2018-10-31T18:06:06+03:00
Общество

100 самых сексуальных женщин страны 2018: в ТОП попали четыре ростовчанки

Голосование продлится до 15 ноября
ГОШЕВ Игорь
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В списке четыре ростовских красавицы. Фото: журнал MAXIMВ списке четыре ростовских красавицы. Фото: журнал MAXIM
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Голосование за сотню самых сексуальных женщин страны 2018 по версии журнала MAXIM в самом разгаре. Оказаться в этом рейтинге - мечта каждой девушки, но для этого нужно стать известной актрисой, спортсменкой или певицей, в общем, знаменитостью.

Итак, пока на первой строчке главных сексуальных красавиц России - юморист и блогер Наталья Краснова, которая запустила собственное откровенное шоу в Интернете. В тройке лидеров актрисы Наталья Рудова и Юлия Франц. На четвертом месте - певица Вера Брежнева. А вот замыкает пятерку одна из самых знаменитых моделей мира Ирина Шейк.

Известная актриса Мария Семкина покоряла ростовский подиум. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Известная актриса Мария Семкина покоряла ростовский подиум. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Нашлось там место и для красавиц из Ростовской области. Так, по итогам зрительского голосования, пока лидирует Мария Семкина. За нее проголосовали 3 246 человек, сейчас она находится на 45 месте.

lopyrevavikalopyrevavika
It s another level with your name on it V #missV #Allthewayup
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Всего на семь голосов уступает актрисе сериала «Папины дочки» ее коллега по конкурсам красоты Виктория Лопырева. В этом году блондинку уже признали самым красивым послом Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Правда, в полследние дни поговаривают и об интересном положении красавицы, хотя вряд ли это помешает ей выбиться в первую десятку конкурса.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
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Также в списке самых-самых любимица миллионов фанатов спорта пловчиха из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова - она на 63 строчке рейтинга.

kottovakottova
Уже вовсю идёт самое жаркое голосование года
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Заметно отстала от своих земляков «Мисс Россия» и экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, она еще только на 85 позиции. Но на днях красавица опубликовала откровенное фото в красном в одной из социальных сетей с призывом поддержать ее в этом голосовании, так что не исключено, что в ближайшее время ситуация изменится и очаровательная блондинка поборется за первое место.

Известно, что голосование продлится до 15 ноября. А окончательный список будет известен в январском номере журнала

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