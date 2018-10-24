В Ростове-на-Дону на теплоходе произошел взрыв, есть пострадавший
В среду, 24 октября, в Ростове-на-Дону на теплоходе, который остановился в акватории реки Дон (район улицы Луговой) для загрузки зерном, произошел взрыв. Приехавшие на место службы экстренного реагирования установили, что хлопок случился в насосной.
– При перекачке дизельного топлива произошел хлопок паро-воздушной смеси, без горения - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть пострадавший, он госпитализирован.
Во взремя хлопка теплоход не пострадалФото: ГУ МЧС России по РО
По данным "Комсомолки" в больницу доставлен 23-летний моторист, у которого диагностировали термические ожоги рук, лица и верхних дыхательных путей. Состояние его стабильное. Что касается самого теплохода, то сухогруз не пострадал, ГСМ не попало в воду.
- Судовой ход не перекрыт, - добавили в службе спасения.
Взрыв произошел на теплоходеФото: ГУ МЧС России по РО
Известно, что теплоход Волга-4004 ходит под флагом Панамы.