Моногорода в Ростовской области: что мешает им нормально развиваться?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-30T18:31:05+03:00

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Тема моногородов — их существования, а в некоторых случаях, и выживания — совсем недавно была одной из самых обсуждаемых в СМИ: после того, как Счетная палата России представила весьма любопытные данные.

В этом докладе, в частности, сообщалось, что только по линии Минэкономразвития России Фонд моногородов за четыре года получил субсидий более чем на 21 млрд рублей, однако затем в госбюджет с формулировкой «за отсутствием потребности» было возвращено 3,3 миллиарда, плюс на начало этого года оказался «невостребованный остаток» в размере 6 миллиардов. Если сложить, получается весьма приличная сумма — 9,3 млрд рублей. Примерно половина субсидий.

Почему же их вернули? Они что же - не нужны моногородам?

Так нет же — нужны, да еще как. Тем более, если учесть, что это — как правило, населенные пункты, которые прежде, в советское время, специализировались на каких-то определенных направлениях (как Гуково, Донецк и Зверево в Ростовской области, например, - на углепроме), а потом в силу различных причин эта деятельность там была свернута и население, рабочие-труженики, остались у разбитого корыта.

Теперь же они объявлены территориями опережающего развития: в смысле, если инвестор придет туда со своим новым производством и создаст рабочие места — ему, во-первых, всячески помогут с этим различными преференциями региональные власти, а во-вторых, и сами моногорода должны получить новый импульс развития — заиграть, в какой-то мере, красками, чтобы этот самый инвестор захотел туда прийти. А для этого нужны дороги, инженерные сети, развитая энергетика и так далее.

Как сообщил в своем выступлении на третьем по счету для депутатов 6-го созыва заседании ЗС РО министр экономического развития РО Максим Папушенко, облправительством предпринят «ряд мер по развитию моногородов: Гуково, Зверево и Донецк имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)».

- По состоянию на 1 августа текущего года в Гуково уже работают восемь резидентов, а по двум другим определен круг потенциальных резидентов: подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации в Донецке шести инвестпроектов, в Зверево — одиннадцати, - пояснил Папушенко.

Между тем, есть целый ряд проблем. И ранее, к слову, на заседании профильного комитета ЗС РО этот вопрос уже прорабатывался — в частности, говорилось, например, о существования замкнутого круга с финансированием моногородов из специального фонда (это к тому, почему остались невостребованными миллиарды): по регламенту, сначала должен появиться резидент, а уж потом фонд даст денег на инфраструктуру, но бизнес-то как раз и не готов вкладываться в производство в чистом поле, он наоборот хочет сначала иметь нормальную логистику и возможность подключиться ко всем сетям.

- Совершенно очевидно, что те решения, которые были приняты по инициативе губернатора на федеральном уровне, дали позитивный толчок для развития этих трех городов (Гуково, Зверево и Донецка. - прим. ред.), - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Но удовлетворены ли мы тем, что сегодня есть? Нет, конечно. Мы считаем, что этим территориям нужно уделить больше внимания. Потому что нужна комплексная федеральная программа развития моногородов. И прежде всего, необходимо усилить контакт с федеральными органами власти, поскольку есть целый ряд нестыковок в общероссийском законодательстве, которые препятствуют развитию инфраструктуры, дорожного хозяйства и т.д. Мы договорились с обправительством, что в ближайшие четыре года будет уделено особое внимание как раз состоянию дорог в этих территориях, плюс прорабатывается вопрос о развитии энергетической составляющей.

По его словам, все эти вопросы будут проработаны уже в ближайшее время.

Добавим, что на областном уровне уже реализуется программа «Комплексное развитие моногородов Ростовской области», которой определены основные направления и контрольные события развития этих территорий. Они включают, в частности, повышение их инвестиционной привлекательности ( за счет создания ТОСЭРов), снятие инфраструктурных ограничений инвестплощадок и развитие коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для бизнеса и т. д.