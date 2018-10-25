Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-25T11:47:54+03:00

Давно присматриваете кухню? По нескольку раз измеряете стены и изучаете все возможные предложения по готовой мебели? Для вас есть лучший вариант - выбрать кухню на заказ по индивидуальному проекту

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Многие ростовчане заканчивают ремонт в квартире и покупают новую мебель именно в ноябре-декабре, чтобы в новый год вступить с основательным обновлением жизненного пространства. Одна из самых сложных проблем - выбор кухонного гарнитура, который должен быть как функциональным, так и красивым.

В магазинах можно найти множество готовых вариантов, но зачастую универсальная мебель не учитывает нестандартную планировку и не дает никаких интересных дизайнерских решений. В таком случае лучше заказать индивидуальный проект своей будущей кухни в мебельной студии, в нем будут учтены все нюансы помещения и пожелания клиента.

Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»

Когда нужно заказывать кухню?

Как правило, люди задумываются о покупке новой мебели, когда сделают большую часть ремонта или даже после его окончания, когда уже готовы коммуникации и отделка. И это является большой ошибкой.

Рассказывает директор мастерской кухонной мебели «Едим дома!» г. Ростов-на-Дону Екатерина Геворгян:

«Заказывать проект кухни нужно перед последней отделкой помещения до покраски и оклейки обоев. Если заказчик уже завершил все работы по отделке, подстраивать мебель под имеющиеся покрытия и коммуникации бывает достаточно сложно. Для этого приходится резать существующие секции, что, конечно, сказывается на сроке эксплуатации гарнитура. Если человек пришел к нам вовремя, мы делаем все необходимые замеры, а также даем рекомендации по разводке электрики и различных коммуникаций».

Какие выбрать материалы?

В современном мебельном производстве существует три основных вида материалов кухонных фасадов - ДСП, МДФ и массив натурального дерева. В целях усиления прочности и износостойкости также применяют особые покрытия и ламинацию.

Материалы ДСП и МДФ обладают высокой устойчивостью к механическому воздействию, хорошей влагостойкостью и имеют широкие возможности для воплощения дизайнерских идей. Самый большой срок службы и, соответственно, более высокую стоимость имеют гарнитуры из цельного дерева.

При выборе кухни также следует обратить внимание на состав столешницы. Ее изготавливают из различных материалов, но самые распространенные — это искусственный камень и ДСП, покрытый износостойким пластиком. Натуральный камень при изготовлении современных столешниц не используется, поскольку не является самым долговечным материалом. Только примеси акрила делают его стойким к бытовым повреждениям.

Многие привыкли видеть кухонный фартук только из керамической плитки, который имеет один существенный недостаток — в его швах скапливаются грязь и жир, которые трудно убрать. Вместо плитки можно применять панели из искусственного камня и ДСП, пластик под цвет столешницы и закаленное стекло. Эти материалы также хорошо защищают поверхность от повреждений.

При выборе кухни нужно определиться с тем, какие материалы вы хотите видеть у себя на кухне, какой стиль вам ближе - прованс, лофт, этнический, хай-тек или классика и какую бытовую технику вы хотите разместить. Все эти параметры взаимосвязаны друг с другом, и специалист мебельной студии всегда подскажет, как лучше их сочетать. При этом нужно учитывать, что такая кухня не появится у вас завтра-послезавтра, поскольку на ее изготовление требуется несколько недель.

Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»

Может показаться, что кухни на заказ - это дорого. Но довольно часто цены на них вполне сопоставимы с готовыми вариантами. На стоимость влияют габариты мебели, применяемые материалы, а также наполнение различными аксессуарами и механизмами. Поэтому за счет изменения этих параметров ее всегда можно корректировать. А покупка кухни «под ключ» со всем комплектом техники является наиболее экономичным вариантом за счет предоставляемых скидок.

Сколько стоит?

- Стандартная комплектация всех моделей кухонь включает столешницу итальянского производства, пять секций, петли с доводчиком, механизм неполного выдвижения, двухуровневую сушку для посуды, немецкую фурнитуру. Расчет стоимости идет на стандартную длину кухни в 2,1 метра, - рассказывает директор мастерской кухонной мебели «Едим дома!» г. Ростов-на-Дону Екатерина Геворгян, - В нашей линейке представлена мебель в различных ценовых диапазонах.

Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»

Бюджетным вариантом является модель «Токио», фасады которой изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием. Ее цена составляет 51 500 рублей.

Фото: мастерская кухонной мебели «Едим дома!»

Средняя по стоимости кухня «Милан» изготовлена из ЛДСП. Модель имеет внешнее покрытие - эмаль с защитным лаком и внутреннее - белый ламинат. Продается по цене от 70 000 рублей.

Стоимость модели премиум-класса «Лоренца» начинается от 101 000 рублей. Фасады этой кухни изготавливаются из массива ясеня и покрываются шпоном натурального дерева. В отделке применяются двухцветная покраска по технологии Decape и различные декоративные элементы.