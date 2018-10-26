Южный IT-парк дает старт смелым идеям

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-26T10:35:41+03:00

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Курс на поддержку предпринимательства сегодня – это политика государства. В регионах многое делается для того, чтобы инновации развивались. В частности, в Ростовской области был создан Южный IT-парк, который выступает в качестве площадки для взаимодействия инвесторов и стартаперов. Найти востребованные обществом проекты, придать им нужное содержание и форму, помочь реализоваться на рынке – вот те задачи, которые здесь решаются. Для начинающего предпринимателя это становится отличным стартом своего дела!

Все, кто только задумывается об открытии успешного бизнеса, могут претендовать на звание резидента Южного IT-парка: отбор проектов происходит дважды в год, после чего они проходят 4-месячный курс акселерации, то есть усиленного развития. В данный момент идет работа над десятками новых стартапов, многими из которых мы уже можем пользоваться в реальной жизни. Подробнее о своих проектах рассказывают их создатели.

«Зеркало дополненной реальности»

- Суть моего проекта в том, что специальное «зеркало», в роли которого выступает большой ЖК-экран, виртуально «переодевает» подошедшего к нему человека, - говорит автор идеи Эмиль Хачатуров. – Датчики сканируют вашу внешность, после чего искусственный интеллект начинает «примерять» на вас разнообразную одежду. Такой сервис может использоваться, например, в торговых центрах, где его основной задачей будет рекламировать коллекции из различных магазинов.

Для покупателя это очень удобно и сэкономит массу времени при подборе гардероба. Особенно новинку должны оценить мужчины, которые не любят утомительные переодевания. А кроме того, зеркало дополненной реальности - это очень веселое занятие! Мой проект был отобран в числе перспективных для акселерации в Южном IT-парке, и сейчас мы ведем переговоры с торговым центром «Мега». Так что, скорее всего, именно там ростовчане и гости города впервые смогут протестировать мое изобретение в действии. Участие в акселерации Южного IT-парка дает не только массу новых знаний и полезных контактов, но и отличное понимание того, для кого ты делаешь свой продукт и как запустить свой стартап.

«Умные кухни»

- На Южный IT-парк я вышел в самом начале его деятельности, - рассказывает создатель проекта Рубен Бабаев. – К этому моменту я уже реализовал пару проектов, но без особого успеха. Мой знакомый проходил акселерацию в первом наборе, и мне понравилась идея одного из ребят, с которыми я там познакомился: Игорь Лутай придумал сделать интернет-площадку по продаже кухонной мебели. Мы обсудили все и решили вместе идти с ней во второй набор.

Фото: Южный IT-парк

Наш сервис www.mebtender.ru - это такой сервис, где каждый человек, которому нужна кухня, может оставить заявку на ее изготовление, а мебельные компании просчитают этот проект и сделают свои предложения. Таким образом заказчик получает сразу 5-10 вариантов на изготовление мебели конкретно под свое помещение и планировку, может сравнить их и выбрать. Проект работает в Ростове, Москве и Краснодаре – с нашей помощью уже продано более 100 кухонь. К площадке подключено около 300 мебельщиков по всей России, а недавно мы добавили возможность заказывать другие виды мебели.

Участие в акселерационной программе Южного IT-парка дает новые знания и опыт, которые молодой предприниматель может получить только методом проб и ошибок. А тут эксперты анализируют твою идею и сразу подсказывают, где опасные зоны, что следует делать, а чего нет. Это сообщество единомышленников, где всегда можно найти поддержку и выйти на инвесторов. Желание развиваться намного сильнее, когда делаешь это не в одиночку, а командой!

«Аура 360» Бытовая и промышленная телеметрия

- Мы разработали систему сбора данных и управления устройствами, которая может применяться как в бытовых, так и в промышленных целях, - рассказывает генеральный директор компании «РиА-Групп» Руслан Райцев. – Эта система способна на больших расстояниях по беспроводному каналу собирать данные с различных устройств и управлять ими. Например, снимать показания со счетчиков услуг ЖКХ: воды, газа, электричества, отопления. Эпоха, когда надо было подавать в управляющую компанию или снабжающую организацию показания на листочках бумаги, уходит в прошлое. Все будет автоматизировано, и у нас уже ведется такой эксперимент в двух многоквартирных домах – в Азове и Ростове, а также в 20 садоводческих товариществах области. Система позволяет не просто снимать показания со счетчиков, но и предотвращать хищения, а также дистанционно производить отключение от услуг, если речь идет о неплательщике.

Фото: Южный IT-парк

Еще одна отрасль, в которой используется наша система – сельхозпроизводство. В условиях тепличного хозяйства можно установить датчики температуры, освещенности и влажности, а затем с помощью удаленного доступа производить контроль и при необходимости управлять поливом и вентиляцией. Дальность действия системы достигает до 100 км, так что она способна охватить и крупные сельхозугодья. Мы одни из первых в стране продвигаем это направление. Весной 2018 года прошли акселерацию в Южном IT-парке и продолжаем быть его резидентами. Это помогло нам найти то направление развития, которое идет в ногу со временем, а также потенциальных клиентов.

«Агромэп»

- Наш проект представляет собой облачный сервис для оперативного осмотра сельскохозяйственных полей с высоты с помощью квадрокоптеров, - говорит разработчик идеи Алексей Осипов. – При помощи снимков из космоса и беспилотных летательных аппаратов сельхозпроизводители могут контролировать большие площади посевов. Установленная на квадрокоптере камера снимает в определенном спектральном диапазоне, что позволяет отслеживать отклонения в развитии растений. Все это можно увидеть на самой ранней стадии и откорректировать необходимые агрономические мероприятия.

Причем работой квадрокоптера, который облетает поле по заданной траектории, управляет не человек, а умная автоматика. После того, как снимки будут получены, результат загружается в наш облачный сервис, и мы сшиваем все в единую картинку. На территории Ростовской области проходят тестовые испытания этой системы в хозяйствах Неклиновского и Куйбышевского районов. С сентября прошлого года проект прошел акселерационную программу в Южном IT­­-парке и продолжает развиваться. Наставники помогли нам разобраться, с каким сегментом потребителей стоит работать и в какой последовательности запускать на рынок нашу инновационную идею. И, конечно, стало полегче с продвижением продукта – благодаря участию в акселерации нам удалось найти заинтересованных клиентов.