление контраста, но и оценить скорость и объем мозгового кровотока. Таким образом можно четко определить, с чем мы имеем дело: инсульт, нейроинфекция либо злокачественная опухоль. Стандартное исследование в этих случаях можно сравнить с гаданием на кофейной гуще - для постановки правильного диагноза требуются только высокоточные методики. Наши «тяжелые» пациенты смело едут в столичные клиники с нашими заключениями - за свои исследования нам не стыдно!

- Какова статистика проведенных исследований и есть ли планы расширяться?

- В год у нас проводится не менее 8 000 МРТ-диагностик. Общее количество пациентов, которые проходят через наши аппараты, - около 100 человек в день. Мы стараемся располагать свои центры так, чтобы людям было удобно. Например, в Новочеркасске специально оборудован въезд для скорой помощи и отдельный вход в помещение МРТ для пациентов на каталке.

Сейчас в Зернограде достраивается здание еще одного нашего отделения, так что скоро жители этого города тоже смогут получить качественную диагностику. В новом центре будет реализован комплексный подход: УЗИ, КТ, МРТ - а кроме того, можно будет попасть на прием к узким специалистам.

А на нашей базе в Каменоломнях скоро будет открыто физиотерапевтическое отделение, где мы попробуем себя в оказании лечебной помощи. Там будет самое современное оборудование для проведения различных процедур: дарсонваль, ударно-волновая терапия, прогревание, магнитотерапия.

- Как попасть на обследование в ваши центры?

- Можно обратиться непосредственно на стойку ресепшн либо позвонить по единому номеру колл-центра 8-800-500-67-97. У нас работает уникальная система записи пациентов, которая позволяет экономить на исследовании, если оно несрочное. Мы выясняем, что для человека приоритетнее, - пройти диагностику быстро или сделать это со скидкой. В первом случае принимаем безотлагательно по срочной записи, во втором - ищем «окошки» с наименьшей активностью. Например, в «непопулярные» часы можно пройти МРТ головного мозга за 2 700 рублей, в то время как стандартная стоимость - 3 300 рублей.

Мы стараемся делать высокоточные исследования доступными для самого широкого круга пациентов. Кроме нашей уникальной системы «плавающих» скидок, работают и стандартные акции для пенсионеров, инвалидов. Также, если пациент прошел одно исследование в нашем центре, в этот же день он может сделать второе МРТ со скидкой 30%. Мы не навязываем лишние услуги, но, если врач по ходу исследования заподозрил сопутствующую проблему, он порекомендует сделать уточняющее дополнительное исследование.

- Правда ли, что можно к вам попасть по полису ОМС?

- Действительно, дорогостоящее исследование можно пройти бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Мы второй год входим в территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи. Квоты у нас выделяются также по линии областного минздрава. Любой человек может взять направление у своего лечащего врача и пройти обследование бесплатно, если оно входит в программу обеспечения ОМС.