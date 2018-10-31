2018-10-31T15:49:21+03:00
Общество

На границе с Украиной задержали молодых людей, которые в Ростове-на-Дону избили полицейских и пытались сбежать

Они воспользовались тем, что на время расследования уголовного дела с них взяли подписку о невыезде
Ольга КУПОРОВА
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Стоп-кадр видео потасовки на Братском.Стоп-кадр видео потасовки на Братском.
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В Матвеево-Курганском районе молодая пара, обвиняемая в нападении на полицейского, пыталась незаконно пересечь границу, чтобы сбежать из страны. Остановить подозреваемых удалось благодаря бдительности жителей приграничного хутора.

- На окраине хутора Вишнянский граждане заметили двух неизвестных лиц, которые двигались в сторону границы, о чем сообщили пограничникам, - рассказали предысторию в пресс-службе ведомства. - На место выдвинулся пограничный наряд. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее, в начале октября в Ростове-на-Дону данные лица при задержании оказали жесткое сопротивление сотрудникам полиции.

Оказалось, что на время расследования уголовного дела с них взяли подписку о невыезде, чем нарушители и решили воспользоваться. На попутном транспорте молодая пара добралась до Матвеево-Курганского района, откуда пошла к границе пешком.

Напомним, единственное громкое нападение на полицейских в Ростове случилось две недели назад - 14 октября. Как стало известно «Комсомолке» из неофициальных источников, шумная компания возвращалась из ночного клуба. В переулке Братский они увидели сотрудников ДПС (те проверяли информацию местного жителя о пьяном водителе и искали машину, подходящую под описание). Конфликт начался со словесной перепалки якобы из-за того, что автоинспекторы, которые сидели в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. Во всяком случае так заявили ныне уже подозреваемые. В результате возникла потасовка, а одна из девушек устроила танцы на служебной машине ДПС. Позже стало известно, что почти все подозреваемые имели проблемы с законом - судимы за наркотики и кражи.

Нападение на полицейских в Ростове.

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