В Ростове-на-Дону загорелось здание роддома №2 на площади Карла Маркса

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-25T17:08:49+03:00

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В Ростове-на-Дону на площади Карла Маркса произошло задымление здания роддома №2. Как сообщают очевидцы, задымление началось в районе 16 часов вечера.

- Когда дым столбом поднялся у здания роддома, мы сообщили в по номеру 112, - рассказал Владимир Иванов. - Пламени видно не было, но машин приехало много - восемь штук разом. Тут рядом стройка, то ли дом, то ли офис возводят, много бытовок, возможно, что-то там вспыхнуло. А может, и сам роддом загорелся.

Как пояснили в службе спасения, учитывая, что изначально поступило сообщение о пожаре в роддоме, на место выехали большое количество машин (по повышенному номеру), но в результате в ликвидации принимали участие два расчета (шесть человек).

- В 15:44 поступило сообщение о возгорании в здании № 8 на площади Карла Маркса, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Это отдельно стоящее неэксплуатируемое помещение на территории родильного дома № 2. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Огонь локализован в 16:00, ликвидирован в 16:10.

Во время происшествия никто не пострадал. Причина ЧП выясняется.