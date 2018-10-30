Жилой район Суворовский: все уже включено и отлично работает

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-30T08:59:28+03:00

Покупка квартиры - выбор непростой. Ведь жилье - это не только стены и крыша над головой, а место, где люди проводят многие годы своей жизни

Изменить размер текста: A A

Поэтому в приоритете не только уютный и новый дом, но и шаговая доступность необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Все это ростовчанам и жителям области может предложить жилой район Суворовский, возводимый одним из лидеров рынка недвижимости ЮФО - Объединением застройщиков Юга «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ».

Уже работает оснащенная новым медицинским оборудованием районная поликлиника. Фото: «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»

Интенсивное развитие инфраструктуры: все в шаговой доступности

В Суворовском сдано и заселено 37 многоквартирных домов, так что здесь уже проживают около 30 тысяч человек. Именно поэтому (и благодаря усилиям застройщика и властей) социальная инфраструктура развивается семимильными шагами. Философия района - у жителей Суворовского должна быть возможность решать все свои бытовые вопросы, не покидая район. Поэтому построен крупный торговый центр «Суворовский», есть почтовое отделение, банки, аптеки, кафе, рынок и десятки магазинов на все случаи жизни.

Погулять здесь - одно удовольствие: чистый воздух, который обеспечивают зеленые зоны и аллеи в каждом дворе. Фото: «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»

Уже работает оснащенная новым медицинским оборудованием районная поликлиника, есть два больших детских сада, строится третий. Весной 2019 года будет сдана новая школа на 1 340 мест!

Помимо наличия медицинских и образовательных учреждений, для уже заселившихся жильцов важна и транспортная оснащенность. Запущены собственные действующие маршруты №1, 10, 27, дополнительный общественный транспорт, который связывает Суворовский с другими районами, и дорога с выездом на Вавилова.

Благоустройство, экология, спорт и культура - все на высшем уровне

Благоустройство территории - еще один важный аспект. В Суворовском большие (действительно большие - десятки и сотни метров!) комфортные придомовые территории, удобные широкие тротуары и места для стоянки личного автотранспорта.

Погулять здесь - одно удовольствие: чистый воздух, который обеспечивают зеленые зоны и аллеи в каждом дворе, разбит большой парк имени 70-летия Победы. В будущем году забьют родники балки Чард, расчищенные силами застройщика и молчавшие более полувека. И в самом центре района появятся три настоящих озера с дополнительными зонами отдыха.

Суворовский - рай для велосипедистов, ведь протяженность велодорожек там составляет 12 (!) километров. Фото: «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»

Есть и всесезонный спорткомплекс с полем для мини-футбола. А еще Суворовский - рай для велосипедистов, ведь протяженность велодорожек там составляет 12 (!) километров. Так что и для детей, и для мамочек с колясками, и для молодежи, и для пенсионеров здесь есть все самое необходимое для комфортной жизни и отдыха.

Не забыта и культурная жизнь. Суворовский уже сейчас считается одним из самых дружных микрорайонов, где с размахом отмечают праздники. Отстроен даже свой храм Бориса и Глеба, при котором работает воскресная школа.

Собственное техническое оснащение

Пожалуй, еще один очень важный момент для жизни - коммунальная среда. Жители Суворовского существенно снизили свою зависимость от возможных коммунальных коллапсов. В районе собственные очистные сооружения, построены комплекс полного энергообеспечения и собственная котельная, которые всегда обеспечат свет, горячую воду, отопление в домах жителей. Защиту от пожаров обеспечивает построенная этой осенью пожарная часть.

Цена имеет значение

Немаловажно учитывать и то, на что при выборе недвижимости обращает внимание покупатель, - это цена квадратных метров. Здесь она одна из самых низких в Ростове-на-Дону. При этом все дома сдаются с полным ремонтом «под ключ», что на самом деле очень выгодно. Остается купить или захватить с собой спальную мебель, бытовую технику, и вуаля - вы счастливый новосел!

КОНКРЕТНО СКОЛЬКО

Стоимость 1-комнатной квартиры - от 1,15 млн рублей.

Стоимость 2-комнатной квартиры - от 2,35 млн рублей.

Стоимость 3-комнатной квартиры - от 2,95 млн рублей.

В Суворовском своя коммунальная среда. Фото: «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»

Выгода очевидна: «все включено»

Стоит отметить, что Суворовский входит в сотню губернаторских программ развития региона. А значит, его расцвет еще впереди. Как известно, вместе с объектами инфраструктуры растет и цена. Сейчас же - оптимальное время для покупки. В рамках акции «Все включено» действуют уникальные финансовые условия - есть возможность приобрести квартиру со ставкой ипотеки всего 8,5% и при этом без первоначального взноса!

К тому же, помимо выгодной ипотеки, действуют скидки от застройщика, льготные программы для молодых семей, студентов и пенсионеров.

Все квартиры сдаются с полным ремонтом «под ключ». Застройщики: ООО «ИСК «Наш город», ООО «Кубань-Строй», ООО «СтройБизнесЮг», ЗАО «Кубанская марка». Проектная декларация на сайте VKBN.RU. На правах рекламы. Фото: «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»

ВАЖНО!

Телефон отдела продаж: 8 (863) 201-88-01 - самое время звонить прямо сейчас! Или приходите:

г. Ростов-на-Дону, р-н Суворовский, Уланская, 8.

Сайт с интерактивными экскурсиями по домам, квартирам и планировкам: www.vkbn.ru