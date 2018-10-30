2018-10-30T18:31:05+03:00
Экономика

Моногорода в Ростовской области: что мешает им нормально развиваться?

Вопрос стал центральным на 3-м заседании донского парламента шестого созыва
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Моногорода в Ростовской области должны на деле стать территориями опережающего развития. Фото: пресс-служба ЗС РО.Моногорода в Ростовской области должны на деле стать территориями опережающего развития. Фото: пресс-служба ЗС РО.
Изменить размер текста:

Тема моногородов — их существования, а в некоторых случаях, и выживания — совсем недавно была одной из самых обсуждаемых в СМИ: после того, как Счетная палата России представила весьма любопытные данные.

В этом докладе, в частности, сообщалось, что только по линии Минэкономразвития России Фонд моногородов за четыре года получил субсидий более чем на 21 млрд рублей, однако затем в госбюджет с формулировкой «за отсутствием потребности» было возвращено 3,3 миллиарда, плюс на начало этого года оказался «невостребованный остаток» в размере 6 миллиардов. Если сложить, получается весьма приличная сумма — 9,3 млрд рублей. Примерно половина субсидий.

Почему же их вернули? Они что же - не нужны моногородам?

Так нет же — нужны, да еще как. Тем более, если учесть, что это — как правило, населенные пункты, которые прежде, в советское время, специализировались на каких-то определенных направлениях (как Гуково, Донецк и Зверево в Ростовской области, например, - на углепроме), а потом в силу различных причин эта деятельность там была свернута и население, рабочие-труженики, остались у разбитого корыта.

Теперь же они объявлены территориями опережающего развития: в смысле, если инвестор придет туда со своим новым производством и создаст рабочие места — ему, во-первых, всячески помогут с этим различными преференциями региональные власти, а во-вторых, и сами моногорода должны получить новый импульс развития — заиграть, в какой-то мере, красками, чтобы этот самый инвестор захотел туда прийти. А для этого нужны дороги, инженерные сети, развитая энергетика и так далее.

Как сообщил в своем выступлении на третьем по счету для депутатов 6-го созыва заседании ЗС РО министр экономического развития РО Максим Папушенко, облправительством предпринят «ряд мер по развитию моногородов: Гуково, Зверево и Донецк имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)».

- По состоянию на 1 августа текущего года в Гуково уже работают восемь резидентов, а по двум другим определен круг потенциальных резидентов: подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации в Донецке шести инвестпроектов, в Зверево — одиннадцати, - пояснил Папушенко.

Между тем, есть целый ряд проблем. И ранее, к слову, на заседании профильного комитета ЗС РО этот вопрос уже прорабатывался — в частности, говорилось, например, о существования замкнутого круга с финансированием моногородов из специального фонда (это к тому, почему остались невостребованными миллиарды): по регламенту, сначала должен появиться резидент, а уж потом фонд даст денег на инфраструктуру, но бизнес-то как раз и не готов вкладываться в производство в чистом поле, он наоборот хочет сначала иметь нормальную логистику и возможность подключиться ко всем сетям.

- Совершенно очевидно, что те решения, которые были приняты по инициативе губернатора на федеральном уровне, дали позитивный толчок для развития этих трех городов (Гуково, Зверево и Донецка. - прим. ред.), - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Но удовлетворены ли мы тем, что сегодня есть? Нет, конечно. Мы считаем, что этим территориям нужно уделить больше внимания. Потому что нужна комплексная федеральная программа развития моногородов. И прежде всего, необходимо усилить контакт с федеральными органами власти, поскольку есть целый ряд нестыковок в общероссийском законодательстве, которые препятствуют развитию инфраструктуры, дорожного хозяйства и т.д. Мы договорились с обправительством, что в ближайшие четыре года будет уделено особое внимание как раз состоянию дорог в этих территориях, плюс прорабатывается вопрос о развитии энергетической составляющей.

По его словам, все эти вопросы будут проработаны уже в ближайшее время.

Добавим, что на областном уровне уже реализуется программа «Комплексное развитие моногородов Ростовской области», которой определены основные направления и контрольные события развития этих территорий. Они включают, в частности, повышение их инвестиционной привлекательности ( за счет создания ТОСЭРов), снятие инфраструктурных ограничений инвестплощадок и развитие коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для бизнеса и т. д.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Компания «СтанкоМашСтрой» покоряет мировой рынок
Развитие любого региона зависит от экономической, социальной, духовной и других сфер жизни населения. Улучшается экономика - растет благосостояние людей. Одной из ведущих отраслей, эффективно влияющих на экономику, была и остается промышленность
Жизнь взаймы: как неграмотные люди попадают в кабалу
Огромная сеть ростовщических контор заполонила страну. Миллионы людей попались на их уловки и страдают от неподъемных долгов. Наш спецкор Николай Варсегов побывал в самом закредитованном городе России - Кирове [видео]
Новости 24
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"
«Ты что эликсир молодости изобрела?»: поклонники не узнали «Мисс Россия» Татьяну Котову
«Королева сердец»: невеста Баскова сразила поклоников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону вышли из строя зеленые валидаторы в общественном транспорте
В Ростовской области экс-главу сельского поселения будут судить за взятку
Ростовчанка продает мяч с автографами сборной Чехии за четверть миллиона рублей
Житель Ростовской области изнасиловал школьницу в присутствии матери
В Ростовской области разыскали 13-летнего школьника, который пропал две недели назад
В Ростове отменили еще десять маршруток
Житель Ростова-на-Дону требует запретить поворот с проспекта Нагибина на улицу Ларина
Отключение света в Ростове-на-Дону до 2 ноября 2018: где и когда
В Ростове-на-Дону ночью в Левенцовке сгорели Range Rover, Lada и Kia
В Ростове-на-Дону снимут мистический триллер «Роковое наследие»
В Ростове-на-Дону ученики смогут сдавать китайский язык уже в этом учебном году
В Ростове-на-Дону бизнесмен получил полмиллиона рублей, оформляя кредиты по найденным в Интернете документам
В Ростове-на-Дону заметили "тропического воробья"
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции 7 и 10 ноября 2018
Ростовские чиновники проверят работу общественного транспорта поздним вечером
В Ростове-на-Дону назвали победителей «Донской сборки.2018»
В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях
«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем