Варикоз у беременных: лечить обязательно

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-23T17:11:36+03:00

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Беременность – прекрасная пора в жизни женщины. Однако в череде приятных хлопот нужно не забывать уделять внимание своему здоровью. Казалось бы, за этим строго следят врачи в районной поликлинике. Да, это так, и чем раньше стать на учет в женскую консультацию, тем больше шансов удачно выносить беременность.

Тем не менее это не всегда панацея от всех проблем со здоровьем беременной. Дело в том, что некоторые женщины довольно поздно обращаются к врачам, осознанно или по незнанию оттягивая этот момент. В то время как очень важно пройти полное обследование именно на ранних этапах. Кроме того, есть некоторые нюансы касательно здоровья беременных, которые непосредственно не касаются сферы деятельности акушера-гинеколога, так что они вполне могут ускользнуть из поля зрения.

В частности, мало кто знает, что каждой беременной женщине рекомендовано обследование у флеболога на предмет предотвращения варикозного расширения вен нижних конечностей. Пройти необходимую диагностику можно в специализированной клинике лазерной хирургии «Варикозанет», которая открылась в самом центре города, на пересечении пр. Буденновского и ул. Пушкинской.

Фото: клиника «Варикозанет»

- Варикозу подвержены до 40% беременных женщин, так что это довольно распространенное заболевание, - говорит врач-флеболог клиники «Варикозанет» Михайлов Виктор Владимирович - Первые признаки, которые должны насторожить – это ощущение усталости и тяжести, отечность ног. Далее женщина может обратить внимание, что на коже появились яркие сосудики фиолетового или синего цвета, появилось выпячивание вен. Надо понимать, что это не просто эстетический дефект, а серьезная проблема, создающая физическую угрозу здоровью!

Врачи предупреждают, что варикозное расширение вен опасно своими осложнениями: тромбофлебит, трофические язвы. Чтобы во время родов не было слишком большой кровопотери, организм готовится – во время беременности сгущается кровь. Поэтому самая серьезная проблема, которая может подстерегать женщину – образование тромбов, что создает угрозу жизни как самого ребенка, так и его матери в случае закупорки легочной артерии.

Факт свершившихся родов вовсе не означает, что проблемы с венами сразу закончатся! Риск развития тромбоза сохраняется еще в течение полутора месяцев после появления ребенка на свет. В зону особого риска попадают женщины, потерявшие во время родов много крови, или пациентки после кесарева сечения. Не следует забывать и о том, что варикоз — это не только проблема ног. Варикозному расширению вен подвержена также область промежности и внутренних половых органов, что в свою очередь влечет сопутствующие заболевания, в частности, геморрой.

Варикоз, возникший во время беременности, опасен и тем, что впоследствии может приводить к развитию хронических заболеваний вен. Чаще всего этой проблеме подвержены женщины с избыточным весом, наследственной предрасположенностью или малоподвижным образом жизни.

Как же уберечься от неприятного недуга? В первую очередь необходима профилактика варикоза во время беременности, в том числе правильный подбор обуви, удобные позы во время сна и бодрствования, контроль веса, грамотный режим питания и прогулок. Все тонкости лучше узнать у врача-флеболога, который не только подскажет оптимальные варианты, но и проведет обследование на предмет возможного развития варикоза.

На консультацию можно записаться в клинику «Варикозанет». Прием ведется сосудистым хирургом (или флебологом) и включает непосредственный осмотр специалистом, проведение УЗИ вен . Лечение включает в себя как консервативные приемы (физические упражнения, ношение специальных колготок или чулок, а также лекарственное лечение таблетками, мазями и т. д.), так и оперативные (склеротерапия, лазерная коагуляция, минифлебэктомия).

- Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! – предупреждает врач-флеболог клиники «Варикозанет» Михайлов В.В. - Все необходимые препараты и мази должен назначать только ваш лечащий врач. Также не стоит самостоятельно подбирать специальное компрессионное белье – чулки, гольфы, колготки. Для этого тоже нужно обратиться к специалисту-флебологу. На весь период беременности именно врач должен стать вашим главным помощником в деле сохранения здоровья. И еще хотелось бы подчеркнуть, что наблюдение у флеболога должно быть таким же обязательным, как посещение гинеколога. Варикоз не терпит легкомысленного отношения, тем более во время беременности.

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