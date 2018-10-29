ЮРПА поддержала инициативу ЗС РО об ужесточении наказания за незаконную продажу сильнодействующих препаратов

29 Окт. 17:30 2018-10-29T18:20:06+03:00

К сожалению, сегодня приобрести запретные препараты в аптеке - не так уж и сложно, потому что их просто не боятся продавать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Донские законодатели предлагают на федеральном уровне как минимум в десять раз повысить штрафы для аптек-нарушителей

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Участники XXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходит в Краснодаре, поддержали инициативу депутатов Законодательного собрания Ростовской области об ужесточении контроля за деятельностью аптек.

Соответствующее обращение донских законодателей об усилении мер ответственности за незаконную продажу сильнодействующих препаратов в обычных аптеках было рассмотрено и одобрено в пятницу, 26 октября, на заседании комитета ЮРПА по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. Что примечательно, этот вопрос стоял первым в повестке дня.

Как пояснила, представляя законодательное предложение коллегам, председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, случаи продажи жителям без рецепта врача кодеиносодержащих лекарств и прочих препаратов, обладающих психоактивным действием, происходят регулярно.

Более того — вот, буквально пару недель назад, представители донского парламента вместе с активистами общественной организации «Антидилер» провели рейд, проверив несколько аптек в Ростове-на-Дону. И — не зря, потому что был выявлен совершенно конкретный факт незаконной продажи в аптеке «Лендворецкая». Там соответствующие препараты продавались без каких-либо ограничений и, между прочим, по завышенной цене (удивляться, пожалуй, не стоит, поскольку они пользуются, надо полагать, популярностью у определенного контингента, готового покупать зелье за любые деньги).

На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол об административном правонарушении.

- Если проанализировать сложившуюся практику, то легко заметить, что у нас существует несоответствие в наказаниях за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и незаконную продажу лекарственных средств, - пояснила Екатерина Стенякина. - Мы предлагаем существенно ужесточить ответственность за продажу кодеинсодержащих лекарственных средств и иных препаратов, обладающих психоактивным действием. И это ужесточение должно быть как минимум десятикратным.

Александр Косачев, возглавляющий еще один комитет Законодательного собрания Ростовской области — по законодательству, уточнил, что в настоящее время установлен штраф до полумиллиона рублей за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и установлена даже уголовная ответственность за повторное нарушение такого рода. А вот в отношении незаконной продажи лекарственных средств такой ответственности нет.

Следует подчеркнуть, что инициатива депутатов донского ЗС не вызвала вообще никаких сомнений со стороны представителей парламентских делегаций других регионов и была единогласно поддержана.

- Работа депутатов Законодательного Собрания Ростовской области на этом не заканчивается. Мы и дальше будем прорабатывать конкретные предложения по изменению федерального законодательства и выйдем с ними на Совет законодателей при Государственной Думе Российской Федерации, - отметила Екатерина Стенякина.