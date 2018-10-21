2018-10-21T15:31:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону боец спецназа сделал предложение девушке во время показательных выступлений

Красавица не смогла устоять перед таким боевым напором
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Боец сделал предложение девушке во время показательных выступлений. Фото: ПРОБоец сделал предложение девушке во время показательных выступлений. Фото: ПРО
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Схема была такой - похитить красавицу и шокировать, чтобы она даже не подумала отрицательно махнуть головой. Бойцы спецназа отлично ее (схему то есть) реализовали, потому в Ростове-на-Дону скоро на одного холостяка станет меньше. Но обо всем по порядку. Все произошло во время военно-патриотической акции «Встать в строй!», которая проходила в парке «Левобережный».

В рамках мероприятия состоялся плац-концерт военного оркестра Южного военного округа (ЮВО), показательные выступления роты Почетного караула, а также демонстрация подразделения специального назначения и воспитанниками военно-патриотических клубов элементов рукопашного боя и приемов с оружием. Во время этих выступлений бойцы попросили зрителей на время стать жертвами, которых будут спасать. За одной - девушкой в черном - направился один из спецназовцев. Ее вывели в центр, где якобы произойдет похищение, а затем счастливое освобождение.

Как оказалось, похищение было, но заметно раньше - сердца. Тот самый боец, который вывел красавицу, под одобрительные и хитрые улыбки спецназовцев встал на колено и протянул девушке красную коробочку с кольцом.

- Выходи за меня, - сказал парень, ничуть не смущаясь огромного количества зрителей.

- Соглашайся, - стали советовать ростовчане, когда поняли суть происходящего.

- Не вариант сбежать, - шутили другие. - С такой-то внушительной боевой поддержкой.

Шокированая девушка пришла в себя за пару секунд, после улыбнулась и, на радость всем, согласилась.

Красавица не смогла устоять перед таким боевым напором. Фото: ПРО

Красавица не смогла устоять перед таким боевым напором. Фото: ПРО

Совет да любовь!

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