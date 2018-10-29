На трассе «Дон» погибли пятеро болельщиков: водителя микроавтобуса приговорили к шести годам поселения

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-29T18:20:06+03:00

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В Азовском суде вынесли приговор водителю «ГАЗели», по вине которого, согласно официальной версии, погибли сразу пятеро болельщиков. Страшная авария случилась в ноябре прошлого года на трассе «Дон» (рядом с Цукеровой Балкой). Во время тумана на полном ходу микроавтобус с болельщиками, которые возвращались домой из соседнего Краснодара с матча «Аргентина - Нигерия», врезался в грузовик. Страшный удар унес жизни членов трех семей в возрасте от 14 до 51 года.

- Видел это все, и помогал спасать людей, - рассказал сразу просле случившегося очевидец Борис Дрон. - Был сильный туман, «КамАЗ» стоял в темноте, не совсем на обочине, он чуть-чуть высовывался на крайнюю полосу. Без габаритов. Водителя, как он говорит, встречка ослепила, и он грузовик даже не заметил. Там тормозного пути не было.

Во время расследования следствие пришло к выводу, что водитель "ГАЗели" не предпринял никаких мер для избежания аварии.

- Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек) и приговорил его к шести годам колонии-поселения, - пояснили в генеральной прокуратуре России.

По словам дочери водителя, они не согласны с приговором, потому буду его обжаловать.

- Папа признал свою вину частично, - рассказала «КП-Ростов» дочь Елена. - Экспертизой доказано, что грузовик (сломался, его ремонтировали) стоял не просто на обочине, а частично (от 75 до 90 см) на правой проезжей части. Папина «ГАЗель» с болельщиками двигалась во время тумана при видимости 40-50 метров со скоростью 63 километра в час. Получается, что микроавтобус на полном ходу зацепил грузовик, после чего его развернуло. В ходе расследования мы настаивали на обоюдной вине водителей микроавтобуса и грузовика, так как «КамАЗ» частично стоял на проезжей части, чем спровоцировал столкновение, но он (водитель), как и его коллеги, ремонтировавшие машину, стали просто свидетелями.

Родные осужденного водителя обращаются ко всем, кто может помочь в установлении объективных обстоятельств аварии, поделиться информацией и сведениями. Контактный телефон дочери Елены есть в редакции.