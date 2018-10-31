«Абилимпикс» дарит карьерный рост

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-31T09:43:29+03:00

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Многие наслышаны о соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это олимпиада рабочих профессий среди молодых специалистов. Но мало кто знает, что для людей с ограниченными возможностями здоровья в России проводятся аналогичные соревнования под названием «Абилимпикс». Первый национальный чемпионат прошел в 2015 году, и Ростовская область практически сразу включилась в это движение. В нынешнем году региональный этап на Дону прошел с 24 по 26 октября.

Награждение победителей в компетенции «Поварское дело»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

- Начинали мы в 2016 году очень скромно: у нас было всего 7 участников и 2 компетенции, - вспоминает председатель Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области, директор Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Галина Николаевна Григорьева. – А в нынешнем году региональный этап чемпионата проводится в третий раз, и это уже 11 компетенций, 74 участника, 77 экспертов, а также 114 волонтеров.

Награждение победителей в компетенции «Программирование»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Соревнования для молодых профессионалов с ограничениями по здоровью в этом году проводились на нескольких площадках: в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления, в Новочеркасском технологическом техникуме-интернате, а также в Шахтинском колледже «Дон-Текс». Свое мастерство демонстрировали представители из 17 учреждений профессионального образования Ростовской области, а также школьники и уже работающие специалисты. Соревнования проходили по компетенциям: кулинарное дело, бисероплетение, программирование, сетевое и системное администрирование, Web-дизайн, торговля, ремонт обуви, поварское дело.

Награждение победителей в компетенции «Сетевое и системное администрирование»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В ходе чемпионата ребята выполняли довольно серьезные задания. В кулинарном деле впервые соревновались совсем юные участники – школьники выпускных классов. В их задачу входило приготовление комплексного обеда: овощной салат, жареная куриная грудка с жареным картофелем, песочное пирожное с заварным кремом и компот. Все это нужно было приготовить буквально за пару часов и предоставить на дегустацию экспертам.

Награждение победителей в компетенции «Торговля»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Не менее интересную работу выполняли будущие Web-дизайнеры – на глазах экспертов они за короткое время создавали сайт для гостиницы. Увлекательное действо развернулось и на площадке «Ремонт обуви». Там для гостей чемпионата даже устроили мастер-класс по изготовлению кожаных брелков в виде сумочки, а также показали, какие шикарные картины можно создавать из отходов обувного производства.

Награждение победителей в компетенции Web-дизайнФото: Юлия ЛАНДЫШ

В этом году в региональном чемпионате «Абилимпикс» впервые приняли участие специалисты, которые уже трудятся по своей профессии. Так, среди участников компетенции «Торговля» соревновались сотрудники «Ленты» и «Пятерочки», для которых это стало возможностью заявить о себе и повысить свой профессиональный уровень.

Мастер-класс по изготовлению кожаных брелков в виде сумочкиФото: Юлия ЛАНДЫШ

А пока соревнования были в самом разгаре, в спортзале Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления можно было наблюдать увлекательное зрелище. О своем любимом деле наглядно рассказали ребята, которые учатся на ветеринаров, поваров, официантов, пожарных, спасателей, банковских служащих, техников и технологов. Эту своеобразную выставку талантов и достижений студентов посетили многие школьники и даже воспитанники детских садов. Для них здесь прошли увлекательные мастер-классы, профориентационные игры, тренинги и показательные выступления.

Мастер-класс по изготовлению кожаных брелков в виде сумочкиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Кроме того, в ходе чемпионата состоялись круглые столы для всех организаций и ведомств, занимающихся работой с инвалидами. Эксперты обсудили проблемы трудоустройства людей с ограничениями по здоровью и подчеркнули, что чемпионат призван показать работодателям возможности специалистов этой категории.

Два конкурсных дня пролетели незаметно. Перед экспертами, в роли которых выступили преподаватели различных колледжей Ростовской области, стояла нелегкая задача – отобрать лучших из лучших. Победители регионального этапа показали хорошие результаты и теперь отправятся на национальный чемпионат «Абилимпикс», который будет проходить в Москве с 21 по 23 ноября. Участники соревнований вписали новую страницу в историю этого движения!

Увлекательное действо развернулось на площадке «Ремонт обуви». На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ

КОНКРЕТНО

Победители регионального этапа «Абилимпикс-2018»

«Поварское дело»: Сергей Трапезников, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления

«Программирование»: Александр Спиридонов, Новочеркасский технологический техникум-интернат

«Сетевое и системное администрирование»: Алексей Донсков, Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского

«Web-Дизайн»: Анна Реук, Новочеркасский технологический техникум-интернат

«Ремонт обуви»: Ксения Мелетинская, Новочеркасский технологический техникум-интернат

«Торговля»: Максим Бондаренко, ТК «Лента»