Между круговой порукой и здравым смыслом

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-23T14:13:24+03:00

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Ряд российских СМИ не так давно распространил новость о «круговой поруке» среди членов ТСЖ, которую предложил ввести в стране «Центр стратегических разработок» (ЦСР), курируемый Алексеем Кудриным. В частности, новостные агентства сообщили, что члены ТСЖ будут оплачивать долги неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Такая интерпретация доклада ЦСР оказалась некорректной, считает генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков.

Поводом для публикации сообщений о «круговой поруке» в ТСЖ стал аналитический доклад ЦСР «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой», который опубликован на сайте Центра. В разделе 2.2 «Объединение собственников жилья» аналитики Центра предложили создать в будущем правовые механизмы устраняющие перекосы в работе ТСЖ.

— Ежегодно Правление ТСЖ по всей стране мучаются вопросом, как покрыть дефицит денежных средств, возникший из-за удорожания стоимости работ или непредвиденных расходов возникших в результате эксплуатации многоквартирного дома, — говорит гендиректор «ДомКом Инвеста» А. Костюков. — ТСЖ вынуждено закрывать финансовую дыру, раскидывая затраты в смете на будущий год на всех собственников дома. Это уже происходит по факту. И делается это открыто на общем собрании членов ТСЖ, никому из руководства ТСЖ не нужен скандал и разборки с соседями. Центр пошел дальше и предлагает установить источник финансирования для всех выпадающих доходов в ТСЖ, что реально укрепит позицию объединения собственников.

Дословно цитата из доклада выглядит так: "...При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов. Предлагается по аналогии со статьей 1233 ГК РФ перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников. Такой вид ответственности хорошо известен российскому гражданскому законодательству. Он давно используется, например, в потребительских жилищных кооперативах».

— В ТСЖ есть такое понятие как «целевой взнос», — продолжает гендиректор «ДомКом Инвеста» А. Костюков, — т.е. плата членов ТСЖ на конкретные цели товарищества (строительство контейнерной площадки, асфальтирование дорожек во дворе и т.п.). Сейчас, заметьте, платят его только члены ТСЖ, а пользуются все собственники многоквартирного дома. Центр сделал дельное предложение: если многоквартирный дом управляется ТСЖ, то все собственники автоматически должны становиться членами ТСЖ. Т.е. предложено ввести принцип «все или никто».

Александр Костюков обратил также внимание на то, почему в документе ЦСР речь идет обо всех собственниках, а не отдельно о членах ТСЖ:

— Сегодня по жилищному законодательству не все собственники жилья являются членами ТСЖ. Это «перекос» законодательства, и он мешает продуктивному управлению многоквартирным домом, т.к. ТСЖ приходится проводить два ежегодных собрания — одно для членов ТСЖ, другое — для всех собственников. Из-за этого возникают сложности. Составляются два годовых плана, возникают конфликты из-за решения одного собрания, с которым не согласно второе собрание. Две пачки протоколов, два голосования с разными формулировками. Вот этот «перекос» в докладе ЦСР и предлагается исправить, автоматически сделав членами ТСЖ всех собственников в рамках одного многоквартирного дома.

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