Ливень в Туапсе 24 октября 2018 года: ростовчанку с маленькой дочкой 16 часов не выпускали из поезда
Страшная стихия, которая накануне, 24 октября, накрыла приморский город Туапсе Краснодарского края спутала карты многим курортникам, которые возвращались домой после бархатного сезона. Одна из них - ростовчанка Ирина Мирошник. На своей странице женщина опубликовала видео, из которого понятно - они вместе с дочкой сидят в заблокированной стихией поезде. Молодая мать подписала его: «ЧС - всего две буквы, но когда оказываешься внутри, вся жизнь проносится перед глазами».
- Мы не знаем, где мы находимся, где-то на море, - говорит трогательная малышка, перебирая в руках красочные наклейки в темном вагоне-купе.
На Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами. Фото: "КП-Краснодар"
При этом за окном бушует самая настоящая стихия.
- Мы слышали, что погода испортилась, на море такое часто бывает, - рассказала сайту rostov.kp.ru Ирина Мирошник. - Но про то, что в Туапсе смывает все на своем пути, даже не представляли. Вечером около 21:30 сели в Сочи в поезд, как и планировали. Легли спать. И только около шести утра я обнаружила, что вагон стоит, а из окна видно море. По горомкой связи с нами связался начальник поезда. Он объявил, что пути дальше нет: "Вся дорога размыта". И что, скорее всего, состав вернут обратно. На самом деле народу в вагоне было не много: мы с дочей были в купе одни, например. Нам предлагали горячее питье и еду. А буквально в 13:05 нас привезли обратно на вокзал в Сочи. Паники никакой нет. Дочка даже не успела испугаться.
В общей сложности, ростовчане провели в вагное между Сочи и Лазаревской 16 часов.
Ростовчанка рассказала, что сейчас стоит в очереди, чтобы написать заявление о возврате денег за билеты. Сама же она пока не планирует возвращаться обратно в Ростов-на-Дону, а намерена отправится к родственникам и пожить какое-то время у них.
- Пусть погода успокоится, все отремонтируют и поедем. Рисковать незачем, - сказала она сайту «КП-Ростов» в завершении разговора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ливень в Туапсе 24 октября 2018 года: по улицам плывут холодильники, подтоплены ж/д станции
Непогода накрыла Туапсе с самого утра 24 октября. Под водой оказались десятки улиц города-курорта.
На Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами, на улице Карла Маркса водным потоком унесло холодильники, стоящие у торговых точек. По улице Горького люди пытаются выловить проплывающие автомобили. Поток воды смыл даже бетонное ограждение. (подробности)
iriska_mir video.#ЧС - всего две буквы, но когда оказываешься внутри, вся жизнь проносится перед глазами... . #моребываетразным #жизньпрекрасна #ржд #туапсе #живемвпоезде