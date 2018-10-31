Покупку квартиры в Ростове не стоит откладывать надолго

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-31T10:04:07+03:00

Выездные туры по новостройкам в 2018 году помогли десяткам семей найти идеальный вариант для покупки квартиры. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Выездные туры по новостройкам в 2018 году помогли десяткам семей найти идеальный вариант для покупки квартиры. К сожалению, сезон подошел к концу, и в воскресенье, 21 октября, мы совершили свое заключительное путешествие по новостройкам в этом году

Заключительный тур по новостройкам мы решили посвятить объезду жилых комплексов, строящихся в основном в северной части Ростова-на-Дону. И подобрали объекты так, чтобы каждый участник поездки нашел для себя подходящее место.

Любители комфортной жизни в обособленном уголке с хорошей экологией обращают внимание на жилой комплекс «Измаильский парк».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Уютный комплекс в центре Ростова рядом с рощей

Любители комфортной жизни в обособленном уголке с хорошей экологией, конечно, в первую очередь обращают внимание на жилой комплекс «Измаильский парк», расположенный в географическом центре Ростова.

Буквально пять минут вглубь от проспекта Нагибина со всей его грандиозной инфраструктурой - и вы попадаете в тихое место на опушке огромной рощи возле стадиона «СКА». Это настоящие легкие города, и осенью здесь особенно красиво, но главное - потрясающе дышится в любое время года. А какие открываются виды из окон! Отличная локация не единственный плюс «Измаильского парка». Застройщик ООО «Альянс-200» постарался не просто возвести жилые дома, но и создать особую среду, в которой хочется спрятаться от будничной суеты.

Территория жилого комплекса огорожена и круглосуточно охраняется.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Территория жилого комплекса огорожена и круглосуточно охраняется, работают консьержи, ведется видеонаблюдение. Внутренний двор благоустроен нестандартно: помимо современной детской площадки, баскетбольного поля, тренажеров для взрослых и подземного паркинга, здесь даже есть собственный фонтан и большая беседка для барбекю.

Детская площадка «Измаильского парка».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Еще одна прелесть «Измаильского парка» в том, что сами дома полностью кирпичные, а это сейчас встречается довольно редко. Кроме того, они газифицированы, и каждая квартира оборудована индивидуальным котлом отопления, что позволяет самостоятельно регулировать микроклимат в жилище и экономить до 40% на коммунальных платежах. Радуют здесь и входные группы - это настоящие парадные с роскошным интерьером.

Кстати, «Измаильский парк» - это три жилых дома, два из которых сданы и заселены, а третий находится в стадии возведения.

Каждая квартира оборудована индивидуальным котлом отопления.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В строящемся доме наряду с 1-, 2- и 3-комнатными квартирами улучшенной планировки и большой квадратуры доступны такие эксклюзивные варианты, как двухуровневые квартиры и пентхаусы с индивидуальными террасами. На крыше будет оборудована площадка для отдыха, где все жильцы смогут приятно провести вечер в кругу семьи и полюбоваться звездами.

Входные группы - это настоящие парадные с роскошным интерьером.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Купить квартиру в «Измаильском парке» на этапе строительства - наиболее разумное решение, если вы хотите поселиться в отличном месте и с комфортом проводить свое время в окружении прекрасной инфраструктуры и дружных соседей. Срок сдачи третьего дома - 2 квартал 2020 года.

Рядом с детской площадкой «Измаильского парка» партнер нашего мероприятия компания «Альтус».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Участникам тура – подарки!

Рядом с детской площадкой «Измаильского парка» партнер нашего мероприятия компания «Альтус», реализующая широкий ассортимент строительных материалов для ремонта квартир, разыграла среди участников тура памятные брендированные подарки.

По словам представителя компании, «Альтус» активно работает на рынке строительных материалов более 10 лет, занимая лидирующие позиции.

Счастливчик розыгрыша от партнер нашего мероприятия компания «Альтус». На правах рекламы.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В интернет-магазине компании "Альтус" можно выбрать все необходимые строительные материалы, заказать доставку, подъем и разгрузку. Если же требуется консультация специалиста, то желающие всегда могут обратиться по адресам магазинов в Ростове-на-Дону: пер. Певчий, д.4 (Западный) или ул. 1-ой Конной Армии, д.1 (Сельмаш). Кстати, только в интернет-магазине www.altusa.ru для всех читателей нашего портала KP.RU будет действовать скидка 2% на все товары до 31.12.2018 г. по промокоду: КП_АЛЬТУС_2.

