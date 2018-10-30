Донские законодатели поддержали инициативы ЮРПА по борьбе с ушлыми работодателями и серыми зарплатами

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-30T18:31:05+03:00

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Делегаты от Законодательного собрания Ростовской области (семь человек, вице-спикеры и руководители комитетов), принявшие участие в XXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая состоялась в Краснодаре, объединив полторы сотни законодателей из ЮФО и СКФО, высоко оценили ее итоги.

Отметим при этом, что каждый из них успел поработать на нескольких площадках, которые занимались проработкой инициатив, которые в дальнейшем будут направлены от имени ЮРПА для рассмотрения на федеральном уровне — в соответствующие органы власти.

ЛАЗЕЙКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НАДО ЗАКРЫВАТЬ

Возглавлявший донскую делегацию вице-спикер ЗС РО Сергей Михалев, руководитель комитета по соцполитике в донском парламенте, например, представил — с конкретными примерами — позицию Ростовской области по теме наличия финансовых лазеек для нерадивых и, прямо скажем, ушлых работодателей, которые пользуются обходными путями в ущерб своим сотрудникам.

- Допустим, если у человека по тарифной ставке или окладу заработная плата составляет 8000 рублей, но условия таковы, что он не смог стимулирующие или компенсирующие премии заработать, то он и получит эти восемь тысяч на всех законных основаниях, - отметил Михалев. - А я вот помню 2007 год, когда была масса обращений людей и мы пытались внести изменения в Трудовой кодекс, но тогда не получилось. И наше новое обращение должно помочь регламентировать данный вопрос. Допустим, когда я приезжал на обогатительную фабрику в Гуково, работники настаивали, что они не должны получать меньше МРОТ. И это действительно так. Однако собственник создал такие условия, что премию они заработать никогда не смогут. По закону все вроде бы правильно, но по факту у людей нет возможности заработать эту премию. То есть это такая лазейка для недобросовестных работодателей, которую необходимо закрыть.

Другой вице-спикер, Вячеслав Василенко - глава комитета ЗС РО по аграрной политике, поддержал ряд инициатив в сфере АПК - в частности, ужесточение ответственности владельцев крупного рогатого скота, которые халатно относятся к содержанию своих животных.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И «ВЫПАДАЮЩИЕ» МИЛЛИАРДЫ

Зампред донского парламента Александр Скрябин, председатель комитета по строительству, в ходе обсуждения на профильной площадке акцентировал внимание коллег на решении проблем расселения детей-сирот в небольших населенных пунктах.

- Суть предложения в том, что, по действующему законодательству, в многоквартирном доме детям-сиротам допускается предоставлять не более четверти квартир, а мы намерены внести изменения, которые позволят превышать этот показатель в населенных пунктах до 100 тысяч жителей, поскольку проблема — существует, - подчеркнул Скрябин. - Детей нужно обеспечивать квартирами, а количество вводимого жилья в подобных населенных пунктах не велико.

Еще один очень актуальный вопрос для Ростовской области касался нюансов по начислению платы за отопление: по словам Александра Скрябина, на Дону больше 20 тысяч жителей подпадают под «двойную» квитанцию - это жильцы домов с централизованным отоплением, которые имеют индивидуальные приборы для обогрева квартир. И здесь тоже, уверен он, нужна инициатива для избежания двойного начисления — собственно, таковая и была одобрена.

А депутат Валерий Дорофеев обратил внимание на актуальность борьбы с «серыми» зарплатами и незарегистрированной недвижимостью — по его словам, зачастую объекты недвижимости не ставятся на государственный учет - и, таким образом, из бюджета субъекта «выпадают» доходы. Причем, речь идет о колоссальных суммах, исчисляемых миллиардами рублей.

Выход — создание программы по постановке на кадастровый учет и обеспечение жесткого контроля за ее исполнением.

ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ В МОСКВЕ

Еще два предложения, поддержанными южно-российскими парламентариями, поступили непосредственно от Ростовской области.

Во-первых, как уже сообщалось, это инициатива по ужесточению ответственности аптек за незаконную продажу кодеиносодержащих и прочих психотропных лекарственных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость: представившая ее председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина рассказала, как она даже приняла участие в антинаркотическом рейде и лично стала свидетелем того, как происходит эта торговля, за которую могут наказать лишь символическими, по сути, штрафами.

Общее же мнение выразил руководитель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев, озвучивший необходимость увеличения наказания как минимум в десятикратном размере.

- Мы просим Государственную Думу обратить на эту проблему внимание и проработать решение — и готовы подключиться к процессу, ведь тема живая и актуальная, потому что это же наша молодежь рискует пристраститься к наркотикам, загубить свое здоровье, - пояснил Косачев.

Кроме того, председатель комитета Заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина подняла проблемный вопрос о необходимости наделения регионов правом подушевого финансирования обучения детей в учебных заведениях, созданных при вузах.

- Сейчас у нас есть право финансировать муниципальные, государственные и частные школы, но, к сожалению, если речь идет о федеральном учебном заведении, которое имеет лицензию на осуществление общего образования, такого права у нас нет, - рассказала Светлана Мананкина. - Сегодня мы продолжили работу над этой инициативой по изменению федерального закона и сформулировали вместе с коллегами из других субъектов обращение на имя министра просвещения РФ о том, что такая поправка в федеральный закон об образовании должна быть внесена.

Добавим, что по всем инициативам были подготовлены обращения в соответствующие федеральные органы законодательной и исполнительной власти.