Из-за непогоды ростовчане не могут уехать в Сочи по железной дороге

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-26T16:26:48+03:00

Поезда из Ростова-на-Дону пока ходят только до Краснодара.

Пассажирские поезда следуют только до Краснодара [инструкция: что делать тем, кто застрял в пути]

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Продажи билетов из Ростова-на-Дону в направлении Сочи к настоящему времени не возобновлены, добраться по железной дороге в южном направлении в ближайшее время можно только до Краснодара.

- Дальше — нет, в прямом смысле слова: «стоп», поезда не ходят, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в диспетчерской справочной службе Российских железных дорог. - На данный момент в онлайн-продаже есть предложения по билетам только на 28 октября (это воскресенье), но все равно нужно уточнять.

Железнодорожное сообщение с черноморским побережьем Краснодарского края оказалось оборвано в результате стихии, разрушившей часть рельсового полотна.

На данный момент, отметили в СКЖД, на месте чрезвычайной ситуации трудятся порядка трехсот железнодорожников. К утру пятницы, 26 октября, был восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси-Водопадный, поврежденный во время наводнения в Туапсинском районе, и открыли движение поездов по одному из двух путей.

Это позволило пустить по крайней мере часть поездов на участке Адлер-Туапсе и те, что были задержаны в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут пересесть на самолеты или, по крайней мере, разместиться в гостиницах в ожидании, пока восстановят движение поездов.

- Оперативным штабом поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток, - заявили в пресс-службе СКЖД. - Таким образом, ж/д сообщение с Сочи будет восстановлено.

Собеседник «КП» добавил, что, по состоянию на 15.30 26 октября, из Туапсе в сторону Сочи и Адлера были отправлены шесть пассажирских поездов:

*№ 104 Адлер – Москва прибыл в Адлер в 10:49;

*№ 680 Адлер – Владикавказ прибыл в Адлер в 13:12;

*№ 84 Адлер – Москва прибыл в Адлер в 13:28;

*№ 242 Адлер – Иркутск прибыл в Адлер в 13:38;

*№ 140 Адлер – Новосибирск прибыл в Адлер в 14:39;

*№ 36 Адлер – Санкт-Петербург проследовал станцию Лоо в 15:22.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать пассажирам, чьи планы нарушила стихия

1. Если вы намерены переждать непогоду и продолжить движение на поезде:

-Следует разместиться в гостинице с питанием (за счет средств АО "ФПК") и ожидать открытия ж/д сообщения. Для того, чтобы продолжить поездку, когда ситуация нормализуется, надо обратиться в любую ж/д билетную кассу от Адлера до Краснодара для оформления бесплатного проездного документа до конечной станции назначения (при необходимости с пересадками в пути следования).

2. Если вы отказываетесь ехать и хотите вернуть деньги за билет:

- То же самое: идете в любую кассу "ФПК" от Адлера до Краснодара и сообщаете о своем желании. При этом вам еще и начислят 6 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", которыми вы сможете воспользоваться в дальнейшем.

3. Если вы решили заменить средство передвижения — вместо поезда отправиться в пункт назначения самолетом:

- Надо позвонить по телефону горячей линии (см. «Полезные телефоны») для подачи заявки на перелет самолетом. Для этого надо придется номер поезда, дату выезда, станцию отправления и станцию назначения, номер телефона (или адрес электронной почты). И в течение суток после получения заявки оператор колл-центра уведомит пассажира об оформленном электронном авиабилете и сообщит номер бронирования и направит маршрутную квитанцию на указанные номер телефона (или электронную почту). При необходимости пассажиру можно разместиться в гостинице (за счет средств АО "ФПК") в ожидании вылета.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Горячая линия ОАО «РЖД» по ситуации с движением поездов в Краснодарском крае: 8 (800) 775-00-00 и 8 (800) 100-10-00.