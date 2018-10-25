Ливень в Туапсе 24 октября 2018 года: ростовчанку с маленькой дочкой 16 часов не выпускали из поезда

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-25T14:21:50+03:00

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Страшная стихия, которая накануне, 24 октября, накрыла приморский город Туапсе Краснодарского края спутала карты многим курортникам, которые возвращались домой после бархатного сезона. Одна из них - ростовчанка Ирина Мирошник. На своей странице женщина опубликовала видео, из которого понятно - они вместе с дочкой сидят в заблокированной стихией поезде. Молодая мать подписала его: «ЧС - всего две буквы, но когда оказываешься внутри, вся жизнь проносится перед глазами».

- Мы не знаем, где мы находимся, где-то на море, - говорит трогательная малышка, перебирая в руках красочные наклейки в темном вагоне-купе.

На Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами. Фото: "КП-Краснодар"

При этом за окном бушует самая настоящая стихия.

- Мы слышали, что погода испортилась, на море такое часто бывает, - рассказала сайту rostov.kp.ru Ирина Мирошник. - Но про то, что в Туапсе смывает все на своем пути, даже не представляли. Вечером около 21:30 сели в Сочи в поезд, как и планировали. Легли спать. И только около шести утра я обнаружила, что вагон стоит, а из окна видно море. По горомкой связи с нами связался начальник поезда. Он объявил, что пути дальше нет: "Вся дорога размыта". И что, скорее всего, состав вернут обратно. На самом деле народу в вагоне было не много: мы с дочей были в купе одни, например. Нам предлагали горячее питье и еду. А буквально в 13:05 нас привезли обратно на вокзал в Сочи. Паники никакой нет. Дочка даже не успела испугаться.

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В общей сложности, ростовчане провели в вагное между Сочи и Лазаревской 16 часов.

Ростовчанка рассказала, что сейчас стоит в очереди, чтобы написать заявление о возврате денег за билеты. Сама же она пока не планирует возвращаться обратно в Ростов-на-Дону, а намерена отправится к родственникам и пожить какое-то время у них.

- Пусть погода успокоится, все отремонтируют и поедем. Рисковать незачем, - сказала она сайту «КП-Ростов» в завершении разговора.

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