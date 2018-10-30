Недовольные жители Ростова-на-Дону завалили чиновников жалобами на реформу транспорта

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-30T13:39:00+03:00

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Транспортная реформа (или революция - у ростовчан появилось и такое обозначение происходящему) вызвала неоднозначную реакцию жителей донской столицы. Почитав социальные сети, «КП-Ростов» пришла к выводу, что пассажиры пока не ощутили обещанные «плюсы», а вот «минусы» - да. Толпы людей на остановках, непонимание графика и интервала движения автобусов. Одни ростовчане, не стесняясь в выражениях в адрес авторов реформы и чиновников, настойчиво требуют вернуть отдельные маршруты, другие - оставить в покое микроавтобусы. Завален инициативами сервис «Активный ростовчанин» портала администрации города. Итак, вот что просят жители.

"Верните на маршрут № 60 автобусы!"

- Необходимо вернуть на маршрут 60 низкопольные автобусы и автобусы хотя бы средней вместимости с двумя дверьми + вернуть их количество на тот уровень который был ещё неделю назад, - написала Анна Долбик (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены). На маршруте после нововведений - маршрутки. Ходят реже, высокие ступеньки, на которые не могут влезть ни бабушки, ни мамы с колясками. В воскресенье маршрутку в 11 дня ждала 30 минут, приехала набитая битком. Это даже не час пик в будний. Что будет зимой?

"Все обратно!"

- Предлагаю вернуть маршруты все обратно, но с обновленным автопарком, - говорится в предложении Светланы Чиликиной. - Пусть будут те же маршруты, с теми же номерами, автобусы или автобусы малой вместимостью (например как на 21 маршруте).

"Наладить прежнюю работу транспорта СЖМ"

- С 26 октября 2018 года было отменено движение маршрутных такси №№45, 47, 77, 78, - говорится в обращении Марины Мариновой. - Количество автобусов по данным маршрутам увеличено не было. Разрыв в движении транспорта увеличился в несколько раз. Сесть в прибывший автобус нельзя из-за его переполненности. В выходные автобусы подходят раз в 1 час. Прошу вернуть на маршруты маршрутные такси №№45, 47, 77, 78

"Оставить транспорт на ЗЖМ"

Пишет Ольга Тодуа: «Жители "Соловьиной Рощи" и СНТ "Донподход", только почувствовали вкус цивилизации, начали заезжать маршрутные такси № 6, на которых можно уехать в сторону центра и на ЗЖМ, но их отменяют и будет у нас ходить 62 маршрут, Соловьиная роща- пл. К.Маркса, а вот на ЗЖМ мы не сможем уехать, а мы возим детей в детский сад, на ул. Содружества, в музыкальную школу, детскую областную больницу, и т.д. Просим оставить нам транспорт который едет на ЗЖМ».

Анастасия Гапон/"Активный ростовчанин"

«Сделать номера маршрутов общественного транспорта светящимися!»

- В тёмное время суток увидеть номер маршрута на транспорте очень проблематично-не везде у нас в городе хорошо освещены остановочные комплексы, - говорится в предложении Андрея Васина. - Приходится выходить на проезжую часть, чтобы его разглядеть. А некоторые автобусы или маршрутки пролетают мимо, если не видят, что кто-то желает ими воспользоваться. На новых автобусах города, как например на маршрутах 3 и 22, уже стоят такие световые табло - и это очень удобно. Думаю, опция не будет стоить транспортникам больших финансовых затрат, а пассажиры им будут только благодарны".

Бесплатная пересадка с одного транспорта на другой в течение часа

- Текущая транспортная сеть города не всегда позволяет быстро и за одну поездку добраться из одного района города в другой, - считает житель Ростова-на-Дону Иван Малышев. - Некоторые районы напрямую не соединены или соединены небольшим количеством транспорта, который долго ждать и прийти он может забитым. Администрация ссылкается на стандарт № НА-19-р от 31.10.17 о том, что количество пересадок не должно превышать 2х из одного конца города в другой.

Если принять, что внедряемая транспортная сеть позволит оптимизировать работу транспорта, графики движения, то получается, что кто-то сможет ездить напрямую, а кто-то должен с пересадками, тратя больше денег на проезд. Предлагаю внедрить бесплатную пересадку в течение часа. Подобная система внедрена не только в Европе, но и во многих городах миллионниках в России. То есть можно использовать уже имеющийся их опыт. Пересадка в этих городах реализована по разному: где-то одна бесплатная в течение часа, где то неограниченое количество пересадок, но при использовании такой системы цена билета немного возрастает.

«Пересмотр решения об оптимизации автобусного маршрута № 79 и № 18»

- С 1 ноября 2018 года отменяют маршрут № 79 "пл. Карла Маркса - Королева" и вводится альтернативный оптимизированный маршрут № 18 "мкрн. Суворовский - пл. Карла Маркса", - пишет Марина Амирасланова. - Сейчас на маршруте № 79 перевозку осуществляет 20 автобусов по маршруту "пл. Карла Маркса - Королева" и 20 автобусов № 18 по маршруту ""ЖД-станция Сельмаш и- мкрн. Суворовский", что удовлетворяет пассажиров и Северного и мкрн. Суворовского по перевозке и разгружает в утренние и вечерние часы большого пассажиропотока.

С 1 ноября наше правительство планирует отменить полностью маршрут № 79 и оптимизировать маршрут № 18 продлив его с ЖД-станция Сельмаш до площади Карла Маркса. При этом данный новый оптимизированный маршрут № 18 будут обслуживать опять же эти 20 автобусов.

Получается что жители мкрн Суворовский смогут спокойно сесть в автобус и доехать до работы. А жители Северного микрорайона уже в связи с забитостью автотранспорта не смогут вовремя попасть на работу и спокойно не в забитом и заполненном автобусе.

Также в осенне-зимний и зимне-весенний период в микрорайоне Суворовский на выезде с микрорайона всегда большие пробки, что опять создаст трудность в добирании жителей до работы. Необходимо оставить маршрут № 79 так как он не является аналогичным № 18 и оптимизирует транспортную перевозку жителей Северного микрорайона.

«Продлить маршрут 55!»

- Продлить маршрут 55 маршрутного такси до кольца Еременко (Левенцовка), - говорится в инициативе Инны Челаховой. - Очень хороший и востребованный маршрут, но Левенцовка "растет" и очень хочется, чтоб маршрут 55 не "кольцевался" на супермаркете "Лента" , а продлился до кольца Еременко, тем самым "собирая" пассажиров у новостроек Левенцовки и тем самым жители 5-го Элемента, ул. Еляна, ул.Ткачева тоже смогут им пользоваться.

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Донские власти планируют убирать маршрутки из Ростова-на-Дону

- У города есть отдельные планы и программы, согласно которым такого рода транспорт должен быть, по сути дела, убран с улиц. То обслуживание, которое сегодня маршрутки предоставляют людям, мы долго терпеть не можем и не будем, - сказал губернатор Василий Голубев (подробнее)