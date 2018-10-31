2018-10-31T17:41:25+03:00
Общество

Автодень с «Комсомолкой» порадовал водителей и пешеходов

На празднике мы дарили подарки и хорошее настроение
Юлия ЛАНДЫШ
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Автодень с «Комсомолкой» порадовал водителей и пешеходов.Автодень с «Комсомолкой» порадовал водителей и пешеходов.Фото: Юлия ЛАНДЫШ
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В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В этом году дата пришлась на 28 октября, и «Комсомолка» по традиции не обошла ее стороной. Вместе со своими партнерами организовали веселый семейный праздник под названием «Автодень». Все, кто приехал в этот день за покупками в торгово-развлекательный комплекс «МЕГАМАГ», могли поучаствовать в конкурсах и получить отличные подарки.

На празднике мы дарили подарки и хорошее настроение. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

На празднике мы дарили подарки и хорошее настроение.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Сам праздник можно назвать поистине всенародным. Вот и на наш праздник многие гости приехали за рулем собственного авто.

На первом этаже «МЕГАМАГА» всех встречала приятная музыка и партнеры.

Конкурс от «Шин Валом». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Конкурс от «Шин Валом».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Торговый дом «Шин Валом» - один из ведущих поставщиков шин для легковой, грузовой, сельхоз и спецтехники в Ростовской области – представил свою актуальную зимнюю коллекцию. Ведь уже совсем скоро всем автомобилистам придется «переобувать» личный транспорт к новым погодным условиям. Так что сейчас самое время приобрести шины к зимнему сезону по выгодным ценам!

Самое время приобрести шины к зимнему сезону. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Самое время приобрести шины к зимнему сезону.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Мастерская кухонь «Едим дома» приготовила для гостей нашего праздника приятный сюрприз – скидку 5% на изготовление мебели, а также бесплатный индивидуальный дизайн-проект. Чтобы получить этот бонус, достаточно предъявить в салоне специальный купон, который зрители получили на мероприятии.

Кулинарный конкурс от «Едим дома». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Кулинарный конкурс от «Едим дома».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Специальные подарки от «Едим дома» достались также трем смелым девушкам, которые решились поучаствовать в кулинарном конкурсе. Каждой из них выдали кочан капусты и морковь, которые нужно было нарезать как можно тоньше с помощью поварского ножа. Качество нарезки оценила директор мастерской кухонь «Едим дома» и лично вручила умелым хозяюшкам подарки.

Специальные подарки от «Едим дома» достались также трем смелым девушкам. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Специальные подарки от «Едим дома» достались также трем смелым девушкам.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Интересную активность для гостей представила и сеть магазинов «ЮС-МЕДИКА» признанный флагман мирового производства массажного оборудования и товаров для здоровья с 1987 года. На нашем празднике каждый мог попробовать на себе в действии новую и самую компактную в мире беговую дорожку от производителя «Ямагучи». Наматывать километры, не выходя из дома – отличный вариант для тех, кто хочет всегда оставаться в прекрасной форме.

Наматывать километры, не выходя из дома на беговой дорожке «Ямагучи». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Наматывать километры, не выходя из дома на беговой дорожке «Ямагучи».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Порадовал наших гостей и автосалон «Гедон-Аксай» (официальный дилер Volkswagen) - первый в городе цифровой шоу-рум. Во время праздника на площадке перед входом в торговый центр можно было увидеть совершенно новый «Teramont». Больше, чем просто «БОЛЬШОЙ»! Все водители не упустили возможность рассмотреть поближе новый внедорожник и остались под впечатлением!

На площадке перед входом в торговый центр можно было увидеть совершенно новый «Teramont». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

На площадке перед входом в торговый центр можно было увидеть совершенно новый «Teramont».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

На площадке перед входом в торговый центр можно было увидеть совершенно новый «Teramont». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

На площадке перед входом в торговый центр можно было увидеть совершенно новый «Teramont».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Ну а для тех, кто часто ездит по России, еще один наш партнер – «Автодор - Платные Дороги» - приготовил свои подарки. В одной из конкурсных викторин мы разыграли два транспондера «T-pass». Это электронное устройство, которое позволяет экономить на проезде по платным участкам трассы «М-4 Дон» от 20% стоимости. Чтобы получить этот приз, участники должны были по очереди называть слова, которые имеют обязательное отношение к автомобилю, но при этом означают что-то еще.

Победители конкурса от «Автодор-Платные Дороги». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Победители конкурса от «Автодор-Платные Дороги».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Прекрасные призы предоставила и группа компаний «Аквадар» - производитель вкусных лимонадов на фруктовом сиропе и с витаминами, а также минеральной воды «Серебряная» с природным йодом. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно было в ходе праздника купить бутылочку лимонада «Аквадар» или минеральной воды «Серебряная» со знакомой всем этикеткой, заполнить купон и дождаться результатов. Счастливчиков определяли в случайном порядке – шесть человек унесли домой походные бутылки с карабином, наборы детских игр, замечательные полотенца, зонты и мобильные зарядные устройства.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше от «Аквадар», нужно было купить бутылочку минеральной воды «Серебряная». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Чтобы поучаствовать в розыгрыше от «Аквадар», нужно было купить бутылочку минеральной воды «Серебряная».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Один из победителей розыгрыша от «Аквадар». Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Один из победителей розыгрыша от «Аквадар».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

И, конечно, мы тоже приготовили для гостей множество интересных конкурсов. Юные участники праздника отвечали на вопросы про мультяшных Фиксиков. Взрослые придумывали забавные названия для всем известных дорожных знаков и угадывали мелодии песен, которые так или иначе связаны с автомобилями или дорогой. Весело на празднике было всем!

Хорошее настроение нам помогали создавать ребята из студии эстрадного вокала «БИС». Юные Маша Кулиничева, Лев Пересторонин и Анастасия Ким своим исполнением тронули зрителей до глубины души, сорвав заслуженные аплодисменты.

У стойки «Комсомольской правды» можно было приобрести свежий выпуск газеты, а также книги из наших популярных взрослых и детских коллекций. На правах рекламы. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

У стойки «Комсомольской правды» можно было приобрести свежий выпуск газеты, а также книги из наших популярных взрослых и детских коллекций. На правах рекламы.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Во время праздника у стойки «Комсомольской правды» можно было приобрести свежий выпуск газеты, а также книги из наших популярных взрослых и детских коллекций: «Фиксики. Большой секрет», «Сказочный патруль», «Мимимишки. Звездная история», «Лео и Тиг. Шкура солнца». Купить их можно в киосках города, а также вы всегда можете приобрести газету «Комсомольская правда» в местах продажах прессы и прочесть все самое интересное и важное в ежедневных выпусках во вторник, среду и пятницу, а также в среду в любимой «Толстушке».

Юные участники праздника отвечали на вопросы про мультяшных Фиксиков. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Юные участники праздника отвечали на вопросы про мультяшных Фиксиков.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Слушайте радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM. Читайте новости на страницах газеты «Комсомольская правда», а также на нашем сайте kp.ru, следите за нашими публикациями - впереди еще много интересных мероприятий. Спасибо всем, кто разделил вместе с нами позитивное настроение, и до новых встреч на праздниках и по будням!

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