Названы три главные задачи, поставленные перед здравоохранением Ростовской области на 2019 год

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-28T15:30:31+03:00

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Гостем студии радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) стала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Публикуем самые интересные, на наш взгляд, моменты беседы...

...О ВАКЦИНАЦИИ

- Уже три года подряд мы не превышаем порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя иногда люди и говорят мне: вот, мол, сделали прививку и заболели. Ответ на это прост: прививка — конечно, не панацея, потому что есть и разные штаммы, и обстоятельства, но она позволяет минимизировать риск осложнения. И чем раньше человек прививается, тем лучше, потому что вакцина начинает действовать примерно лишь через три недели.

...О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ДОНУ

- Здравоохранение — это та отрасль, в которую надо постоянно вкладывать деньги для обновления материально-технического оснащения. И тогда будет заметный положительный эффект. И приобретать при этом следует самое современное оборудование. Вот сейчас, например, мы приняли решение закупить новейшие, по последнему слову техники УЗИ-аппарата для детских учреждений, потому что сегодня есть у нас такая возможность. На самом деле, меняется в здравоохранении очень многое, но только с двумя вещами этот процесс идет хуже: я имею в виду, во-первых, менталитет самого пациента в отношении к собственному здоровью, а во-вторых, отношение, в некоторых случаях, врачей — такие факты, к сожалению, тоже имеют место быть.

...О КАДРОВОМ ВОПРОСЕ

- Приведу только два показателя. На 1 января 2005 года укомплектованность кадрами в здравоохранении Ростовской области была на уровне 60 процентов, а в терапевтическом и педиатрическом звене опускалась местами и до 40 процентов. И мы признавали наличие проблем, и они действительно были очень серьезными. А вот сегодня укомплектованность составляет уже 87 процентов, хотя - да, это, в какой-то мере, та самая «средняя температура по больнице», потому что лучше с этим вопросом обстоит дело в стационарах, несмотря на то, что большие средства направлялись на первичное звено — на доплаты участковым специалистам. Да, пациенты жалуются на то, что не хватает узких специалистов — эндокринологов, неврологов и так далее, но, к сожалению, никто норматив обеспеченности врачей на определенное количество пациентов не отменял.

...О СКОРОЙ ПОМОЩИ

- Для того, чтобы разобраться, куда нужно направить именно скорую — туда, где экстренный случай (она должна приехать за 20 минут), а куда — неотложку (прибытие в течение двух часов), где ситуация не критична, диспетчерами на приеме звонков на «03» работают очень опытные специалисты, фильтрующие эти вызовы (это регламентируется приказами федерального Минздрава). Но скорая помощь, увы, сегодня самая не престижная работа, молодежь вообще не хочет идти туда. То есть если фельдшеры еще идут, то врачи — нет. В Ростове-на-Дону, допустим, чтобы привлекать людей на эту работу, даже ввели свою, городскую, доплату — ординаторам, которые соглашаются идти потом на скорую. И здесь самая большая проблема. Плюс еще эти случаи с ЧП, связанные со скорой: и нападения, и не пропуск машин, спешащих с мигалками на вызовы... Но, кстати, есть и здесь подвижки положительные — во-первых, благодаря ЧМ-2018 мы приобрели много новых автомобилей скорой помощи, во-вторых, как раз к этому большому спортивному событию был разработан очень эффективный алгоритм работы си координации действий, мы учились у коллег института им. Склифосовского, и результаты тоже есть, хоть они и не так заметны со стороны.

...О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2019-й

- Первое — это продолжение формирования здорового образа жизни. Второе — дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи. И третье — строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы: несмотря на то, что детская медицина у нас и так находится на высоком уровне, это позволит вывести его еще на более качественный уровень.

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