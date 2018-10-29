«Капсула времени» в честь 100-летия ВЛКСМ в Ростове-на-Дону: Берегите Родину, храните и преумножайте традиции отцов!

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-29T15:33:39+03:00

Ровно полвека назад комсомольцы 60-х замуровали в стену театра им. Горького «капсулу времени», чтобы ее вскрыли 50 лет спустя - 29-го октября 2018 года

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Глядя на этот блестящий цилиндр — формой напоминающий снаряд, извлеченный из фасада театра им. Горького, как-то совсем не верится, что ему — ровно полвека. И что пятьдесят лет назад парни и девушки с комсомольскими значками, хоть и с присущей событию торжественностью, но по-молодежному весело, задорно, закладывали эту самую капсулу с посланием «будущим поколениям» в стену.

Между тем, ее, капсулу-снаряд, изготовили специально для такого случая — выточили токари-комсомольцы на одном из заводов по задания обкома.

В ТОТ ДЕНЬ БЫЛ МОРОЗ

- Холодно в тот день было — как раз за пару суток до события в Ростове ударили заморозки, температура упала резко как-то упала ниже нуля, - вспоминает Вера Кислицына — в 1968-м она была 2-м секретарем Пролетарского райкома ВЛКСМ, участница тех событий. - С утра прямо мороз был, мы все беспокоились чтобы не пошел дождь с мокрым снегом, как это иногда бывает у нас: представляете, как скользко бы было? Но обошлось.

На площади, вспоминает она, собралось много народа — хоть и был будний день, вторник, прибыли не только ростовчане, но и ребята из области: в торжественной обстановке, но площадь не перекрывали.

- Перед тем, как заложить капсулу, нам зачитали, конечно, ее текст, - говорит ее подруга - секретарь комитета комсомола химзавода им. Октябрьской революции Гульнара Бенеева, которая как раз была одним из тех нескольких комсомольцев, кто непосредственно закладывал капсулу времени. - Мне доверили эту почетную миссию, потому что я ведь была участницей XIV съезда ВЛКСМ в Москве, с нами сам Юрий Гагарин в Георгиевском зале Кремля — то памятное фото до сих пор берегу, как самую большую реликвию! И хоть и было торжественно все, но мы ведь молодые были, веселые - шутили, конечно! И все верили, что непременно доживем до дня вскрытия капсулы, прийти сюда с внуками.

Комсомолки 60-х, которые принимали участие в церемонии закладки той капсулы: Вера Кислицына, Гульнара Бенеева, Любовь Мирошникова.Фото: Александр СТЕПАНОВ

- Задор был, это да! - подтверждает Любовь Мирошникова, еще одна комсомолка 60-х. - Мы же шествовали тогда над всем, что только можно было — и гордились этим. Я вот, например, на самосвале «ЗиЛ» ездила, за рулем, когда строили новые корпуса «Ростсельмаша»: мужики отказывались, и набрали бригаду женщин. Потом на БАМ поехала... А что делать? Во-первых, это была наша молодость, а во-вторых, и прицел был дальний — зарабатывали мы неплохо, на квартиру кооперативную, допустим.

Другие, вспоминают участники закладки капсулы, мечтали на новенькой «Волге» образца 2018-го приехать на Театральную площадь - их как раз только начали выпускать, и это был, конечно, автомобиль-мечта, хоть и не принято было вслух особо говорить такое. А вожаки, в ответ, само собой, отмахивались, обещая — к тому времени все будут жить уже точно больше 100 лет, поэтому и в 75, и в 80 все, как один, словно молодые, придут и будут наблюдать, как новое племя комсомольцев будет читать послание...

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАПАЛОМ!

Кто-то, может быть, сегодня скажет — пустое, мол, похвальба и только. И окажется полнейшим невеждой!

Потому что тот год, 1968-й, это был период нового витка в комсомольском движении, которое помнило еще очень хорошо, со слов своих отцов, о Великой Отечественной, а многие и сами испытали на себе голодное послевоенное время, когда страна поднималась, отряхиваясь от разрушений, вновь отстраивалась — появлялись и в Ростове-на-Дону новые улицы, скверы кварталы. И ведь как раз тогда начиналась эпоха Донской студенческой стройки: за три года до закладки памятной капсулы, в 1965-м, 860 студентов семи вузов Ростовской области приступили к ударной работе в тринадцати совхозах региона, а в 1968-м студотряды насчитывали уже более двух тысяч человек.

Донские комсомольцы уже знали к тому времени, как поднимается целина в Казахстане и что такое всесоюзные стройки на нефте- и газоместорождениях в Сибири, Карелии и на полуостров Мангышлак.

