Секрет счастливого брака: как прожить вместе 60 лет и ни разу не поругаться

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-23T16:57:37+03:00

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Шутка ли: прожить душа в душу 60 лет в заботе и любви. Пронести свои чувства через годы, воспитать двоих детей, дождаться семерых внуков и даже трех правнуков. Совсем скоро все они соберутся за одним столом, чтобы поздравить любимых и дорогих стариков с бриллиантовой свадьбой.

УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

Супруги Елена Федоровна и Анатолий Николаевич Алпатовы живут в небольшом городке Каменске-Шахтинском Ростовской области. Даже сейчас, несмотря на свои восемьдесят с хвостиком, они держат хозяйство - огород, кур, гусей и козочек. За молоком и бабушкиными пирогами с повидлом родня готова прилететь даже из Австралии, вкуснее их нет ничего на свете.

- Столько лет вместе живем, но уважение друг другу за эти годы ни разу не потеряли, - говорит Елена Федоровна. - Сказать, что любовь у нас с ним была с первого взгляда? Пожалуй, нет. Мы вместе учились в школе № 1 в параллельных классах в поселке Глубоком - он в «Б», я в «В». Жили в соседних хуторах. А после окончания школы разбежались наши пути-дорожки: я не поступила в институт, поехала к сестре в Литву. Там помогала ей сидеть с дочкой, пока она работала. А через какое-то время решила вернуться домой, к родителям. Специальности никакой не было, но машинку знала и шить умела. Нашла работу швеи.

Все - как это часто случается, решил случай.

- У меня там в Литве остались две подружки, - продолжает собеседница. - У одной - Анечки Медведевой, как раз был день рождения. Я приготовил ей открыточку и шла на почту отправить. И по дороге встретила Анатолия Алпатова. Остановились, заговорились, вспомнили школьные годы. А он хвать у меня эту открытку из рук, я тоже не промах была. В итоге, краешек-уголок от нее у него в руках остался. Отправлять такую, ясное дело, было нельзя и мы вместе пошли домой.

За всю свою жизнь супруги ни разу не поругалисьФото: архив семьи.

«ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ТВОИХ КОПЕЕК!»

Чтобы как-то скрасить свою вину, Анатолий решил пригласить девушку в кино.

- Как раз шел фильм «Бродяга», - говорит Елена Федоровна. - Билеты на него днем с огнем не сыщешь. А он достал. Я отказываться не стала, сходили. После проводил меня домой, стали потихоньку встречаться с ним. Красиво уж больно ухаживал: цветочки покупал, подарочки дарил, конфетки. А через год и три месяца предложил замуж. Да кто знает, наверное судьба. Помню, свадьбу хотели сыграть 7 ноября. Но нам не разрешили — как раз была уборочная компания, как раз хрущевскую кукурузу убирали. Сказали: «Давайте, раньше». Поэтому двоюродный дядечка 9 октября отвез нас на телеге в загс, а после мы разошлись по рабочим местам, потому что это был рабочий день. А вот свадьбу сыграли как и хотели - 7 ноября. Но до этого времени, как положено, жили каждый по своим углам.

А уже после первого семейного торжества молодой супруг привез красавицу-жену в дом к родителям. Там во флигеле им выделили комнату без окна и с занавеской вместо двери. Но и это было для молодых настоящим счастьем!

Первое испытание для пары пришлось тогда, когда спустя два года, жена забеременела.

- Я тогда швеей работала, беременность сложная была, - вспоминает собеседница. - Так врач вызвала Толю к себе и сказала: «Хочешь наследника? Переводи ее или на работу в одну смену, или рассчитай». Помню, он мне еще сказал тогда: «Не нужны мне твои заработки. Обойдемся мы без твоих копеек!» По правде сказать, я за всю нашу жизнь мужа ни разу не упрекнула. Сколько денег заработал и на том спасибо. Все больше жалела его, как бы ему в жизни полегче было. Мой принцип: в мужскую работу нечего вникать, а он, кстати, в женскую не лез. А еще считала, что мой муж лучше всех!

Свадьбу было две. Фото: архив семьи.

ОДИН РАЗ ТОЛЬКО ПО СЕРЬЕЗНОМУ ПОРУГАЛИСЬ

Вскоре супруг поступил учиться в Ростов-на-Дону в институт, а от туда пошел на завод работать токарем, а после разметчиком. Но вдали от своего Толика жене было невмоготу и она поехала за ним.

- На том же Сельмаше мне тоже местечко нашлось - ученицей фрезеровщицы, - говорит супруга. - А через полтора месяца я сдала на разряд, экзамен был прямо у станка и стала зарабатывать приличные деньги. Нам помогли с яслями для ребенка, сняли дом на 1-м Орджоникидзе и стали жить-поживать. Правда, где-то через год вернулась хозяйка со словами: «Мне надо самой свою личную жизнь устраивать» и попросила нас подыскать другое жилье. Тогда с этим было не просто, мы помыкались-помыкались, да и вернулись обратно на малую родину. А там как раз Толины руки нужны были - мастеров не хватало. Я же закончила бухгалтерские курсы. И со временем нам еще и землю дали, пять лет дом строили. Помогали кто чем мог - замес для фундамента делали, лепили стеночки, а я не умеючи оштукатурила и внутри, и снаружи. Жили, конечно, бедно, но дружно.

Уже в новом доме - через восемь лет, у супругов Алпатовых родился второй сын. Так и пустили корни на старом-новом месте.

- Я вам так скажу, мы с ним всего раз в жизни поссорились, по молодости, когда еще у свекрови жили, - говорит Анна Алпатова. - И то несерьезно. Нам как раз во вторую смену надо было, и он любил есть и читать за столом. А я потянула книжечку. Говорю - мне же побыстрее надо, посуду помыть, собраться и на электричку успеть. Сделала, как говорится, замечание. А он как от назойливой мухи отмахнулся. Помню, разозлилась я шибко. Так что на обратном пути даже в один вагон электрички с ним не села. Думаю, вот уйду на квартиру - пусть один живет и читает. А он догоняет меня по пути. Говорит: «Заболел и температура». Отец с матерью как раз в тот день в гости на Кубань уехали. Мне его жалко стало, и я пошла с ним домой. Тогда я поняла: как его такого одного-то оставлю. Но с тех пор он еду с чтением не смешивал. И уже потом даже детям говорил: сначала кушать, потом читать. Мне кажется, секрет хорошего брака в умении уступать друг другу. И этому как раз можно научиться, если постараться быть внимательным и заботливыми друг к другу. Попробуйте и у вас получится!