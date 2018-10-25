2018-10-25T12:41:31+03:00
Здоровье

Хорошо видеть не роскошь, а необходимость

Глазная клиника «Сокол» проводит диагностику и лечение заболеваний сетчатки
Юлия ЛАНДЫШ
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&ensp;Фото: Иван БОГОЛЮБОВ
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Вы хотите, чтобы ваша жизнь была полноценной, насыщенной и яркой? Без здорового зрения это, пожалуй, вряд ли возможно. Как известно, около 90% информации человек получает именно с помощью глаз. Так что заболевания нашего важнейшего органа чувств могут значительно влиять на качество жизни.

Именно поэтому и детям, и взрослым рекомендуется регулярно проходить профилактический осмотр у врача-офтальмолога - минимум один раз в год. Регулярный осмотр у офтальмолога может помочь нам предотвратить заболевания, которые без своевременного раннего диагноза и лечения могут привести к необратимым последствиям.

Осмотр не займет у вас много времени, но сохранит зрение на долгие годы. Сегодня современные офтальмологические клиники оснащены всем необходимым оборудованием для проведения полного диагностического обследования и оказания качественной офтальмологической помощи практически при любой глазной патологии.

&ensp; Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Самая распространенная причина ухудшения зрения - патология сетчатки, - говорит главный врач клиники «Сокол» Ирина Александровна Исакова. - На сегодня насчитывается порядка десяти основных заболеваний сетчатой оболочки глаза, и все они требуют пристального внимания. Поэтому, чтобы сохранить зрительную способность и избежать радикальных мер по ее восстановлению, важно своевременно выявлять заболевания, чтобы лечить их на ранней стадии. В клинике «Сокол» этим занимается отделение патологии сетчатки и стекловидного тела, основное направление работы которого - диагностика и лечение заболеваний заднего отрезка глаза.

В лазерном отделении клиники «Сокол» лечат все группы заболеваний сетчатки глаза - дистрофические, сосудистые, воспалительные. А именно следующие патологии: хориоидальная неоваскуляризация, диабетическая ретинопатия, отслойка сетчатки, тромбоз вен сетчатки, возрастная макулярная дегенерация (ВМД), макулярный отек, связанные с миопией высокой степени макулярные патологии, периферическая дистрофия сетчатки, гемофтальм, вторичная катаракта, глаукома (в различных стадиях).

Для выявления патологий сетчатки и глазного дна в отделении применяется современная комплексная диагностика, включающая различные исследования: оптическая когерентная томография (ОКТ), флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГ). Эти методы совершенно безболезненные и комфортные для пациента. Для лечения применяются диодные, аргоновые, инфракрасные и Yag-лазеры. Причем для каждого пациента комбинация методов подбирается врачом строго индивидуально. Помимо лазерного лечения, при необходимости добавляется фармакотерапия и интравитреальное введение специальных препаратов.

- Очень большое количество пациентов обращается к нам по поводу ухудшения зрения на фоне сахарного диабета, - отмечает Ирина Александровна. - При длительном течении заболевания и отсутствии эффективного лечения, как правило, поражение сетчатки неизбежно.

Причины развития диабетической ретинопатии - высокое содержание глюкозы в крови, по причине чего поражаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью сетчатку глаза, что впоследствии может привести к частичной потере зрения либо к полной слепоте. Коварство заболевания в том, что поражение сосудов сетчатки происходит постепенно, больной может годами не замечать изменений, а, обнаружив ухудшение зрения, обратиться к врачу уже на поздней стадии заболевания.

Наиболее частыми проявлениями могут быть визуальное затуманивание зрения, трудности при чтении, нечеткое или искаженное видение предметов, плавающие пятна, ленты, мушки в поле зрения, пелена перед глазами - все эти симптомы говорят о необходимости срочной консультации офтальмолога.

Фото: предоставлено ООО "СОКОЛ". На правах рекламы

Фото: предоставлено ООО "СОКОЛ". На правах рекламы

Глазная клиника «Сокол» оказывает полный комплекс офтальмологической помощи при любой патологии сетчатки, использует новейшее оборудование, позволяющее диагностировать, а также предотвратить развитие заболевания и стабилизировать зрение.

Забота о зрении займет совсем немного времени и позволит наслаждаться окружающим миром долгие годы!

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