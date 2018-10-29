После нападения на девушек в Ростове-на-Дону раскупают газовые баллончики

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-29T16:39:56+03:00

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Практически две недели прошло с момента убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой, но, увы, пока никаких новостей о задержании подозреваемого. Несмотря на то, что это уголовное дело, как и поиск убийцы другой девушки - Марии Перебейнос - находятся на особом контроле. Эксперты считают, что эти страшные преступления совершили все-таки разные люди. Так совпало, что оба они случились в Октябрьском районе, а сами девушки внешне похожи.

РОСТОВЧАНЕ СКУПАЮТ БАЛЛОНЧИКИ

Ростовчане ежедневно интересуются новостями о ходе задержания преступников. Об этом свидетельствуют данные и формулировки («маньяк на Северном», «убийца в Суворовском», «убийства девушек») поисковых запросов в Интернете. Причем интерес практически не спадает. Еще одна тенденция - покупательский ажиотаж на газовые баллончики.

- Раза в три увеличился спрос, - рассказали «КП» - Ростов» в одном из оружейных магазинов. - Рекламировать фирмы не будем, но наиболее популярны «шпаги» (названы в честь знаменитого оружия мушкетеров) стоимостью от 250 до 500 рублей. Так и просят девушки - баллончик, чтобы прицельно бил струей на метр и больше. У ветроустойчивой «шпаги» именно такое свойство. Вместе с ним заказывают и систему ношения, чтобы удобно и быстро можно было достать.

Несмотря на то, что слезоточивый газ не несет в себе угрозы для здоровья злоумышленника, новичков все же просят прочитать инструкцию, а еще лучше - провести испытания.

Родители Маргариты поблагодарили всех за помощьФото: соцсети

ОБЪЯВИЛИ СВОЙ «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»

Поиски Маргариты Кузьминовой сплотили жителей нового района Суворовский. Пожалуй, на сегодняшний день это самые активные ростовчане и участники городских пабликов. Это вполне объяснимо, учитывая не только зверское убийство девушки, которая вышла на вечернюю прогулку, и переживания (свыше тысячи соболезнований оставили ростовчане на странице Риты в соцсети), когда нашли ее тело, но и общие проблемы в виде отсутствия развитой инфраструктуры.

- Мы, «суворовцы», не избалованы, а сурово закалены, - грустно шутит Николай Подгорский. - Как только поселились, оказалось, что нет детского сада, дорога на работу - ад, на остановках наблюдалось настоящие взятие «бастилий» - автобусов, а гибель молоденькой девочки реально всех напугала. Я свою супругу, которая любила гулять с ребенком допоздна, теперь загоняю домой. Если надо вечером в магазин - только сам. Насколько мне известно, в некоторых семьях установили такие же «комендантские часы». Страшно за своих, да и чужих!

«Суворовцы» обратились к властям города с просьбой установить камеры наблюдения, которые, как резонно считают ростовчане, должны навести порядок на улицах.

- В связи с резко возросшей криминогенной обстановкой в районе улиц Петренко, Платона Кляты, Уланской, Драгунской, Андреева, Белоусова, Висаитова, Александра Печерского и Измайловского бульвара (ЖК Суворовский) просим рассмотреть вопрос установки камер уличного видеонаблюдения вдоль пешеходных аллей и дворов жилых домов с подключением их к системе АПК «Безопасный город», - говорится в обращении жителей, который они направили депутатам ГорДумы и администрацию.

Однако не все верят в оперативность чиновников.

- Проект дорогой - вряд ли муниципалитет в перспективе года-двух найдет на это бабки, - написал в комментариях один из участников группы «Подслушано ЖК Суворовский». - Электоральный цикл нескоро - основных уже выбрали. Однако партийцам выпадает возможность показать реальную мышцу. Субботниками сейчас не впечатлить.

В результате исходя из того, что «спасение утопающих - дело рук сами утопающих», в городском паблике жители предложили скинуться на камеры по 100-500 рублей.

В СУВОРОВСКОМ ПОЯВЯТСЯ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Но если камеры - это не ближайшее будущее, то другая народная идея - создание народной дружины - должна реализоваться уже в октябре. Об этом тоже заговорили, увы, только после убийства. Тело раздетой и убитой Маргариты Кузьминовой обнаружили 19 октября, а 24 числа состоялся первый сход активистов.

В ЖК «Суворовский» жители решили создать дружинуФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Инициативную группу «суворовцев» по созданию народной дружины возглавил Алексей Нестеренко, который через социальные сети и обратился к местным жителям с предложением организовать в жилом районе движение ДНД.

- В ближайшее время дружина будет сформирована, проведем необходимый инструктаж, каждый получит удостоверение соответствующего образца, повязку и жилет, - пояснил Алексей.

Курировать работу активистов по долгу своей службы взялись полицейские.

К несению дежурства народная дружина планирует приступить уже в ноябре этого года.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ВАЖНО!

"Никогда не забывайте, что рядом может оказаться неадекватный человек!"

- Надо понимать, что угроза нападения, причинения телесных повреждений, лишения жизни существует всегда, увы, неадекватный человек может оказаться рядом с вами в любой момент, - говорит полковник, ветеран уголовного розыска Юрий Орлов (он организовывал первое задержание маньяка Чикатило). - Что произошло в Керчи? Казалось бы, нормальный парень, ну немного нелюдимый, а у него вон что творилось в голове! Погибло столько молодых людей! Что еще хочу сказать. Есть такая наука о жертвах преступления - виктимология. Она говорит о том, что человек в силу характера или поведения сам вызывает на себя зло. К примеру, двое выпивают до поздна, уже стемнело, вдруг идет одинокая девушка. Изначально у этих собутыльников в голове ничего и не было, но заметив ее, обратив внимание на темноту и отсутствие свидетелей, у них появляется мысли совершить преступные действия... Потому, если девушка задержалась в гостях, либо надо пройти вечером пару кварталов, ну вызовите такси, попросите кого-то из знакомых или родных проводить, лучше перестраховаться...