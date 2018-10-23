2018-10-23T16:57:37+03:00
Общество

Секрет счастливого брака: как прожить вместе 60 лет и ни разу не поругаться

Накануне бриллиантовой свадьбы Елена и Анатолий Алпатовы дали наставления всем молодоженам
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Супруги Елена Федоровна и Анатолий Николаевич Алпатовы вместе уже 60 лет. Фото: архив семьи.Супруги Елена Федоровна и Анатолий Николаевич Алпатовы вместе уже 60 лет. Фото: архив семьи.
Изменить размер текста:

Шутка ли: прожить душа в душу 60 лет в заботе и любви. Пронести свои чувства через годы, воспитать двоих детей, дождаться семерых внуков и даже трех правнуков. Совсем скоро все они соберутся за одним столом, чтобы поздравить любимых и дорогих стариков с бриллиантовой свадьбой.

УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

Супруги Елена Федоровна и Анатолий Николаевич Алпатовы живут в небольшом городке Каменске-Шахтинском Ростовской области. Даже сейчас, несмотря на свои восемьдесят с хвостиком, они держат хозяйство - огород, кур, гусей и козочек. За молоком и бабушкиными пирогами с повидлом родня готова прилететь даже из Австралии, вкуснее их нет ничего на свете.

- Столько лет вместе живем, но уважение друг другу за эти годы ни разу не потеряли, - говорит Елена Федоровна. - Сказать, что любовь у нас с ним была с первого взгляда? Пожалуй, нет. Мы вместе учились в школе № 1 в параллельных классах в поселке Глубоком - он в «Б», я в «В». Жили в соседних хуторах. А после окончания школы разбежались наши пути-дорожки: я не поступила в институт, поехала к сестре в Литву. Там помогала ей сидеть с дочкой, пока она работала. А через какое-то время решила вернуться домой, к родителям. Специальности никакой не было, но машинку знала и шить умела. Нашла работу швеи.

Все - как это часто случается, решил случай.

- У меня там в Литве остались две подружки, - продолжает собеседница. - У одной - Анечки Медведевой, как раз был день рождения. Я приготовил ей открыточку и шла на почту отправить. И по дороге встретила Анатолия Алпатова. Остановились, заговорились, вспомнили школьные годы. А он хвать у меня эту открытку из рук, я тоже не промах была. В итоге, краешек-уголок от нее у него в руках остался. Отправлять такую, ясное дело, было нельзя и мы вместе пошли домой.

За всю свою жизнь супруги ни разу не поругалисьФото: архив семьи.

За всю свою жизнь супруги ни разу не поругалисьФото: архив семьи.

«ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ТВОИХ КОПЕЕК!»

Чтобы как-то скрасить свою вину, Анатолий решил пригласить девушку в кино.

- Как раз шел фильм «Бродяга», - говорит Елена Федоровна. - Билеты на него днем с огнем не сыщешь. А он достал. Я отказываться не стала, сходили. После проводил меня домой, стали потихоньку встречаться с ним. Красиво уж больно ухаживал: цветочки покупал, подарочки дарил, конфетки. А через год и три месяца предложил замуж. Да кто знает, наверное судьба. Помню, свадьбу хотели сыграть 7 ноября. Но нам не разрешили — как раз была уборочная компания, как раз хрущевскую кукурузу убирали. Сказали: «Давайте, раньше». Поэтому двоюродный дядечка 9 октября отвез нас на телеге в загс, а после мы разошлись по рабочим местам, потому что это был рабочий день. А вот свадьбу сыграли как и хотели - 7 ноября. Но до этого времени, как положено, жили каждый по своим углам.

А уже после первого семейного торжества молодой супруг привез красавицу-жену в дом к родителям. Там во флигеле им выделили комнату без окна и с занавеской вместо двери. Но и это было для молодых настоящим счастьем!

Первое испытание для пары пришлось тогда, когда спустя два года, жена забеременела.

- Я тогда швеей работала, беременность сложная была, - вспоминает собеседница. - Так врач вызвала Толю к себе и сказала: «Хочешь наследника? Переводи ее или на работу в одну смену, или рассчитай». Помню, он мне еще сказал тогда: «Не нужны мне твои заработки. Обойдемся мы без твоих копеек!» По правде сказать, я за всю нашу жизнь мужа ни разу не упрекнула. Сколько денег заработал и на том спасибо. Все больше жалела его, как бы ему в жизни полегче было. Мой принцип: в мужскую работу нечего вникать, а он, кстати, в женскую не лез. А еще считала, что мой муж лучше всех!

