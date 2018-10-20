В донском парламенте рассказали, кто будет следить за высаженными депутатами деревьями, и чем они отличаются от прочих

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-20T22:27:38+03:00

Ну когда еще модно встретить такую солидарность, как не на Дне древонасаждения! На снимке: спикер ЗС РО единоросс Александр Ищенко (справа) и лидер "Коммунистов России" Вахтанг Козаев вместе сажают дерево. Фото: пресс-служба ЗС РО.

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В субботу, 20 октября, в Ростовской области состоялся очередной осенний День древонасаждения — это такой день, который вот уже несколько лет подряд имеет статус регионального праздника, и отмечается, соответственно, в лучших традициях славного прошлого, ударным трудом (в смысле, древонасаждением).

Более того: он стал уже более крепкой, можно сказать, традицией, чем был изначально, в дореволюционном Ростове-на-Дону, где его впервые провели в 1910-м, — во-первых, и объемы высадок и количество участников были поменьше, а во-вторых, после Октябрьской революции 1917-го все как-то позабылось: хоть в советское время и высаживали деревья и даже целые рощи, парки и сады, но без занесения в календарь.

В 2012-м губернатор Василий Голубев решил это дело исправить — и День древонасаждения сначала стал общественной датой, а спустя еще два года он и вовсе получил статус областного праздника, причем его стали проводить дважды: в каждую вторую субботу апреля и каждую третью субботу октября.

В этот раз в нем приняли участие порядка 65 тысяч жителей по всей Ростовской области — причем, это тот самый случай, когда рядом, буквально возле одной и той же лунки с саженцем, можно увидеть, например, и рядового чиновника, и министра, и замгубернатора, и рабочего с завода, и инженера, и продавца, и бизнесмена, и депутатов всех уровней — словом, без различия по рангам и политическим взглядам.

- Мы сегодня даже шутили по поводу того, кто к какой партии принадлежит, - говорил, например, депутат ЗС РО 6-го созыва Ашот Хбликян, вместе с коллегами по донскому парламенту высаживавший деревья в парке «Дружба» в Северном жилмассиве. - И пришли к выводу, что сегодня мы все - «зеленые», потому что все пришли сюда ради одной цели – сделать наш город зеленее.

Сложно, впрочем, оценить, насколько им, в смысле областным парламентариям, удалось эту задачу выполнить в процентном, что называется, соотношении, но общими депутатскими усилиями в этот день появились 100 новых саженцев рябины, 30 — туи, 36 — липы.

- Сегодня прекрасный осенний день, в который мы имели возможность обновить зеленые насаждения в этом парке, - подчеркнул спикер Заксобрания Александр Ищенко. - Всего за последние полтора года депутаты ЗС вместе с сотрудниками аппарата высадили здесь более семисот деревьев. Да - часть из них, надо признать, не прижилась, и вот сегодня мы меняем те деревья, которые не пережили ростовской погоды, обновляем их и создаем новую аллею. Главное — что мы выполняем задачу по озеленению города и региона, и с каждым годом результаты становятся все более зримыми и очевидными, мы получаем новые островки зелени, островки прохлады в нашем жарком климате.

Прокомментировал он, кстати, и вопрос о том, кто вообще следит за деревьями, которые были высажены в Дни древонасаждения:

- Вообще это - муниципальное хозяйство, здесь есть специалисты, дендрологи, которые отслеживают состояние деревьев, поливают их регулярно, - пояснил Ищенко. - И, между прочим, приживаемость именно тех деревьев, что были посажены депутатами, очень высока - наверное, потому что мы делали это с любовью.

К слову, межпартийные дебаты в эту субботу действительно, к счастью, были оставлены, что называется, у порога: по крайней мере, представители тех объединений в своих оценках Дня древонасаждения были вполне солидарны:

- Скептики иногда говорят, что этим всем должны заниматься коммунальные службы, а я считаю, что такой день, как День древонасаждения, – это праздник, - сказал, например, лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО Сергей Косинов. - Праздник чистоты, праздник, который должен объединять. Ведь это общегородской праздник. Я когда-то в восьмидесятых годах жил здесь, и помню, что на этом самом месте был пустырь, ничего на нем не росло. А сейчас здесь – парк. Так что, все очень хорошо и нужно двигаться в этом направлении. Только надо теперь другую площадку выбрать, чтобы не превратить парк в лес.

- Это большая традиция, как историк это вам сейчас говорю, - заметил в свою очередь член фракции КПРФ Артур Исаков. - Нам надо беречь природу, мы очень мало сейчас этим занимаемся, к сожалению, и хотелось бы, чтобы это было, действительно, по зову души, когда человеку хочется сделать что-то правильное – взять и посадить дерево, и даже не одно. -А я в первый раз принимаю участие в Дне древонасаждения и думал, что это мероприятие будет более официальным, - признался представитель «Партии Роста» Дмитрий Величко. - Но меня порадовала такая хорошая неформальная обстановка. Приятно, что мы здесь все собираемся и все вместе делаем полезное дело и для природы, и для жителей. Надо чаще проводить такие субботники - и летом, и зимой.

Высказался и руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Козаев:

- На субботниках я с советских времен бывал очень много раз, - рассказал он. - И слава Богу, что эти традиции стали возрождаться. И за свою жизнь я очень много посадил деревьев. Сейчас мы показываем пример молодежи, и это очень важно.