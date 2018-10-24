Штормовое предупреждение спасателей: на Ростов-на-Дону надвигаются ливни с грозами

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-24T11:36:56+03:00

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В Ростове-на-Дону снова испортится погода. Согласно прогнозу синоптиков, на донскую столицу надвигаются ливни с грозами, которые будет сопровождать шквалистый ветер (до 23 метров в секунду).

- По данным Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 24 октября, а также в течение 25 октября местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - говорится в штормовом предупреждении, который официально распространил региональный МЧС.

Ростовчан просят во время ливня избегать опасных участков, в частности, низинных мест. Зоны возможных подтоплений: улицы Привокзальная, Шоссейная, пересечения Буденновского и Пушкинской, Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной.

- Рекомендуем жителям Дона быть крайне внимательными и осторожными в эти часы, без особой необходимости не выходить из дома, - добавляют в ГУ МЧС России по Ростовской области.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях звоните с мобильного на номер – 112.

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