Свадьбу было две. Фото: архив семьи.

Свадьбу было две. Фото: архив семьи.

ОДИН РАЗ ТОЛЬКО ПО СЕРЬЕЗНОМУ ПОРУГАЛИСЬ

Вскоре супруг поступил учиться в Ростов-на-Дону в институт, а от туда пошел на завод работать токарем, а после разметчиком. Но вдали от своего Толика жене было невмоготу и она поехала за ним.

- На том же Сельмаше мне тоже местечко нашлось - ученицей фрезеровщицы, - говорит супруга. - А через полтора месяца я сдала на разряд, экзамен был прямо у станка и стала зарабатывать приличные деньги. Нам помогли с яслями для ребенка, сняли дом на 1-м Орджоникидзе и стали жить-поживать. Правда, где-то через год вернулась хозяйка со словами: «Мне надо самой свою личную жизнь устраивать» и попросила нас подыскать другое жилье. Тогда с этим было не просто, мы помыкались-помыкались, да и вернулись обратно на малую родину. А там как раз Толины руки нужны были - мастеров не хватало. Я же закончила бухгалтерские курсы. И со временем нам еще и землю дали, пять лет дом строили. Помогали кто чем мог - замес для фундамента делали, лепили стеночки, а я не умеючи оштукатурила и внутри, и снаружи. Жили, конечно, бедно, но дружно.

Уже в новом доме - через восемь лет, у супругов Алпатовых родился второй сын. Так и пустили корни на старом-новом месте.

- Я вам так скажу, мы с ним всего раз в жизни поссорились, по молодости, когда еще у свекрови жили, - говорит Анна Алпатова. - И то несерьезно. Нам как раз во вторую смену надо было, и он любил есть и читать за столом. А я потянула книжечку. Говорю - мне же побыстрее надо, посуду помыть, собраться и на электричку успеть. Сделала, как говорится, замечание. А он как от назойливой мухи отмахнулся. Помню, разозлилась я шибко. Так что на обратном пути даже в один вагон электрички с ним не села. Думаю, вот уйду на квартиру - пусть один живет и читает. А он догоняет меня по пути. Говорит: «Заболел и температура». Отец с матерью как раз в тот день в гости на Кубань уехали. Мне его жалко стало, и я пошла с ним домой. Тогда я поняла: как его такого одного-то оставлю. Но с тех пор он еду с чтением не смешивал. И уже потом даже детям говорил: сначала кушать, потом читать. Мне кажется, секрет хорошего брака в умении уступать друг другу. И этому как раз можно научиться, если постараться быть внимательным и заботливыми друг к другу. Попробуйте и у вас получится!

За молоком и бабушкиными пирогами с повидлом родня готова прилететь даже из Австралии. Фото: архив семьи.

За молоком и бабушкиными пирогами с повидлом родня готова прилететь даже из Австралии. Фото: архив семьи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Таганроге иномарка провалилась под асфальт
В Ростове-на-Дону на новые светофоры хотят потратить 32,5 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону нашли многодетную мать, которая пропала четыре дня назад
Льготная стерилизация для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018: где и сколько стоит
Ростовчанин предложил сделать бесплатную пересадку в транспорте в течение часа
В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию
В Ростовской области к 11 годам приговорили женщину, которая у школы-интерната продала кадету наркотик
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут многодетную мать
В Ростове-на-Дону после стрельбы в центре города возбудили уголовное дело
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
Ударился головой об асфальт: ростовчане осудили водителя, вытолкнувшего пассажира из автобуса
В Ростове-на-Дону под легковушкой провалился асфальт
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
В Ростовской области к шести годам приговорили мужчину, который после допроса ударил следователя
В Ростове-на-Дону синоптики обещают день без дождей
Улица Станиславского в Ростове-на-Дону стала проваливаться после дождя
В Ростовской области во время пожара пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону часть улицы 14-Линия перекроют для пешеходов
Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов
Только со взрослыми: в Ростовской области хотят запретить самостоятельные прогулки детей до семи лет
Отправлять эвакуаторы по заявкам ГИБДД будут диспетчеры из городского центра управления перевозками
Более 20 млн рублей потратят на ремонт пяти улиц в Ростове-на-Дону