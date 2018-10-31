Опрокинувшийся на трассе М4 бензовоз с топливом создал многочасовую пробку
На трассе «Дон» произошла крупная авария, которая стала причиной большого затора. Как сообщили в региональном МЧС, 31 октября около 13:00 во время движения опрокинулся бензовоз Mersdes.
- Во время происшествия никто не пострадал, но начался розлив топлива, - пояснили в региональной службе. - Для избежания возгорания организовано дежурство восьми человек, которые задействовали две единицы техники. На месте находится оперативная группа пожарно-спасательной части, также организована работа всех служб экстренного реагирования.
По данным Яндекс.Сервиса, пробка растянулась почти на семь километров, скорость движения не превышает трех километров в час.
На месте работают спасателиФото: ГУ МЧС России по РО
- Затор большой, по возможности просим водителей выбирать другой маршрут, сейчас там работают автоинспекторы, которые организовывают движение, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области, добавив, что причиной опрокидывания бензовоза стало столкновение с Nissan.
Обстановка уточняется.