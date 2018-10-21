Жители Ростова-на-Дону поймали волка, который объявился в городе

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-21T11:45:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону развернулась дискуссия на тему: «Что делать с волком?». Тем самым, о котором говорят уже с весны. Животное, очень похожее на дикого и голодного волка, несколько раз пугало прохожих, пробегая по улицам в поисках еды в районе Чкаловской рощи. Очевидцы даже выкладывали видео и снимки в сеть.

- Волк! - утверждали знатоки.

- Собака! - спорили другие эксперты.

- Волкособ! - вмешивались в спор третьи.

Короче точка поставлена. Животное выследили.

- История его банальна: охотник подстрелил его мать на охоте, а маленького волчонка забрал домой, как трофей, - рассказала зоозащитница Евгения Александрова, опубликовав снимки на своей странице в ВК. - Волк жил в вольере с собаками всю жизнь. Иногда, по словам очевидцев, хозяин выгуливал его возле дома без поводка. Недавно мужчину посадили, а волк стал никому не нужной обузой. Он и раньше иногда убегал «погулять», но сейчас возвращаться не к кому... По всей видимости, все лето он прожил в роще, а к людям его вывела любовная «охота», он присмотрел даму сердца, бегал за ней неотступно, благодаря чему его и удалось поймать.

Волк на улицах Ростова 22.5.2018.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

Волк пока находится на передержкеФото: соцсети

Пока животное на передержке, но встает главный вопрос: что дальше делать? Пока он остается открытым. Животное, хоть и воспитывалось человеком, все-таки волк.

- Он пока у знакомой девушки, - рассказала волонтер. - Но постоянно там быть не может. Будем благодарны за любую помощь, в том числе материальную, так как требуется деньги на содержание, обработку, еду и возможную транспортировку хищника, все-таки он не ручная собака, хоть нрав и спокойный.

Волк в Ростове. 20.10.2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону зоолог вырастил дикую волчицу в городской квартире

Заместитель директора заповедника «Ростовский» Александр Липкович привез домой щенка после поездки в Цимлянский заказник. Во время рейда он наткнулся на брошенное волчье логово, где были маленькие щенята. В дикой природе их участь была предрешена. Зоолог решил взять девочку, он вырастил ее к городской квартире, но после отдал в зоопарк (подробности)