"Комсомолка" посадила рябиновую аллею рядом с "Ростов-Ареной"

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-20T16:22:55+03:00

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Сегодня, 20 октября, в Ростове-на-Дону отмечают осенний День древонасаждения. Как и положено, в этот праздник горожане проводят не с бокалами, а с лопатами в руках - сажают деревья и кустарники, чтобы в будущем донская столица стала еще более зеленой и комфортной для прогулок.

Как сообщили в администрации города, в этот день прошли посадки возле стадиона "Локомотив", в зоопарке, в парках Горького, Октября и Левобережном и еще ряде мест, в том числе, около жилых домов. Всего Ростов получил 5,2 тысячи новых деревьев и почти 7 тысяч кустарников. В озеленении участвовали 8,3 тысячи человек.

Редакция газеты и радио "Комсомольская правда Ростов-на-Дону", уже по традиции, не осталась в стороне и внесла свой вклад в "легкие" южного мегаполиса. Сотрудники "КП" и их дети высадили рябиновую аллею в парке Левобережном, рядом со стадионом, построенным к ЧМ-2018, - всего 15 деревьев.

Сотрудники "КП" дружно взялись за дело.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Свой вклад внесли даже самые маленькие.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Это очень важный праздник для жителей города. Приятно видеть такое количество ростовчан, сажающих деревьев, это здорово, - сказал главный редактор "Комсомольской правды Ростов-на-Дону" Максим Кадаев. - Наша газета всегда поддерживает такие мероприятия. Наша цель - быть рядом с читателями, поэтому сегодня коллектив издания вышел поработать в выходной день, чтобы наш город стал краше и уютнее.

15 рябин появились в парке Левобережном.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

На посадки - всей семьей.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Редакия газеты очень надеется, что посаженные сегодня деревья приживутся и еще много лет будут радовать посетителей нового парка Ростова.