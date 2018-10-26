Из-за непогоды ростовчане не могут уехать в Сочи по железной дороге
Продажи билетов из Ростова-на-Дону в направлении Сочи к настоящему времени не возобновлены, добраться по железной дороге в южном направлении в ближайшее время можно только до Краснодара.
- Дальше — нет, в прямом смысле слова: «стоп», поезда не ходят, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в диспетчерской справочной службе Российских железных дорог. - На данный момент в онлайн-продаже есть предложения по билетам только на 28 октября (это воскресенье), но все равно нужно уточнять.
Железнодорожное сообщение с черноморским побережьем Краснодарского края оказалось оборвано в результате стихии, разрушившей часть рельсового полотна.
На данный момент, отметили в СКЖД, на месте чрезвычайной ситуации трудятся порядка трехсот железнодорожников. К утру пятницы, 26 октября, был восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси-Водопадный, поврежденный во время наводнения в Туапсинском районе, и открыли движение поездов по одному из двух путей.
Это позволило пустить по крайней мере часть поездов на участке Адлер-Туапсе и те, что были задержаны в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут пересесть на самолеты или, по крайней мере, разместиться в гостиницах в ожидании, пока восстановят движение поездов.
- Оперативным штабом поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток, - заявили в пресс-службе СКЖД. - Таким образом, ж/д сообщение с Сочи будет восстановлено.
Собеседник «КП» добавил, что, по состоянию на 15.30 26 октября, из Туапсе в сторону Сочи и Адлера были отправлены шесть пассажирских поездов:
*№ 104 Адлер – Москва прибыл в Адлер в 10:49;
*№ 680 Адлер – Владикавказ прибыл в Адлер в 13:12;
*№ 84 Адлер – Москва прибыл в Адлер в 13:28;
*№ 242 Адлер – Иркутск прибыл в Адлер в 13:38;
*№ 140 Адлер – Новосибирск прибыл в Адлер в 14:39;
*№ 36 Адлер – Санкт-Петербург проследовал станцию Лоо в 15:22.
НА ЗАМЕТКУ
Что делать пассажирам, чьи планы нарушила стихия
1. Если вы намерены переждать непогоду и продолжить движение на поезде:
-Следует разместиться в гостинице с питанием (за счет средств АО "ФПК") и ожидать открытия ж/д сообщения. Для того, чтобы продолжить поездку, когда ситуация нормализуется, надо обратиться в любую ж/д билетную кассу от Адлера до Краснодара для оформления бесплатного проездного документа до конечной станции назначения (при необходимости с пересадками в пути следования).
2. Если вы отказываетесь ехать и хотите вернуть деньги за билет:
- То же самое: идете в любую кассу "ФПК" от Адлера до Краснодара и сообщаете о своем желании. При этом вам еще и начислят 6 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", которыми вы сможете воспользоваться в дальнейшем.
3. Если вы решили заменить средство передвижения — вместо поезда отправиться в пункт назначения самолетом:
- Надо позвонить по телефону горячей линии (см. «Полезные телефоны») для подачи заявки на перелет самолетом. Для этого надо придется номер поезда, дату выезда, станцию отправления и станцию назначения, номер телефона (или адрес электронной почты). И в течение суток после получения заявки оператор колл-центра уведомит пассажира об оформленном электронном авиабилете и сообщит номер бронирования и направит маршрутную квитанцию на указанные номер телефона (или электронную почту). При необходимости пассажиру можно разместиться в гостинице (за счет средств АО "ФПК") в ожидании вылета.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Горячая линия ОАО «РЖД» по ситуации с движением поездов в Краснодарском крае: 8 (800) 775-00-00 и 8 (800) 100-10-00.