Такси, каршеринг или личный автомобиль: На чем выгоднее ездить в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-24T13:24:43+03:00

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Звонит на днях друг из Москвы:

- Я в «Платове», давай встретимся, посидим в кафе, поболтаем, - объявляет он.

Естественно, вспомнив все, что нужно о знаменитом донском гостеприимстве, я тут же весьма деликатно намекнул ему, что предупреждать-то, вообще-то, надо заранее — мне ведь сначала до аэропорта нужно минут сорок ехать, чтобы забрать его:

- Жди теперь, разглядывай окружающие пейзажи, - решил заодно подколоть его слегка.

- Да не нужно приезжать, - отвечает Серега. - И до вас цивилизация, оказывается, дошла — каршерингом воспользуюсь.

- Слушай, ты это — перестань, во-первых, ругаться разными незнакомыми словами, - говорю, - и не морочь мне голову: если не жалко тысячу рублей на такси, просто бери и приезжай сам.

- Нет, - терпеливо объясняет приятель. - Возьму машину в аренду — я в последнее время часто так делаю, когда приезжаю в другие города: вроде как и на автомобиле, а не на общественном транспорте, но действительно дешевле, чем на такси. Правда, есть нюансы...

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ

Каршеринг — это прокат автомобилей. Но для того, чтобы сделать это, нет нужды ехать в офис, заполнять анкеты, оставлять залог и так далее. Надо только иметь стаж вождения не менее двух лет, быть зарегистрированным в РФ, потом - скачать приложение на смартфон, отправить фото паспорта (и собственное селфи с ним) и водительского удостоверения.

В принципе — на этом и все.

В Ростове-на-Дону сегодня такую услугу оказывают две фирмы: и условия, и цены у них сопоставимые — только у одних в парке преимущественно Hyundai Solaris, у других — Datsun и Volkswagen Polo. Минута в пути стоит 7-8 рублей, однако есть и предложения с дифференцированием по времени — с 6 до 8 утра, например, 3 руб./мин., с 8 до 12 — 5 руб./мин., а также можно взять машину на целые сутки — от 1300 до 2500 рублей за 24 часа (т. е. от 63 копеек до 1,7 рубля за минуту), однако есть ограничение по пробегу — всего-навсего 70 км, если больше — то придется платить по тарифу 8 руб./мин., а это уже, знаете ли...

Есть еще режим ожидания — понадобилось остановиться, чтобы заскочить в магазин, пожалуйста — надо поставить авто на этот режим (около 1,5 рублей за минуту).

РАСПЛАТА КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Кстати, прибыл к месту встречи Сергей на самом деле быстро: в выходной день проехать что по трассе, что по городу — просто красота какая-то. Заморачиваться со взятой на прокат машиной (поездка до пл. Гагарина от «Платова» обошлась ему в 400 с чем-то рублей) не стал — оставил на первой же парковке: в выходной день они, как известно, бесплатные.

- А вот в будни, пожалуй, и здесь, в Ростове, и у нас — особенно в центре, будет проблематично где-то оставить каршеринговый автомобиль, - принялся рассказывать об упомянутых «нюансах» мой друг (половину времени всей встречи, между прочим, провели за обсуждением этой темы — но, пожалуй, не зря). - Потому что операторы зачастую запрещают бросать тачки на платных парковках. А у вас, насколько я помню, в центре практически и не осталось бесплатных «карманов», так?

Но это еще так — можно, допустим, во дворе каком-нибудь бросить. Зато есть моменты поинтереснее.

Вот вам и плюсы - и минусы.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Например, можно запросто попасть на ремонт взятого на прокат авто — если следующий пользователь заприметит царапину или вмятину, то отвечать придется уже тому, ездил до него — чтобы избежать этого, придется фотографировать все-все видимые повреждения заранее, до начала поездки, и отправлять их на контактный адрес электронной почты.

- Плюс, понятное дело, следует ездить аккуратно: за ДТП, если оно произошло по вине водителя каршерингового авто, придется отвечать ему — есть, правда, ограничение по сумме (25-30 тысяч), но все равно, согласись, мало приятного, - продолжает перечислять страшилки мой друг. - Ну и лично меня особенно бесит, что после того, как ты выбрал машину (а она может стоять и в паре-тройке километров от твоего местонахождения, и придется идти пешком к ней), на это отводится всего-то 20 минут, а не успел — плати за ожидание.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ

С другой стороны, каршеринг все-таки дешевле, чем на такси — по крайней мере, на первый взгляд.