Суворовский строится под девизом «Все включено!».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Большие масштабы для большого города

Несколько иная концепция застройки реализуется в жилом районе Суворовский, который мы посетили в этот же день. Расположен он в Октябрьском районе города. По сути, это город в городе, полностью автономный, со своим характером и созданной с нуля инфраструктурой. Суворовский строится под девизом «Все включено!».

По сути, это город в городе, полностью автономный.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Собственная котельная, очистные сооружения, гипермаркет «Магнит», магазины и салоны красоты, два детских сада, парк им. 70-летия Победы, церковь, 13 км велодорожки, трасса для соревнований горных велосипедов - все это уже построено и радует местных жителей. В ближайшее время заработает новая поликлиника, а 1 сентября 2019 года здесь откроется одна из самых больших школ города на 1 400 мест.

Широкие тротуары и парковки, большие детские площадки выделяют Суворовский.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Широкие тротуары и парковки, большие детские площадки, собственные спортивные сооружения - архитекторы постарались, чтобы здесь было комфортно всем от мала до велика. В апреле 2019 года начнется строительство новой дороги, которая свяжет район с ул. Орбитальной и разгрузит действующие транспортные артерии. Что касается движения общественного транспорта, то микрорайон обеспечен несколькими маршрутами практически во все точки города.

Торговый центр «Суворовский» с гипермаркетом «Магнит».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Тех, кто впервые въезжает в Суворовский, поражают главным образом местные просторы и масштабы застройки. На площади 136 гектаров разместятся 56 многоэтажных домов. О надежности застройщика говорит тот факт, что объединение «ВКБ-Новостройки» занимает 1-е место в ЮФО и 3-е место в России по объемам веденного в эксплуатацию жилья.

Все квартиры в Суворовском сдаются с ремонтом «под ключ».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Все квартиры в Суворовском сдаются с ремонтом «под ключ». Удобно, что не нужно тратить время и нервы на ремонт, а можно сразу вселяться и жить.

На данный момент есть 5 домов с ближайшей сдачей в эксплуатацию - новоселье можно справить уже в декабре 2018 года. Но выбор планировок настолько огромен, что посмотреть их за один день невозможно - от студии до трешки.

Победитель розыгрыша от «КАЙРОС».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

КСТАТИ

После покупки квартиры в новостройке немаловажным является последующий ремонт. И здесь на помощь нашим участникам тура пришел спонсор нашего мероприятия - салон «КАЙРОС». Уже 26 лет компания представляет одни из лучших коллекций плитки и сантехники прямо из Европы.

Победитель розыгрыша от «КАЙРОС».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Перед просмотром района Суворовский «КАЙРОС» порадовал двух наших участников своими подарками и скидками. А все участники тура при обращении в салон получат в подарок дизайн-проект.

Светлана Корниенко, ведущий специалист агентства «ДОН-МТ – Недвижимость».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

КОММЕНТАРИЙ

«Покупать! Нельзя медлить!»

Светлана Корниенко, ведущий специалист агентства «ДОН-МТ – Недвижимость»:

- Если вопрос покупки квартиры остро стоит у вас на повестке дня, то не откладывайте его решение надолго. В связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве цены на новостройки, скорее всего. будут расти. Это произойдет не завтра, однако уже через год-два рынок почувствует серьезные изменения.

Эксперты прогнозируют рост не менее 20%, так как застройщики к тому времени уже сдадут свои объекты по старым условиям и начнут строить по-новому, то есть с аккумуляцией средств дольщиков на банковском счету. До ввода дома в эксплуатацию строительные компании не смогут воспользоваться этими деньгами, а значит, будут работать за счет собственных вложений либо при помощи кредитов, что, безусловно, скажется на цене квадратного метра.

Кроме того, на днях Центробанк повысил на 0,25 пункта ставку рефинансирования. Это значит, что в ближайшее время ставки по ипотеке тоже начнут расти. Некоторые банки уже об этом заявили. Не ждите, когда жилищные кредиты подорожают. Если квартира нужна, то приобретайте ее сейчас!