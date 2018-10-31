2018-10-31T16:53:55+03:00
Авто

Volkswagen Touareg в Ростове-на-Дону: автомобиль будущего ждет водителей на тест-драйв

«Комсомолка» уже протестировала автомобиль в живописном уголке Дона
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото: «Гедон-Аксай»Фото: «Гедон-Аксай»
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У официального дилера автомобилей Volkswagen в Ростове-на-Дону появилась в наличие новая модель Volkswagen Touareg. Это никакой не рестайлинг, а абсолютно новая машина, сделанная, что называется «с нуля». Каждая деталь, каждая кнопка, элементы кузова — все новое. И вдобавок к этому авто напичкано интеллектуальными системами. Если вы читали фантастику, в которой машины водят сами себя без участия людей, то эта модель максимально приблизилась к грезам футуристов.

«Комсомолка» с не могла пройти мимо такого автомобиля и записалась на тест-драйв. Его для нашего издания провел ведущий менеджер по продажам официального дилерского центра Volkswagen в Ростове-на-Дону «Гедон-Аксай» Максим Щербаков.

- Это один из самых инновационных внедорожников на сегодняшний день, - рассказал специалист. - Он подойдет и для загородных поездок, и для ровного асфальта, проедет практически везде. С ним единственным вашим ограничением для путешествий станут только собственные водительские возможности.

Фото: «Гедон-Аксай». На правах рекламы

Фото: «Гедон-Аксай». На правах рекламы

Первое, что бросается в глаза, когда садишься в новый Touareg, это просторный салон, люк на крыше и огромный сенсорный дисплей, заменяющий приборную панель. Да, будущее в правда уже наступило... На этом бортовом компьютере можно регулировать всё - от клиренса автомобиля до подогрева сидений. На экран можно вывести фотографию своих близких и часто используемые функции — все как в смартфоне.

- Здесь есть и «ночное видение», и матричные фары, и электронные помощники, которые в опасных случаях будут останавливать автомобиль, не зависимо от того, смотрите вы на дорогу или нет, - рассказывает Максим. - Часть ассистентов - такие как адаптивный круиз-контроль, смена полосы, удержание автомобиля в полосе - включаются вами. В общем, в плане безопасности немецкий производитель, как всегда, на высоте. Не многие знают, что все автомобили Volkswagen изготавливаются из толстого металла и имеют двойную оцинковку кузова, что дает 12-летнюю гарантию. Кстати, кузов на 70% состоит из алюминия.

Мы попросили менеджера рассказать о своих личных впечатлениях, как водителя.

- Сейчас есть такое новое слово «вау-эффект». Так вот, этот автомобиль вызывает подобные эмоции не только в первый раз, но и во всех последующих поездках. Не важно, хотите вы погонять или просто доехать с комфортом из пункта А в пункт Б. Эти ощущения создают встроенные системы, они же делают новый автомобиль поистине универсальным. Каждый найдет в этой машине частичку себя.

Максим рассказал, что на этом автомобиле можно разгоняться по любой дороге. Он признался, что не всегда ощущает набранную скорость, пока не взглянет на спидометр. Несмотря множество инноваций, автомобиль дает ощущение легкости управления, с его вождением справится как опытный водитель, так и новичок.

- Множество режимов автомобиля позволят даже новичку чувствовать себя уверенно за рулем. Представьте, что на улице снег или грязь, а вам нужно спуститься с горы. Выберете соответствующий режим - «снег», «песок» или «внедорожье», - и на 80% машина все сделает за вас. В критических ситуациях она выровняет сама себя.

Volkswagen Touareg в Ростове-на-Дону: автомобиль будущего ждет водителей на тест-драйв.«Комсомолка» уже протестировала автомобиль в живописном уголке Дона

Но, конечно, никакие слова не передадут ощущения, которые дарит этот автомобиль, когда ты сам находишься за рулем. Поэтому не раздумывайте и сами записывайтесь на тест-драйв в дилерском центре «Гедон-Аксай» по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Аксайский, 17. Телефон: (863) 333-57-64.

За трассу для тест-драйва и прекрасные виды благодарим Гольф & Кантри клуб «Дон» расположенный в живописных окрестностях станицы Старочеркасской.

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