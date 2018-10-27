В Ростове-на-Дону разыскивают родителей трех брошенных в парке под дождем маленьких детей

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-27T13:55:07+03:00

Есть информация, что мамы малышей уехали втроем на заработки в Краснодарский край, а их отдали на попечении пожилого отца одной из них. Фото: ГУ МВД по РО.

Мальчик и две девочки, которых заметила пенсионерка, когда они бродили по холодной погоде, помещены в реабилитационный центр

Изменить размер текста: A A

Детишек, шестилетнего мальчугана и двух пятилетних девчушек, бродивших под дождем в парке Оганова, который находится в спальном районе Ростова-на-Дону, заприметила бдительная местная жительница, коротавшая время за разглядыванием окрестностей из окна своей квартиры. И позвонила в полицию.

- Ладно бы лето было — понятно, ребятня постоянно в этом сквере гуляет, хоть его и особо чистым не назовешь, и условий там для детей практически нет, - пояснила пенсионерка. - Но сейчас на улице холодина такая, с неба льет, на земле лужи и грязь — да в такую погоду дурной хозяин и тот собаку не выгонит, а они, малыши, — слоняются туда-сюда. Вроде и одеты вполне прилично — в куртках, в ботиночках. Но все равно: что же это за воспитание такое, что их отправили шататься в таких условиях?! Безобразие да и только! Поэтому я и вызвала 02.

И, как оказалось, сделала она это не зря.

- Все трое детей — от разных родителей, а толком объяснить, где их мамы и папы, сотрудникам полиции они не смогли, только поведали, что гуляют, мол, сами по себе, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. - Сейчас мы ищем тех, кто оставил своих чад, выясняем, почему это случилось. Временно мальчика и обеих девочек поместили в реабилитационный центр: отогрели, накормили-напоили, врач их осмотрел — вроде бы все здоровы, не заболели из-за этой прогулки.

По информации собственного источника «КП» в правоохранительных органах, эти дети из неполных семей — и числа тех, что принято относить к категории риска, их матери хорошо знакомы друг с другом.

- В районный отдел МВД обратился местный житель в возрасте, сказал, что молодые женщины, договорившись между собой, уехали на заработки в Краснодарский край, а детвору оставили на его попечение, - сообщил собеседник «Комсомолки». - А они попросились погулять, и он их отпустил. Спохватился, когда они не пришли уже к вечеру обратно.

Полицейские, кстати, связались с мамой одной из девочек - она действительно находится на Кубани, но она отказалась объяснять, почему она оставила ребенка в Ростове-на-Дону в то время как сама отправилась в другой регион.

- Как только все обстоятельства будут установлены, компетентные службы будут решать, насколько родителями детей исполнялись обязанности по их воспитанию, - отметили в МВД.