2018-10-20T10:26:40+03:00
Политика

Чичерина спела на вечере памяти ополченца Моторолы в Ростове-на-Дону

Там же были замечены Захар Прилепин и рэпер Рем Дигга
Илья БОГОМОЛОВ
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Певица Юлия Чичерина все-таки спела в Ростове о Донбассе.Певица Юлия Чичерина все-таки спела в Ростове о Донбассе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 19 октября в Ростове-на-Дону прошел вечер памяти донецкого ополченца Моторолы (он же командир спецподразделения «Спарта» Арсен Павлов). Это было закрытое мероприятие. Как рассказал «КП» один из присутствовавших, там были только те люди, кто лично знал героя ДНР, но и их набрался полный зал ДК «Ростсельмаш».

В Ростове-на-Дону прошел вечер памяти Моторолы. Фото: СОЦСЕТИ

В Ростове-на-Дону прошел вечер памяти Моторолы.Фото: СОЦСЕТИ

На встречу, посвященную Мотороле, если судить по некоторым публикациям в соцсетях, приехали писатель Захар Прилепин, рэпер Рем Дигга и певица Чичерина. Вместе с ними на одной сцене выступил ростовский казак Максим Ильинов, со своим музыкальным проектом «Атаманский дворец».

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И отец Пётр приехал с Терека, и Захар Прилепин и многие другие! Живите в ЛЮБВИ, братья! А остального и так с лихвой)))))))
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- Сегодня в Ростове была большая «братская» встреча на вечере памяти командира «Спарты» Арсена Павлова, - написал он в социальной сети, выложив фотографии с мероприятия. - У нас с Донецком огромные человеческие связи. И «до» и «после». Встретил многих старых друзей. Концерт выдался на славу! Семейный и добрый. Большое спасибо всем братьям и особенно Рем Дигга за новый трек об Арсене! Живите в любви, братья! А остального и так с лихвой.

Примечательно, что сами именитые гости пока не сделали постов в социальных сетях о посещении этого мероприятия.

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Большое спасибо всем братьям и особенно Рем Дигга за новый трек об Арсене! Скоро его услышите все. Красивая и трогательная композиция...С Богом!
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Напомним, летом этого года у Юлии Чичериной произошел скандал, связанный с выступление в Ростове-на-Дону и ее позицией относительно событий на Донбассе. Сначала певицу пригласили выступить на фестивале болельщиков FIFA в рамках чемпионата мира по футболу, а затем отказались от ее концерта. Спортивные чиновники выразили «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанных с военными темами». В частности упоминался клип Чичериной «На передовой» и уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, так как «певица связана с войной».

- Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-Папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками, - прокомментировала решение организаторов мундиаля певица. - Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Но, как известно, рок - музыка протеста.

В этот раз Чичерина все-таки спела в Ростове несколько песен, посвященных Донбассу.

В Донецке убит Моторола.Легендарный командир ополчения Арсен Павлов погиб в результате теракта

СПРАВКА «КП»

Арсен Павлов (позывной Моторола) родился 2 февраля 1983 года в городе Ухта Коми АССР.

Подразделение Моторолы принимало участие в обороне Славянска, в боях за Иловайск, Дебальцево, Углегорск и другие города ДНР, в затяжной осаде и успешном штурме Донецкого аэропорта. 16 января 2015 года Павлов был включен в санкционный список Евросоюза. Принимал участие в двух парадах Победы в Донецке – в 2015 и 2016 годах.

16 октября 2016 года был убит в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал вместе со своей семьей. Сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на крыше лифта. Вместе с Моторолой погиб его охранник, Евгений Гадлия (Гога), уроженец Абхазии. Он воевал с первых дней вооруженного конфликта в Донбассе.

КАК ЭТО БЫЛО

Моторола победил и после смерти

Те, кто попрощался – не расходились. Мы идем вдоль очереди с видеокамерой, останавливаемся и спрашиваем людей: кто для вас был Моторола?

«Герой» - самое упоминаемое слово. И это не плод «кремлевской пропаганды», а голос Донбасса, понесшего серьезную потерю.

- Моторола — наш герой, защитник, сын, - вздыхает Татьяна с огромным букетом. - Очень тяжело. Вечная ему память. И охраннику его. И всем нашим погибшим ребятам. Не зря они умерли, все будет у нас хорошо.

- Он герой ДНР. Он боролся за нашу свободу, за освобождение от украинских захватчиков, - говорит 18-летний Денис. - Мы пришли почтить его память. Его борьба дает знать нам, молодому поколению, что за нас есть кому бороться. Конечно, это очень сильное потрясение, большая потеря и для республики, и для каждого жителя. Он для нас пример мужества и героизма.

- Так получилось, что он для меня не чужой человек, знакомый, - едва сдерживает слезы Елена. - А для Донбасса — это символ, народный герой. Он солдат, человек с большой буквы. Он с нами, он остался здесь. Донецк — это он. Это его город, его земля, он стал ее частью, стал самим Донбассом, всеми нами. (подробности)

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