Так выглядит это послание.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Не стоит, впрочем, думать, что комсомольцы 60-х — это эдакие беспечные романтики, насквозь пропахшие дымов костров, которые только и метались по всей стране, подыскивая себе сверхсложные задания, чтобы их выполнять (хотя, конечно, и выполняли, и романтика тоже была). Нет — они вполне отдавали себе отчет, зачем это нужно — прежде всего, огромной и великой стране под названием Союз Советских Социалистических республик.

Вот, например, о чем говорил в своем докладе весной 1968-го первый секретарь Ростовского обкома ВЛКСМ В. Рамазанов, выступая на первом зональном семинаре руководителей студенческих стройотрядов в Ростове-на-Дону:

«Перед нами никто никогда не ставил громадных экономических задач, но мы сами отлично понимаем, что, не решая экономических вопросов, мы не сможем сами существовать. У нас нет разделения на политику и производство».

Вот так-то!

И они работали — во всем своим комсмольским запалом. Строили Атоммаш, школы и детсады на селе, дома и заводы.

ИЗ 2018-ГО В 2068-Й ОТПРАВЛЕНО НОВОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание, к слову, яркое. У тех, кто его отправил, даже сомнений не возникало, что комсомола в 2018-м уже не будет - как и Советского Союза, и многое вообще изменится в корне.

«Мы не знаем, кто вы — студенты или ученые, рабочие или хлеборобы, но нам ясно самое главное: вы — представители славного Ленинского комсомола, который мечтает, дерзает, борется и создает.

Через время протягиваем вам руки. Мы представительи 23-миллионной комсомолии нашей великой Родины — комсомольцы Дона.

Сегодня комсомолу 50 лет. Но он не стареет, он будет молод и кипуч в свой 100-летний юбилей.

Над комсомольской юностью бессильно время. Комсомольская юность — это наша любовь, наша мечта. Эта юность не выпускала из рук винтовку и ветку черемухи, учебники и кисть сирени, мастерок, молоток и гвозди. Пороховая гарь и мирные хлебные поля, цветочные запахи нашей степи и тихий плеск Дона. Вот наша Родина, наше Отечество, которое мы, поступая в комсомол, поклялись беречь и охранять! Мы завещаем это и вашему поколению, которое пройдет свой славный полувековой путь.

Пусть свято хранят они героические дела сверстников Корчагина, строителей первых пятилеток, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, энтузиастов послевоенного строительства, покорителей целины и первых разведчиков космических трасс, миллионов других самоотверженных, мужественных и трудовых, пытливых и неугомонных комсомольцев, воспитанников великой Ленинской партии.

Нас разделяет полвека! Наверное, вы сильнее нас, больше знаете, владеете современной техникой, но мы с вами из одной семьи. Мы сыны и дочери нашей прекрасной Родины. Это нам с вами завещала коммунистическая партия хранить и умножать боевые и трудовые традиции отцов. Это в наши руки вручила она великое знамя Марксизма-Ленинизма, и пусть они будут крепкими и верными, чтобы нести его через века.

Готовясь к юбилею, 100-тысячная армия комсомольцев столицы Донского края приняла активное участие в предпраздничном социалистическом соревновании.

33 536 комсомольцев борется за звание ударника коммунистического труда, 14 502 комсомольца носят это почетное звание.

Экономический эффект от рационализаторских предложений, поданных комсомольцами города, составил более 100 тысяч рублей.

Комсомольцы-студенты во время трудового семестра освоили в 1968 году миллионы рублей капиталовложений. Своими руками построили 615 объектов жилья и производств.

Молодые ростсельмашевцы в 1967 году сэкономили материалов на 1,5 млн рублей, из них было изготовлено 130 комбайнов. Юноши и девушки «Красного Аксая» подарили стране 140 культиваторов.

Вам, поколению 100-летнего комсомола, мы завещаем преданность идеям Ленинской коммунистической партии, все свое духовное и материальное богатство, вам передаем неугасимую искру революции. Носите ее дальше в века. Мы верим, что вы достойно продолжите наше восхождение к вершинам коммунизма».

Нынешняя молодежь, к слову, решила поддержать традицию: в этот же день, 28 октября 2018 года, в стену все того же театра им. Горького, на месте извлеченной капсулы было заложено новое послание, которое предстоит вскрыть еще через полвека.

Новое послание - в 2068-й год.Фото: Александр СТЕПАНОВ

В нем, в частности, говорится:

«Вам, поколению 2068 года, завещаем развивать молодежную политику, укреплять экономическую мощь России, сохранять и преумножать духовную культуру, быть патриотами своей страны. Мы верим в вас и в наше государство!»