Экспертам удалось проявить снимок из чудом уцелевшего фотоаппарата политрука, погибшего 77 лет назад под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-26T12:07:32+03:00

На поисковиков уже вышла жительница Кубани, которая опознала в одном из людей, запечатленных на нем, своего деда [уникальное фото]

Изменить размер текста: A A

Экспертам из Ростова-на-Дону удалось сделать практически невозможное: они смогли напечатать снимок с фотоаппарата, найденного донскими поисковиками рядом с останками красноармейца, погибшего в боях 1941 года в окрестностях села Покровского Неклиновского района Ростовской области - там, где проходил знаменитый Миус-фронт.

Пленка пролежала в земле долгих 77 лет, прежде чем была извлечена и передана на проявку, и профессионалы, когда их спрашивали, получится ли извлечь из нее хоть что-нибудь, только скептически пожимали плечами. Фактически спецы смогли совершить уникальнейшую, можно сказать, ювелирную операцию, которую смогут оценить лишь те, кто понимает, как вообще происходит процесс проявки таких лент.

Сам фотоаппарат был практически разбит. Фото: "Миус-фронт".

- Да, это почти чудо, но оно действительно произошло, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора Вадим Артемов. - До того, как получился негатив, эта пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один: он находится в чрезвычайно нестабильном состоянии, картинку специалистам приходилось восстанавливать поэлементно различными способами.

На фотоаппарат марки Leica Camera AG и останки его владельца — скорее всего, политрука или же военного корреспондента (такой предварительный вывод был сделан, во-первых, поскольку рядом с ним была офицерская сумка, а во-вторых, по его экипировке), наткнулись поисковики «Миус-фронта» в начале октября. Судя по всему, считает руководитель поискового объединения Андрей Кудряков, он очень дорожил своей фронтовой «Лейкой» - она лежала в планшете в стрелковой ячейке, надежно спрятанная от случайного осколока или пули.

Вещи герои-политрука, отбивавшегося от наступавших немцев до последнего патрона. Фото: "Миус-фронт".

Но вот сам советский командир погиб — с пулеметом Дягтерева в руках, он не отступил ни на шаг, выстрелив все патроны, его же каску пробила вражеская пуля. Но наступавшие фашисты так и не смогли пройти через тот участок, который он защищал, - им пришлось забросать его окоп гранатами.

О том, кто это был, сегодня можно лишь предполагать, что поможет сделать самое фото, которой удалось проявить. На нем изображены улыбающиеся молодые девушки вместе с суровыми мужчинами — причем, все одеты по-разному, кто в бескозырке, кто в буденновке, кто в фуражке. Еще один — в модном накануне войны габардиновом плаще, да еще и при галстуке, с папиросой в руках.

Историки полагают, что на фото запечатлены ополченцы, участники истребительного отряда - или «ястребки», как их называли. Тогда, ровно 77 лет назад, осенью 1941-го, именно они первыми приняли удар наступавших гитлеровцев.

Смысл истребительных батальонов, следует отметить, заключался в том, что они строились по принципу действовавших еще в Гражданскую войну частей по борьбе с бандитизмом: из кадровых военных — только командный состав, остальные - добровольцы из числа «проверенных, смелых, самоотверженных коммунистов и комсомольцев советского актива, способных владеть оружием», которые с винтовкой в руках защищали Родину «без отрыва от постоянной работы». Страшная статистика свидетельствует, что эти «ястребки» выдерживали лишь 15-20 минут боя с регулярными частями противника...

То самое фото, которое удалось извлечь со старой пленки "Лейки" погибшего политрука. Фото: филиал ВГИК (Ростов-на-Дону) / "Миус-фронт"

- Мы очень рады, что у наших специалистов получилось проявить снимок, - отметил в беседе с «Комсомолкой» директор ростовского филиала ВГИК Александр Резванов. - Поисковики молодцы, что не стали открывать «Лейку» (она была фактически разбита), потому что когда ее принесли к нам, эксперты начали извлекать пленку, то та просто рассыпалась — и остался только тот самый один кадр, самый последний: он сохранился потому, что остальные 35 выступили в роли капсулы, которая оберегала его. Плюс свою роль сыграло то, что фотоаппарат лежал под слоем земли, туда не проникал воздух, не было окисления.

Между тем, как стало известно «КП», сейчас ищут родственников тех, кто изображен на фото. Более того — поисковик Дмитрий Воронов рассказал, что внучка одного из них уже откликнулась.

Жительница Кубани считает, что мужчина в фуражке (в центре) очень похож на ее деда, погибшего под Ростовом в 1941-м. Фото: "Миус-фронт".

- Запечатлена отправка добровольцев на фронт: проводы, памятный снимок, - рассказал Воронов. - И сохраниться смог только тот кадр, что был в самой глубине катушки... В ходе поиска по фотографии откликнулась женщина, которая считает, что один из людей (тот, что в фуражке) похож на ее деда, который ушел добровольцем на фронт из одной станиц Краснодарского края и пропал без вести после октября 1941-го под Ростовом. Жду от нее фото из домашнего архива, чтобы сравнить.