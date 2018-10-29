2018-10-29T15:52:10+03:00
Общество

В ЖК «Екатерининский» Ростова-на-Дону новоселы отпраздновали сдачу дома на 8 месяцев раньше срока

Комфортную среду микрорайона дополнили детский сад и уличный спортзал с боксерским рингом
Юлия ЛАНДЫШ
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В Ростове на Магнитогорской снова празднуют новосельеВ Ростове на Магнитогорской снова празднуют новосельеФото: Юлия ЛАНДЫШ
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В субботу, 27 октября, в Ростове-на-Дону торжественно ввели в эксплуатацию ЖК «Екатерининский» на Магнитогорской - пятый 20-этажный дом, в котором несколько сотен ростовских семей обрели собственный уютный очаг. Примечательно, что дом сдан на 8 месяцев раньше запланированного срока, но это далеко не единственный приятный сюрприз для новоселов и тех, кто уже живет в этом микрорайоне.

Новый детский сад с отдельной территорией для прогулок. Фото: АСО Комстрой

Новый детский сад с отдельной территорией для прогулок. Фото: АСО Комстрой

Это первый жилой дом комплекса, в котором выполнено панорамное остекление лоджий. Благодаря такому решению комнаты стали светлее и уютнее, а пространство визуально увеличилось. При этом из окон открывается красивый панорамный вид на Дон.

Уличный спортзал с боксерским рингом. Фото: АСО Комстрой

Уличный спортзал с боксерским рингом. Фото: АСО Комстрой

Первые два этажа дома занимает новый детский сад с отдельной территорией для прогулок, на которой размещены игровые комплексы и теневые навесы. Детский сад получил название «Катюша» и обещает стать достойным дошкольным образовательным учреждением.

В ЖК «Екатерининский» на Магнитогорской торжественно ввели в эксплуатацию пятый 20-этажный дом. Фото: АСО Комстрой

В ЖК «Екатерининский» на Магнитогорской торжественно ввели в эксплуатацию пятый 20-этажный дом. Фото: АСО Комстрой

Кроме того, во дворе нового дома оборудован уличный спортивный зал с настоящим рингом - весной здесь начнет свою работу бесплатная школа бокса. Это отличное дополнение к футбольному полю, баскетбольной площадке и воркаут-комплексу, которые обеспечивают спортивную жизнь жильцов микрорайона.

Традиционное перерезание красной ленточки Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Традиционное перерезание красной ленточкиФото: Юлия ЛАНДЫШ

По случаю сдачи дома для новоселов устроили настоящий праздник с традиционным вручением ключей от квартир.

- Я всех поздравляю с приобретением жилья и благодарю за то, что вы нам доверились, - обратился к новоселам председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. - Строители приложили усилия, чтобы вы смогли быстрее справить новоселье, и очень старались, чтобы ваши новые квартиры были теплыми, светлыми и уютными. Сегодня наша задача - развивать принципы добрососедства среди жильцов, чтобы им было комфортно проводить вместе время во дворе. Для этого мы создаем все условия!

Новоселы с энтузиазмом высаживали деревья в своем дворе. Фото: АСО Комстрой

Новоселы с энтузиазмом высаживали деревья в своем дворе. Фото: АСО Комстрой

После торжественной части каждый смог внести свою лепту в озеленение своего двора. Новоселы с энтузиазмом высаживали деревья. Праздник новоселья получился по-домашнему теплым и душевным. Ласковое солнышко позволило провести анимационную программу для детей на игровой площадке. Малышей угощали сладкой ватой, а взрослых - ароматным кофе с булочками.

- Это наше первое жилье, и радует, что дом сдан с опережением сроков, - поделились Юрий и Екатерина Езовцовы, родители маленьких Ани и Вани. - Ровно год назад мы подписали договор долевого участия, и вот ключи уже в руках. Квартиру класса «комфорт» мы приобрели по цене «эконом»! Очень нравится район, благоустроенная территория, все сделано с душой. Мы очень рады поучаствовать сегодня в посадке деревьев и познакомиться со своими соседями!

Кстати, в «Екатерининском» принято не только совместно следить за порядком, но и вместе проводить время, отмечать праздники. Для этого есть специальная площадь, где проводятся различные мероприятия, посвященные Новому году, 9 Мая, Масленице, обустроена зона барбекю для пикников и газон площадью 1 500 кв. м для бесплатных групповых занятий йогой.

Ласковое солнышко позволило провести анимационную программу для детей на игровой площадке. Фото: АСО Комстрой

Ласковое солнышко позволило провести анимационную программу для детей на игровой площадке. Фото: АСО Комстрой

По словам застройщика, в будущем на территории комплекса появятся скейт-парк и велодорожка, а также планируется открытие поликлиники и детского развивающего центра. К 2021 году здесь построят торговый центр и 4 парковочных комплекса.

Безусловно, это один из примеров комплексной застройки, который определяет лицо современного города: вместе с квартирами с нуля создается вся необходимая комфортная среда.

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