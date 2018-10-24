2018-10-24T17:24:16+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на теплоходе произошел взрыв, есть пострадавший

На месте работают службы экстренного реагирования [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место происшествияМесто происшествияФото: ГУ МЧС России по РО
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В среду, 24 октября, в Ростове-на-Дону на теплоходе, который остановился в акватории реки Дон (район улицы Луговой) для загрузки зерном, произошел взрыв. Приехавшие на место службы экстренного реагирования установили, что хлопок случился в насосной.

– При перекачке дизельного топлива произошел хлопок паро-воздушной смеси, без горения - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть пострадавший, он госпитализирован.

Во взремя хлопка теплоход не пострадал Фото: ГУ МЧС России по РО

Во взремя хлопка теплоход не пострадалФото: ГУ МЧС России по РО

По данным "Комсомолки" в больницу доставлен 23-летний моторист, у которого диагностировали термические ожоги рук, лица и верхних дыхательных путей. Состояние его стабильное. Что касается самого теплохода, то сухогруз не пострадал, ГСМ не попало в воду.

- Судовой ход не перекрыт, - добавили в службе спасения.

Взрыв произошел на теплоходе Фото: ГУ МЧС России по РО

Взрыв произошел на теплоходеФото: ГУ МЧС России по РО

Известно, что теплоход Волга-4004 ходит под флагом Панамы.

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