Иначе говоря, если нет пробок, то днем, допустим, путешествие от ЦГБ на арендованном автомобиле (без учета времени, которое понадобится, чтобы до него добраться — на момент написания такси текста ближайший к отправной точке вариант находился на перекрестке Красноармейской и Буденновского) до бул. Комарова (возьмем этот пункт назначения как центр мкр. Северного, где проживает треть всего населения южной столицы) обойдется в 140-160 рублей. За такси, как выдал сервис-агрегатор, придется отдать 170 рублей.

В час пик тот же маршрут на каршеринге выйдет почти в 500 рублей (из расчета, что дорога займет около часа, с учетом вечных пробок на пр. Нагибина и пл. Гагарина), такси — около 300 рублей (может быть, и 240-250), плюс все-таки тебя везут, а не сам баранку крутишь да по сторонам бдительно глядишь.

Есть другой вариант — личный автомобиль. Разумеется, дешевле — причем, очень значительно: пусть средний расход бензина составит даже 12 л на 100 км и придется постоять в заторах — все равно, с учетом стоимости 95-го в 43,5 рубля за литр, это выйдет около 50 рублей (амортизацию, конечно, не рассматриваем).

Но! Не будем все-таки забывать, что те, кто решил развернуть каршеринговый бизнес в южной столице, конечно же, не наивные создатели бизнес-планов «на удачу»: они наверняка учли, что вот-вот в Ростове-на-Дону должны заработать в полную силу платные парковки — и тогда поездки в центр на личном автомобиле будут обходиться (если оставлять их на целый день в «кармане» за 35 рублей в час) в 280 рублей без учета расходов на топливо туда-обратно. И они-то каршеринговые фирмы, договорятся с парковочным пространством о том, чтобы можно было оставлять там автомобили — получилось же у них сделать это в определенных (не везде) местах той же Москвы.

- Я тебе так скажу: выгодно, например, если тебе надо ехать в аэропорт, лететь в командировку, - подводит итог нашей дискуссии Сергей. - Это чтобы не отдавать там несколько тысяч за пять дней за стоянку своей машины или не переплачивать за такси. Еще можно, когда компанией решили неожиданно куда-то отправиться за город — в пределах определенного радиуса (30 км в Ростове-на-Дону. - прим. ред.). Но предварительно просто ищешь варианты, где находится машина, иначе придется сломя голову мчаться туда за 20 минут — или плати за простой полтора рубля в минуту, что не очень приятно: вроде как еще не едешь, но уже отдаешь деньги.

7 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ ПРО КАРШЕРИНГ

1. Как открыть и закрыть автомобиль?

Машина бронируется, отпирается и запирается через мобильное приложение в смартфоне, а ключ зажигания вмонтирован внутрь замка.

2. Есть ли страховка?

У разных компаний свои условия, часто КАСКО включено в цену. Небольшой урон - до 25-30 тысяч рублей — как правило, компенсируется за счет клиента. Но не придется всю стоимость авто возвращать при серьезном ДТП. Есть предложение по повышенному тарифу — тогда ответственность за мелкие аварии (если водитель не был пьян за рулем, не нарушал грубо ПДД) снимается.

3. Что делать при аварии?

Придется вызвать ГИБДД и сообщить о случившемся в сервис по прокату. Если вы не виноваты, то и платить не придется. А вот когда авария произошла по вине водителя каршеринга, то следует узнать, есть ли полис КАСКО. Нет? Толко ОСАГО? Тогда ущерб компенсируется за счет водителя.

4. Заставят ли платить за чужие повреждения авто?

Вполне могут. Прокатчики заранее предупереждают: «Сфотографируйте обнаруженные повреждения/загрязнения и отправьте их нам через мобильное приложение, если у автомобиля будут найдены неисправности, не отмеченные вами во время осмотра, ответственность за них может быть возложена на вас».

5. Кто оплачивает дорожные штрафы?

Конечно, водитель, сидевший за рулем. Причем, сумма автоматически будет списана со счета, а деньги переведут на реквизиты из протокола.

6. Что будет, если уехать из радиуса действия сервиса?

Позвонит диспетчер и попросит вернуться в 30-километровую зону. Если клиент не послушается, тогда автомобиль объявят в угон — последствия предугадать не сложно.

7. Можно ли бросить машину за пределами Ростова-на-Дону?

Как правило, автомобили оснащены автоматическими онлайн-помощниками, показывая, где есть разрешенные зоны, предупреждая, что можно парковаться. Так что лучше уточнять у операторов, чтобы списание денег не продолжилось после того, как вы покинете машину в уверенности, что поездка завершена.