2018-10-25T21:41:15+03:00
100 лет комсомолу (1918-2018 гг.)

К 100-летию Комсомола в Ростове-на-Дону раздали перепечатку "КП" советских времен

В южной столице чествуют ветеранов ВЛКСМ [фото]
Илья БОГОМОЛОВ
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Репринт "КП" - каждому комсомольцу!Репринт "КП" - каждому комсомольцу!Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 25 октября, в патриотическом центре "Победа" в Ростове-на-Дону прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Под одной крышей собрались донские ветераны Комсомола и современная молодежь, которая активно перенимает традиции предыдущих поколений.

Концерт для строителей великой страны. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Концерт для строителей великой страны.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- К началу 80-ых годов ряды Комсомола насчитывали 36 миллионов человек. И ведь мы объединялись не потому, что существовала такая организация, а потому что хотели быть в первых рядах, хотели созидать, - сказала со сцены заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. - Я помню время, комсомольцы, обучаясь в Ростовском институте народного хозяйства (я была комсоргом), просили отчислить их, чтобы поехать на БАМ. Люди считали делом чести участвовать в стройках, определявших судьбу нашей страны. И сегодняшняя молодежь не отстает от своих отцов и дедов. Когда в нашем городе возводились новые объекты к ЧМ-2018, студенческие стройотряды принимали в этом немалое участие.

Баннер "КП" 1925-2018. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Баннер "КП" 1925-2018.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Для ростовчан, вписавших свое имя в историю одной из самых массовых общественных организаций в истории, устроили настоящий праздник: со значками, баннерами, советскими песнями и награждениями. Но дух Комсомола в этот день был бы неполным без газеты, которая многие годы была неразрывно связана с ВЛКСМ.

"Комсомолка", как и прежде, рядом с членами ВЛКСМ. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

"Комсомолка", как и прежде, рядом с членами ВЛКСМ.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Редакция "Комсомольской правды Ростов-на-Дону" подготовила для ветеранов специальный подарок - перепечатку "КП" советских времен, который раздавался вместе со свежим номером ежедневной газеты. Этот приятный привет из прошлого был радостно встречен участниками торжественного мероприятия, и каждый комсомолец с удовольствием рассматривал его весь вечер.

Никуда без любимой газеты. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Никуда без любимой газеты.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Кстати, в этот же день в Ростове восстановили мемориальную доску, установленную когда-то в память о первом съезде Донского комсомола. Ранее она висела на здании филармонии, но после ремонтных фасадных работ исчезла. Теперь доска, а вместе с ней и историческая справедливость, восстановлены. Напомним, памятный съезд проходил с 6 по 9 июня 1920 года. Тогда собралось 104 делегата, представлявших 5000 членов организации.

В патриотическом центре "Победа" собрались ветераны ВЛКСМ. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В патриотическом центре "Победа" собрались ветераны ВЛКСМ.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Добавим, что 29 октября, в день столетия ВЛКСМ, в Ростове вскроют капсулу времени, замурованную в стене театра имени Горького в 1968 году. Она называется "Послание поколению", в ней, как не трудно догадаться, содержится общение, которое донские комсомольцы адресовали своим потомкам 50 лет назад.

Да здравствует юность! Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Да здравствует юность!Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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