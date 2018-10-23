2018-10-23T20:02:14+03:00
Общество

Маньяк в Ростове-на-Дону: следком пока не видит единого почерка убийства Маргариты Кузьминовой и Марии Перебейнос

Преступления, совершенные в Октябрьском районе, продолжают быть нераскрытыми
Ольга КУПОРОВА
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Мария (слева) была убита в августе, Маргарита - в октябре.Мария (слева) была убита в августе, Маргарита - в октябре.Фото: соцсети
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Количество запросов в Интернете по делу о ходе расследования убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой из Ростова-на-Дону зашкаливает. Только за один день интересовались свыше тысячи человек. Но новостей нет. Увы. На данный момент убийство Маргаритки (так ласково стали называть девушку в социальных сетях еще во время поисков) остается не раскрытым. Хотя сами жители Суворовского, где все случилось, рассказывают об огромном количестве людей в форме и без, которые обходят квартиры, опрашивая людей, просят посмотреть камеры и записи видеорегистраторов.

- Лично меня спрашивали о том, не проходил ли с шести до одиннадцати вечера рядом с той самой велосипедной дорожкой у парка, - рассказал Николай Сулименко. - Понятно, что люди работают, соболезнования родителям девушки, но почему правоохранители кинулись «апосля»? Сколько раз поднимали вопрос необходимости опорного пункта в Суворовском? Десятки! Говорили, что у нас скоро станет новое гетто, вот и получили расправу над хорошим человеком, такая беда случилась!

Напомним, Маргарита Кузьминова пропала при очень странных обстоятельствах. Около девяти вечера она, накинув куртку-косуху, выскочила прогуляться. Буквально через десять минут ей позвонили на телефон, но она не ответила. Полагают, что преступник накинулся на нее со спины с удавкой.

- Добрый, веселый, умный, отзывчивый и очень ответственный человечек, она всегда была душой компании, - рассказала Марина, которая училась с погибшей в ДГТУ. - Что еще сказать? Найдите убийцу, пусть это не вернет Риту, но страшная беда не придет в другие семьи.

Известно, что семья девушки несколько лет переехала из Целины в Суворовский район. Окончив ДГТУ, пошла на работу в банк.

Судя по всему, по характеру Маргарита похожа на другую погибшую девушку - 23-летнюю Марию Перебейнос. Обе милые, домашние, спокойные. Мария была убита в конце лета. Сотрудница литейной мастерской, которая жила на Борко, пропала во время вечерней прогулки вечером 30 августа. Камеры наблюдения показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке. Ее также искали несколько дней, обнаружив убитой в кустах. Получается, что преступления случились в одном районе - Октябрьском, жертвы —- стройные брюнетки, нападение происходили уже вечером, когда во время пробежки оказалась в роще, другая - вышла на велосипедную дорожку, которая не попадала в зону камер наблюдения. У девушек пропала часть одежды, вот только убиты разными способами. Маргариту задушили, а Мария скончалась от ножевых ранений.

19.10.2018 Ростов-на-Дону: место, где нашли убитую Маргариту Кузьминову.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

- Маньяк в Ростове? - спрашивают в социальных сетях.

Но в следкоме не спешат объединять эти уголовные дела, пока не видят оснований.

- Выполняются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - говорят в правоохранительных органах.

ВАЖНО!

"Никогда не забывайте, что рядом может оказаться неадекватный человек!"

- Надо понимать, что угроза нападения, причинения телесных повреждений, лишения жизни существует всегда, увы, неадекватный человек может оказаться рядом с вами в любой момент, - говорит полковник, ветеран уголовного розыска Юрий Орлов (он организовывал первое задержание маньяка Чикатило). - Что произошло в Керчи? Казалось бы, нормальный парень, ну немного нелюдимый, а у него вон что творилось в голове! Погибло столько молодых людей! Что еще хочу сказать. Есть такая наука о жертвах преступления - виктимология. Она говорит о том, что человек в силу характера или поведения сам вызывает на себя зло. К примеру, двое выпивают до поздна, уже стемнело, вдруг идет одинокая девушка. Изначально у этих собутыльников в голове ничего и не было, но заметив ее, обратив внимание на темноту и отсутствие свидетелей, у них появляется мысли совершить преступные действия... Потому, если девушка задержалась в гостях, либо надо пройти вечером пару кварталов, ну вызовите такси, попросите кого-то из знакомых или родных проводить, лучше перестраховаться...

А В ЭТО ВРЕМЯ

После убийства девушки в Суворовском ростовчане собираются в народные дружины

Первые сообщения о пропаже 24-летней Маргариты появились утром 17 октября в социальных сетях, где начался сбор волонтеров. Накануне вечером девушка, которая несколько лет назад переехала вместе с родителями из Целины в Суворовский микрорайон Ростова, вышла на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги (подробности)

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